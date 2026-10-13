Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Exploit de Nanterre qui colle un +28 aux champions en titre !

BLC - Nanterre 92 a écrasé le Rytas Vilnius 93-65 lors de la 2e journée de Coupe d'Europe, mettant fin à une série de huit victoires consécutives du champion en titre dans la compétition !
|
Résumé
Écouter
Exploit de Nanterre qui colle un +28 aux champions en titre !
La rage de vaincre d'Hugo Yimga-Moukouri
Crédit photo : Julie Dumélié / FIBA
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Soirée de gala au Palais des Sports Maurice-Thorez. Pour la deuxième journée de BCL, Nanterre 92 a signé une performance mémorable en écrasant littéralement le Rytas Vilnius (93-65). Le club lituanien est tout simplement le champion en titre, qui restait donc sur une série impressionnante de… huit victoires consécutives dans la compétition, à cheval sur la saison dernière. Une dynamique hégémonique pulvérisée par des Franciliens survoltés du premier au dernier coup de sifflet.

Les hommes de Julien Mahé avaient perdu leur premier match européen, dans une revanche de la finale de l’EuroChallenge 2015 sur le parquet de Trabzonspor. Mais celle-ci s’était jouée jusqu’en prolongations, où c’est l’ex-strasbourgeois qui avait enterré les Nanterriens.

Mais Hugo Yimga-Moukouri l’avait dit : « On a vraiment pris cette défaite comme une petite victoire, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que c'est des favoris pour la BCL à Trabzon. Arriver à les faire chier un petit peu, je trouve que c'est extrêmement encourageant. » La pépite du championnat français (13 points, 6 rebonds ce soir) avait vu juste.

Développement à venir...

Nanterre 93 - 65 Rytas Vilnius · Basketball Champions League 2026-2027 · 13/10/2026

Leaders

NanterreRytas Vilnius
PTSXavier Castañeda 15Artūras Gudaitis 10
REBJ'wan Roberts 12Artūras Gudaitis 13
PDXavier Castañeda 9Cassius Winston 7

Statistiques d'équipe

NanterreRytas Vilnius
TIRS43,2 %37 %
3PTS8/353/20
LF3/422/31
REB5438
RO248
Nanterre
Nanterre
Suivre
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit