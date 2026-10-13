Crucifiée par un trio de joueurs en Lituanie, la JL Bourg perd une troisième fois d'affilée en EuroCup

Championne en titre, finaliste en 2024, la JL Bourg traverse une zone de turbulences inédite en EuroCup. En déplacement ce mardi sur le parquet lituanien du Neptūnas Klaipėda lors de la 3e journée de la phase de poules, la Jeu s'est une nouvelle fois inclinée (93-89) au terme d'un money-time suffoquant. Un troisième revers consécutif qui cloue les hommes de Freddy Fauthoux à la… dernière place de leur groupe.

Manque de constance

« Je ne suis pas content. On a fait les efforts, mais chacun dans son coin. Il faut qu’on le fasse en équipe. Sur 40 minutes, on a seulement joué 20 minutes. On ne peut pas gagner un match dans ces conditions… On doit faire plus de stops » a commenté le technicien après la rencontre au micro de l’EuroLeague TV.

En effet, son équipe, découpée par les absences sur la ligne extérieure (la blessure d’Anthony Labanca s’est ajoutée à celles d’Hugo Robineau et Tyson Walker), n’a pas tenu sur la longueur. Avec un premier quart-temps perdu… 32-14, les Bressans avaient une épée de Damoclès sur la tête pour le reste du match. C’est ce que Freddy Fauthoux évoquait dans son interview d’après-match.

Malgré tout, ils ont eu la force de caractère de revenir. Avec cinq joueurs au-delà des 10 points, dont Tyger Campbell pour son premier match européen (10 points, 4 passes décisives) ou le duo Assemian Moularé - Keith Jordan à 17 et 16 points, ils ont effacé cet écart de 20 points pour revenir à égalité et même passer devant dans le troisième quart-temps. Ce grâce à une hausse du niveau défensif (8 contres).

C’était avant ce money-time serré, où trois joueurs du club lituanien ont crucifié la JL, avec des tirs clutch pour pimenter leurs… 68 points cumulés (25 pour Yannick Franke et Elvar Fridriksson, 18 pour Hendri Drell). Trey Woodbury, maladroit ce soir (5/18) a eu les opportunités pour faire continuer le match, sans succès.

Ce début de saison en 0-3 les met dans une fâcheuse position pour la défense de leur titre. Le scénario de la saison 2024/25 (finale la saison passée, élimination au premier tour cette saison) se profile.

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