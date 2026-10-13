À la bataille avec l'Étoile Rouge, l'ASVEL prend un coup de poignard au buzzer d'un ancien de la maison
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Le basket est parfois d'une cruauté sans nom. L’ASVEL en a fait l'amère expérience ce mardi soir à l’Astroballe. Au terme d'un bras de fer intenable face à l'Étoile Rouge de Belgrade, les Villeurbannais se sont inclinés sur le fil (82-84). Le coup de poignard final est venu de… Chris Jones, ancien chouchou du public rhodanien (2021/22), auteur du tir de la victoire au buzzer, sur un midrange dont il a le secret.
« C'est le basket »
Décidément séduisants sur la scène européenne cette saison, les Villeurbannais pensaient avoir fait le plus dur. Ils ont mené au score pendant les trois-quarts du match, jusqu’à ce dernier quart-temps de folie. Avec un Chima Moneke (18 points) au centre de l’attention, pour son intensité, son trashtalk ou même son dunk raté qui a poussé le public à le chambrer, les deux équipes se sont retrouvées à égalité à deux minutes du terme (80-80), après que Chris Jones ait déjà marqué un panier important.
Une minute plus tard, c’est une claquette de Joel Bolomboy (5 points, 5 rebonds) qui faisait passer les deux équipes à 82-82. Le pivot de l’ASVEL devait jouer un rôle important ce soir, vu que l’équipe serbe ne comptait tout simplement… pas le moindre pivot de formation dans son effectif, à cause des blessures. Ce fut le dernier panier villeurbannais de la rencontre.
Sur la dernière possession, Tremont Waters (15 points) a eu l’occasion de planter un game-winner. Mais son tir manqué a donné l’occasion à Chris Jones de se projeter en contre-attaque. En remontant le terrain en trottinant pendant ces 10 secondes, le meneur s’est mis face à son ancien coéquipier David Lighty, et lui a planté le buzzer-beater dessus.
Développement à venir...
« C’est le basket. Chris a mis un énorme tir. J’ai beaucoup aimé notre possession précédente, Tremont (Waters) avait un bon tir, après un pick-and-roll. S’il l'avait mis, ça aurait été différent. Mais c’est le basket. Je suis très fier de mes gars, c’était un super match. »
Tony Parker après la rencontre, au micro de l'EuroLeague TV
ASVEL 82 - 84 Crvena Zvezda Belgrade · EuroLeague 2026-2027 · 13/10/2026
Leaders
|ASVEL
|Crvena Zvezda Belgrade
|PTS
|Both Gach 19
|Chima Moneke 18
|REB
|Bodian Massa 6
|Semi Ojeleye 6
|PD
|Jae Crowder 4
|Chris Jones 9
Statistiques d'équipe
|ASVEL
|Crvena Zvezda Belgrade
|TIRS
|46 %
|46,9 %
|3PTS
|12/30
|11/29
|LF
|12/16
|13/19
|REB
|34
|38
|RO
|11
|13
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