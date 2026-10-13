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Une série de huit victoires à briser : le défi européen qui attend Nanterre

Nanterre 92 reçoit le Rytas Vilnius ce mardi 13 octobre en Basketball Champions League (BCL). Face au champion en titre, qui reste sur huit victoires consécutives dans la compétition, les Franciliens tenteront de relancer leur campagne européenne après leur défaite inaugurale à Trabzonspor.
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Résumé
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Une série de huit victoires à briser : le défi européen qui attend Nanterre
Nanterre peut-il arrêter le Rytas ?
Crédit photo : FIBA
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Le défi s'annonce de taille pour Nanterre 92. Ce mardi soir, les joueurs de Julien Mahé accueillent le Rytas Vilnius, tenant du titre en Basketball Champions League, à l'occasion de la deuxième journée du groupe A. Une rencontre qui oppose deux équipes aux trajectoires européennes bien différentes.

Le Rytas Vilnius reste sur huit victoires consécutives

Sacré champion de la compétition en mai dernier après sa victoire contre l'AEK Athènes, le club lituanien n'a pas perdu le rythme. Son succès inaugural face au Sabah BC (82-73), le 6 octobre, lui a permis de porter à huit son nombre de victoires consécutives en BCL.

Date

Adversaire

Score Rytas

Phase

1

10 février 2026

Hapoël Holon

106-98

Top 16

2

11 mars 2026

Le Mans

101-81

Top 16

3

18 mars 2026

Galatasaray

90-81

Top 16

4

1er avril 2026

ERA Nymburk

77-70

Quart de finale aller

5

7 avril 2026

ERA Nymburk

70-69

Quart de finale retour

6

7 mai 2026

La Laguna Tenerife

87-69

Demi-finale

7

9 mai 2026

AEK Athènes

92-86 (après prolongation)

Finale

8

6 octobre 2026

Sabah BC

82-73

Saison régulière 2026-2027

Une série que Nanterre tentera d'interrompre devant son public. Le Rytas pourrait également réaliser une première dans son histoire européenne : remporter les deux premières rencontres d'une même saison de BCL.

Sa dernière défaite européenne remonte au 4 février 2026, contre ... Le Mans (72-78)

Pour les Franciliens, l'enjeu est différent. Battus à Trabzonspor (93-83) lors de leur entrée en lice, ils veulent ouvrir le compteur de point en Coupe d'Europe.

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Un duel statistique intéressant dans la raquette

Au-delà des résultats, cette confrontation présente une opposition intéressante dans le secteur intérieur.

Le Rytas Vilnius a inscrit au moins 40 points dans la raquette lors de ses deux dernières rencontres européennes, alors qu'il n'avait jamais atteint ce total au cours des dix précédentes.

Mais Nanterre possède une statistique défensive encourageante : lors de ses 16 dernières rencontres de BCL à domicile, le club francilien n'a concédé 40 points ou plus dans la raquette qu'à une seule reprise.

PROFIL JOUEUR
gytis_radzevicius_2026-2027_profile.png
Gytis RADZEVICIUS
Poste(s): Ailier
Taille: 197 cm
Âge: 31 ans (17/07/1995)
Nationalités:
logo lit copie.jpg
Stats 2026-2027 / Basketball Champions League
PTS
21
#11
REB
12
#2
PD
3
#50

Les Nanterriens devront notamment surveiller Gytis Radzevicius, auteur de 21 points et 12 rebonds contre Sabah. Avec neuf double-doubles aux points et aux rebonds en carrière dans la compétition, le Lituanien partage le record de la BCL avec le Dijonnais Shevon Thompson et D.J. Kennedy.

Nanterre peut s'appuyer sur son succès contre Gravelines-Dunkerque

Malgré son revers inaugural en Turquie, Nanterre aborde ce rendez-vous après une prestation convaincante en championnat.

Samedi 10 octobre, les Franciliens ont largement dominé Gravelines-Dunkerque (101-73), portés notamment par Xavier Castañeda (29 points et 6 passes décisives) et Hugo Yimga-Moukouri (19 points et 9 rebonds).

Nanterre - Rytas Vilnius · Basketball Champions League 2026-2027 · 13/10/2026

Autre élément à suivre : Benjamin Sene, qui reste sur six rencontres consécutives avec au moins cinq passes décisives en BCL. Le meneur français a également atteint la barre des dix points lors de trois de ses cinq dernières apparitions européennes.

Face à un Rytas Vilnius toujours invaincu dans la compétition depuis son parcours victorieux de la saison dernière, Nanterre devra trouver les solutions pour éviter une deuxième défaite en autant de journées.

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