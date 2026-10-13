Le piège de la Coupe de France est bien connu, et la semaine dernière en était le meilleur exemple, mais la logique des divisions a cette fois été respectée ce mardi soir. Alors que trois clubs de l’élite avaient été éliminés précocement, la hiérarchie est restée intacte sur les parquets : Limoges et Dijon ont assuré l'essentiel pour rallier le tour suivant. Deux équipes qui se sont affrontées en championnat il y a quelques jours, et qui ont disposé d’équipes de divisions inférieures.

Limoges relève la tête

En déplacement en Haute-Garonne pour affronter le Toulouse Basketball Club (NM1), le CSP voulait effacer l’édition 2025/26. C’est en effet à ce stade du deuxième tour que les Verts avaient été éliminés, à l’époque par Saint-Chamond. Et cette fois, ce n’est pas avec 7 points de handicap qu’ils partaient, mais bien 14, vu l’écart de deux divisions avec Toulouse, conformément au règlement de la Coupe de France.

Malgré ce handicap initial et la ferveur du public toulousain venu observer le projet ambitieux du TBC, les hommes d’Arnaud Tessier ont livré un match sérieux et appliqué pour s'imposer 99-88. Il y a notamment eu une ultra-domination dans la raquette, avec 48 rebonds récupérés à 28 (!). Notamment grâce à Louis Labeyrie, auteur d’un énorme double-double en sortie de banc (16 points et 15 rebonds, dont 11 offensifs).

Appliqués en attaque et patients pour grignoter leur handicap, les Limougeauds ont fait parler leur supériorité athlétique et la profondeur de leur banc pour reprendre les devants avant la fin du troisième quart-temps. En face, l’ex-roannais et choletais Robin Pluvy s’est démarqué en marquant 23 points, insuffisants.

Dijon poursuit sur sa lancée

Dans l'autre affiche opposant l'élite au monde professionnel inférieur, la JDA Dijon se déplaçait justement sur le parquet des bourreaux de Limoges la saison dernière, Saint-Chamond, ambitieux pensionnaire d'ÉLITE 2. Fort de leur départ canon en championnat (3-0), on se doutait que la JDA avait les armes pour venir à bout de son adversaire du soir. Et ils n’ont pas raté leur entrée en lice.

La rencontre a donné lieu à une opposition physique et accrocheuse. Au bout d’un quart-temps, le handicap de 7 points était déjà effacé, et les deux équipes partaient sur un pied d’égalité. La JDA a su faire parler son expérience et son exécution dans les moments importants. Portée par une assise défensive rigoureuse et un jeu offensif léché (26 passes décisives pour 14 ballons perdus), la formation de Vincent Dumestre l'emporte 81-72.

Cette rencontre était forcément particulière pour Robin Ducoté, qui a quitté Dijon cet été après y avoir joué quasiment toute sa vie, pour signer à… Saint-Chamond. Il a signé ses retrouvailles avec un match référence à 18 points, mais sans la victoire au bout. Dijon et Limoges rejoignent donc Pau-Orthez chez les équipes de l'élite qualifiées au 3e tour.