Une série de huit victoires à briser : le défi européen qui attend Nanterre

Le défi s'annonce de taille pour Nanterre 92. Ce mardi soir, les joueurs de Julien Mahé accueillent le Rytas Vilnius, tenant du titre en Basketball Champions League, à l'occasion de la deuxième journée du groupe A. Une rencontre qui oppose deux équipes aux trajectoires européennes bien différentes.

C’est jour de match européen à Nanterre ! ✨🇪🇺🏀

Rendez-vous à 20h au Palais des Sports Maurice Thorez pour le choc de @BasketballCL face au @rytasvilnius

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Le Rytas Vilnius reste sur huit victoires consécutives

Sacré champion de la compétition en mai dernier après sa victoire contre l'AEK Athènes, le club lituanien n'a pas perdu le rythme. Son succès inaugural face au Sabah BC (82-73), le 6 octobre, lui a permis de porter à huit son nombre de victoires consécutives en BCL.

N° Date Adversaire Score Rytas Phase 1 10 février 2026 Hapoël Holon 106-98 Top 16 2 11 mars 2026 Le Mans 101-81 Top 16 3 18 mars 2026 Galatasaray 90-81 Top 16 4 1er avril 2026 ERA Nymburk 77-70 Quart de finale aller 5 7 avril 2026 ERA Nymburk 70-69 Quart de finale retour 6 7 mai 2026 La Laguna Tenerife 87-69 Demi-finale 7 9 mai 2026 AEK Athènes 92-86 (après prolongation) Finale 8 6 octobre 2026 Sabah BC 82-73 Saison régulière 2026-2027

Une série que Nanterre tentera d'interrompre devant son public. Le Rytas pourrait également réaliser une première dans son histoire européenne : remporter les deux premières rencontres d'une même saison de BCL.

Sa dernière défaite européenne remonte au 4 février 2026, contre ... Le Mans (72-78)

Pour les Franciliens, l'enjeu est différent. Battus à Trabzonspor (93-83) lors de leur entrée en lice, ils veulent ouvrir le compteur de point en Coupe d'Europe.

Un duel statistique intéressant dans la raquette

Au-delà des résultats, cette confrontation présente une opposition intéressante dans le secteur intérieur.

Le Rytas Vilnius a inscrit au moins 40 points dans la raquette lors de ses deux dernières rencontres européennes, alors qu'il n'avait jamais atteint ce total au cours des dix précédentes.

Mais Nanterre possède une statistique défensive encourageante : lors de ses 16 dernières rencontres de BCL à domicile, le club francilien n'a concédé 40 points ou plus dans la raquette qu'à une seule reprise.

PROFIL JOUEUR Gytis RADZEVICIUS Poste(s): Ailier Taille: 197 cm Âge: 31 ans (17/07/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Champions League PTS 21 #11 REB 12 #2 PD 3 #50

Les Nanterriens devront notamment surveiller Gytis Radzevicius, auteur de 21 points et 12 rebonds contre Sabah. Avec neuf double-doubles aux points et aux rebonds en carrière dans la compétition, le Lituanien partage le record de la BCL avec le Dijonnais Shevon Thompson et D.J. Kennedy.

Nanterre peut s'appuyer sur son succès contre Gravelines-Dunkerque

Malgré son revers inaugural en Turquie, Nanterre aborde ce rendez-vous après une prestation convaincante en championnat.

Samedi 10 octobre, les Franciliens ont largement dominé Gravelines-Dunkerque (101-73), portés notamment par Xavier Castañeda (29 points et 6 passes décisives) et Hugo Yimga-Moukouri (19 points et 9 rebonds).

Autre élément à suivre : Benjamin Sene, qui reste sur six rencontres consécutives avec au moins cinq passes décisives en BCL. Le meneur français a également atteint la barre des dix points lors de trois de ses cinq dernières apparitions européennes.

Face à un Rytas Vilnius toujours invaincu dans la compétition depuis son parcours victorieux de la saison dernière, Nanterre devra trouver les solutions pour éviter une deuxième défaite en autant de journées.