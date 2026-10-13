Le grand écart de Nancy : fanny en championnat, le SLUC prend la tête de son groupe en Coupe d'Europe !

Une saison de basket peut prendre la forme de montagnes russes. C’est le cas du SLUC Nancy, qui compte sur ces premières semaines des résultats opposés en championnat et en coupe d’Europe. En déplacement ce mardi à l’autre bout de l’Europe, sur le parquet estonien du BC Pärnu pour cette 2e journée de la FIBA Europe Cup, les Couguars n'ont fait qu'une bouchée du club balte (61-84). Une démonstration autoritaire qui contraste radicalement avec un début de saison hexagonal particulièrement morose.

Une promenade de santé sur la scène européenne

Sur les planches de la petite salle de ce modeste club estonien (11e du championnat letto-estonien)l, les hommes de Sylvain Lautié n’ont pas vraiment été inquiétés par cet adversaire qui a dû passer par le tour qualificatif pour intégrer le tableau principal. Ces derniers avaient du mal à tenir les duels, et se retrouvaient dépassés en défense. En attaque, ils ont réussi à tenir le coup pour rester dans le match, et ce même avec leur seuil joueur américain à -3 d’évaluation.

Sérieux en défense et fluides en attaque (sauf dans les deuxièmes et troisièmes quart-temps), les Nancéiens ont creusé un écart consistant dans le dernier quart-temps. C’est la recrue Carlos Marshall qui termine meilleur marqueur avec 20 points, même si cinq joueurs ont terminé entre 9 et 12 points.

Cette victoire à l'extérieur (+23) permet au club lorrain d'enchaîner un deuxième succès de rang en C4. Déjà vainqueur dans la douleur lors de la journée inaugurale face au BC Vienne (66-65), le SLUC retrouve le sourire. Et surtout, s'empare provisoirement des commandes du groupe D. Un parcours continental parfait qui valide la largeur de l'effectif lorrain (Isaiah Cozart était absent, mais Michael Weathers faisait ses débuts en Coupe d’Europe) lorsque le niveau d'adversité s'assouplit.

La BOULANGERIE ANGE vous annonce le score du match SLUC vs Pärnu ! https://t.co/iMcNT91NQp



Le SLUC s’impose face à Pärnu !

Mais le groupe a déjà les yeux rivés sur la prochaine confrontation contre @Nanterre92 ! #GoSLUC pic.twitter.com/paIGZYLAaP — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) 13 octobre 2026

Le trou noir du championnat de France

Un début de saison en 2-0 qui contraste forcément à celui en Betclic ÉLITE (0-3). Derrière ce visage conquérant affiché en semaine se cache une tout autre réalité sur le sol français. L'alerte est d'autant plus vive que le week-end dernier a viré à la correction lors de la 3e journée, avec 41 points d’écart encaissés à Chalon.

« On a été des enfants. J’assume et je suis responsable du recrutement, donc je le dis, on s’est fait démonter physiquement. On est dépassé par tout. » s’était indigné Sylvain Lautié après cette rencontre. Comme la semaine précédente, il efface rapidement ce revers par une victoire en FIBA Europe Cup. Reste maintenant à transposer son efficacité européenne sur la scène nationale, pour débloquer son compteur en Betclic ÉLITE, sous peine de voir le doute s'installer durablement. Prochaine opportunité ce samedi, à domicile contre Nanterre.