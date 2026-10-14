Où regarder le match Cholet - Vechta en BCL ce mercredi ?

Le quatre à la suite pour Cholet Basket ? Tombeurs de l'Hapoël Holon en ouverture, les Maugeois poursuivent leur campagne de Basketball Champions League ce mercredi 14 octobre, avec la réception du RASTA Vechta à 20 heures.

Une rencontre diffusée sur Courtside 1891, via DAZN, qui pourrait permettre aux Choletais de valider un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues.

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Pour leur retour à domicile sur la scène continentale, les Choletais bénéficient de la couverture mise en place cette saison par les diffuseurs de la compétition.

À 20h00 : Cholet Basket – RASTA Vechta, en direct sur Courtside 1891 via DAZN.

Courtside 1891, la plateforme numérique de la FIBA intégrée à l'offre DAZN, assure les retransmissions des clubs français engagés en Basketball Champions League pour cet exercice 2026-2027.

Des dynamiques opposées après la première journée

Les hommes de Fabrice Lefrançois abordent cette confrontation portés par une série très positive de trois victoires consécutives. Après un succès autoritaire sur le parquet du SLUC Nancy et une démonstration offensive d'entrée en BCL contre l'Hapoël Holon, les Choletais ont enchaîné devant leur public le weekend passé, en dominant l'Élan Béarnais.

À l'inverse, le RASTA Vechta a manqué ses débuts européens en s'inclinant lourdement sur le terrain du Spartak Subotica (96-64) lors de la première journée. Les Allemands ont toutefois repris des couleurs ce week-end en Bundesliga en venant à bout de l'équipe d'Ulm après prolongation (97-92), emmenés par un Matt Lewis très important (26 points).

Vechta : le qualifié du groupe F au fort accent tricolore

Issu des tours de qualification, où il a enchaîné quatre succès de rang (contre Denizli, Benfica, Promitheas et Dziki Varsovie), le RASTA Vechta fait figure d'équipe la plus modeste du groupe F. Sur le papier du moins.

Car l'effectif allemand, encadré par l'expérience du pivot Tibor Pleiss, s'appuie sur une véritable colonie d'anciens pensionnaires du championnat de France, dont les qualités ont déjà été vues. Ainsi, Armaan Franklin, D'Mitrik Trice ou encore l'ex-Manceau Matt Lewis retrouveront l'Hexagone le temps d'un soir. Leur connaissance de l'ambiance de la Meilleraie pourrait être précieuse afin de bousculer la hiérarchie.

Cholet entre jeunesse conquérante et absence du capitaine

Côté choletais, la dynamique est belle, florissante même. Car l'équipe de Fabrice Lefrançois peut s'appuyer sur ses cadres solides, mais aussi sur l'éclosion au très haut niveau de jeunes talents parfaitement intégrés.

Auteur de 23 points contre Holon, Mohamed Diarra a été honoré d'une présence dans le premier cinq majeur de la semaine en BCL. Derrière lui, le jeune Amadou Fall (17 ans) s'était distingué avec 15 points en Coupe d'Europe, avant d'en ajouter 8 face à Pau le weekend passé.

Seule ombre au tableau pour Cholet Basket : la blessure de son capitaine et pivot Miralem Halilovic. Victime d'une fracture au doigt décelée après la victoire contre Holon, le Bosnien sera absent plusieurs semaines, contraignant d'ailleurs les dirigeants maugeois à rechercher un pigiste médical. En son absence, les prestations de Lynn Kidd et Digué Diawara dans la peinture (17 points ce week-end) seront une nouvelle fois déterminantes, pour tenter de signer un deuxième succès de rang sur la scène européenne.