Loin de Monaco, Yakuba Ouattara va finalement jouer à l'étranger cette saison !

Après un été assez éprouvant, où il a longtemps espéré retourner à Monaco, quitte à ce que soit en Nationale 1, Yakuba Ouattara (1,90 m, 34 ans) est enfin fixé sur son avenir.

Direction la Turquie !

Loin du confort monégasque, où il aurait alors longtemps signé son quatrième passage (!), l'ancien ailier du Paris Basketball va partir à l'aventure.

PROFIL JOUEUR Yakuba OUATTARA Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 34 ans (24/01/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 7,4 #128 REB 2,5 #135 PD 1,2 #137

Pour cause, l'international français s'est engagé en Turquie, avec le Pinar Karsiyaka Izmir, qui a officialisé sa signature ce mardi soir.

"Sensationnel !"

Un transfert présenté comme "sensationnel" par la presse locale à Izmir, en raison des références de Yakuba Ouattara, qui débarque notamment sur les bords de la mer Égée en réaction à la blessure de Xavier Munford.

Pour cause, le Pinar Karsiyaka, champion de Turquie en 2015 et finaliste de BCL en 2021, a rétrogradé dans la hiérarchie turque. Seulement 14e ces deux dernières saisons, le club d'Izmir ne disputera pas de Coupe d'Europe.

Pas de Coupe d'Europe et un ancien de Dijon aux manettes

Ce qui ne l'a donc pas empêché d'attirer un joueur qui n'avait pourtant plus quitté l'EuroLeague depuis la saison 2021/22 ! Le Yak' sera dirigé par un autre ancien All-Star de Pro A, Nenad Markovic, joueur marquant du Limoges CSP à la fin des années 90 puis revenu coacher la JDA Dijon entre 2021 et 2023.

Le triple champion de France découvrira l'un des plus forts championnats d'Europe, au sein d'une ambiance bouillante. De quoi lui offrir un nouveau challenge excitant, à 34 ans, alors qu'il n'avait que très peu connu l'étranger au cours de sa carrière : un crochet américain gâché par une grave blessure avec les Nets en 2017/18 puis une saison espagnole au Betis Séville en 2020/21.

Le troisième Français de l'histoire du Pinar Karsiyaka

Encore très précieux avec le Paris Basketball l'an dernier (6,8 points à 41% et 2,2 rebonds en 74 matchs), avec qui il a délivré ses meilleurs chiffres depuis son passage par l'Andalousie justement, Yakuba Ouattara sera le troisième Français de l'histoire du Pinar Karsiyaka Izmir.

Le Lyonnais a même joué avec les deux premiers : il y eut Amath M'Baye, qui fut son coéquipier à Paris la saison dernière, entre 2019 et 2022, puis Jerry Boutsiele, avec qui il s'était lancé à Denain, en 2024/25.