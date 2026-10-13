Soirée de gala au Palais des Sports Maurice-Thorez. Pour la deuxième journée de BCL, Nanterre 92 a signé une performance mémorable en écrasant littéralement le Rytas Vilnius (93-65). Le club lituanien est tout simplement le champion en titre, qui restait donc sur une série impressionnante de… huit victoires consécutives dans la compétition, à cheval sur la saison dernière. Une dynamique hégémonique pulvérisée par des Franciliens survoltés du premier au dernier coup de sifflet.

Les hommes de Julien Mahé avaient perdu leur premier match européen, dans une revanche de la finale de l’EuroChallenge 2015 sur le parquet de Trabzonspor. Mais celle-ci s’était jouée jusqu’en prolongations, où c’est l’ex-strasbourgeois qui avait enterré les Nanterriens.

Mais Hugo Yimga-Moukouri l’avait dit : « On a vraiment pris cette défaite comme une petite victoire, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que c'est des favoris pour la BCL à Trabzon. Arriver à les faire chier un petit peu, je trouve que c'est extrêmement encourageant. » La pépite du championnat français (13 points, 6 rebonds ce soir) avait vu juste.

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