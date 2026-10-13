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À la bataille avec l'Étoile Rouge, l'ASVEL prend un coup de poignard au buzzer d'un ancien de la maison

EuroLeague - L'ASVEL s'incline à domicile face à l'Étoile Rouge de Belgrade (82-84) ce mardi soir à l'Astroballe. L'ancien meneur villeurbannais Chris Jones a signé le tir de la victoire au buzzer.
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Résumé
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À la bataille avec l'Étoile Rouge, l'ASVEL prend un coup de poignard au buzzer d'un ancien de la maison
Chris Jones, arrivé de l'Hapoel Tel-Aviv cet été
Crédit photo : Sébastien GRASSET
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Le basket est parfois d'une cruauté sans nom. L’ASVEL en a fait l'amère expérience ce mardi soir à l’Astroballe. Au terme d'un bras de fer intenable face à l'Étoile Rouge de Belgrade, les Villeurbannais se sont inclinés sur le fil (82-84). Le coup de poignard final est venu de… Chris Jones, ancien chouchou du public rhodanien (2021/22), auteur du tir de la victoire au buzzer, sur un midrange dont il a le secret.

« C'est le basket »

Décidément séduisants sur la scène européenne cette saison, les Villeurbannais pensaient avoir fait le plus dur. Ils ont mené au score pendant les trois-quarts du match, jusqu’à ce dernier quart-temps de folie. Avec un Chima Moneke (18 points) au centre de l’attention, pour son intensité, son trashtalk ou même son dunk raté qui a poussé le public à le chambrer, les deux équipes se sont retrouvées à égalité à deux minutes du terme (80-80), après que Chris Jones ait déjà marqué un panier important.

Une minute plus tard, c’est une claquette de Joel Bolomboy (5 points, 5 rebonds) qui faisait passer les deux équipes à 82-82. Le pivot de l’ASVEL devait jouer un rôle important ce soir, vu que l’équipe serbe ne comptait tout simplement… pas le moindre pivot de formation dans son effectif, à cause des blessures. Ce fut le dernier panier villeurbannais de la rencontre.

Sur la dernière possession, Tremont Waters (15 points) a eu l’occasion de planter un game-winner. Mais son tir manqué a donné l’occasion à Chris Jones de se projeter en contre-attaque. En remontant le terrain en trottinant pendant ces 10 secondes, le meneur s’est mis face à son ancien coéquipier David Lighty, et lui a planté le buzzer-beater dessus.

Développement à venir...

« C’est le basket. Chris a mis un énorme tir. J’ai beaucoup aimé notre possession précédente, Tremont (Waters) avait un bon tir, après un pick-and-roll. S’il l'avait mis, ça aurait été différent. Mais c’est le basket. Je suis très fier de mes gars, c’était un super match. »

Tony Parker après la rencontre, au micro de l'EuroLeague TV

ASVEL 82 - 84 Crvena Zvezda Belgrade · EuroLeague 2026-2027 · 13/10/2026

Leaders

ASVELCrvena Zvezda Belgrade
PTSBoth Gach 19Chima Moneke 18
REBBodian Massa 6Semi Ojeleye 6
PDJae Crowder 4Chris Jones 9

Statistiques d'équipe

ASVELCrvena Zvezda Belgrade
TIRS46 %46,9 %
3PTS12/3011/29
LF12/1613/19
REB3438
RO1113
ASVEL
ASVEL
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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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