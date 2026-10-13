Le basket est parfois d'une cruauté sans nom. L’ASVEL en a fait l'amère expérience ce mardi soir à l’Astroballe. Au terme d'un bras de fer intenable face à l'Étoile Rouge de Belgrade, les Villeurbannais se sont inclinés sur le fil (82-84). Le coup de poignard final est venu de… Chris Jones, ancien chouchou du public rhodanien (2021/22), auteur du tir de la victoire au buzzer, sur un midrange dont il a le secret.

« C'est le basket »

Décidément séduisants sur la scène européenne cette saison, les Villeurbannais pensaient avoir fait le plus dur. Ils ont mené au score pendant les trois-quarts du match, jusqu’à ce dernier quart-temps de folie. Avec un Chima Moneke (18 points) au centre de l’attention, pour son intensité, son trashtalk ou même son dunk raté qui a poussé le public à le chambrer, les deux équipes se sont retrouvées à égalité à deux minutes du terme (80-80), après que Chris Jones ait déjà marqué un panier important.

Une minute plus tard, c’est une claquette de Joel Bolomboy (5 points, 5 rebonds) qui faisait passer les deux équipes à 82-82. Le pivot de l’ASVEL devait jouer un rôle important ce soir, vu que l’équipe serbe ne comptait tout simplement… pas le moindre pivot de formation dans son effectif, à cause des blessures. Ce fut le dernier panier villeurbannais de la rencontre.

Sur la dernière possession, Tremont Waters (15 points) a eu l’occasion de planter un game-winner. Mais son tir manqué a donné l’occasion à Chris Jones de se projeter en contre-attaque. En remontant le terrain en trottinant pendant ces 10 secondes, le meneur s’est mis face à son ancien coéquipier David Lighty, et lui a planté le buzzer-beater dessus.

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