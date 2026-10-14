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L'Olympiakos signe le plus grand renversement de l'histoire en EuroLeague, Evan Fournier héros du come-back

Relégué à 28 longueurs en début de troisième quart-temps, l'Olympiakos a finalement écrit l'histoire de l'EuroLeague en l'emportant à Valence (97-102), grâce notamment aux 23 points d'Evan Fournier, scotché à 0 à la pause.
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Résumé
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L'Olympiakos signe le plus grand renversement de l'histoire en EuroLeague, Evan Fournier héros du come-back
La joie d'Evan Fournier et de l'Olympiakos après leur victoire homérique
Crédit photo : Olympiacos BC
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Il y a plusieurs façons d'entrer dans l'histoire... Mais à -28 au début du troisième quart-temps (62-34, 21e minute), il n'y avait plus que deux moyens de le faire pour l'Olympiakos.

Soit gagner, pour s'offrir un immense renversement de situation. Soit perdre dans des proportions insensées pour un champion d'Europe. Et Le Pirée a choisi la première solution, s'imposant 97-102 en prolongation.

Gagner en étant à -28, comme Gdynia

De -28 à une victoire en prolongation, l'Olympiakos a donc égalé le plus grand come-back de l'histoire en EuroLeague.

En décembre 2012, les Polonais de Gdynia étaient aussi allé l'emporter en prolongation à Sienne (88-95), après avoir été mené 58-30 à la 23e minute.

Ward ne lâche pas Shorts,
Montero cruel pour son retour

Malgré la confirmation de la rédemption de T.J. Shorts (16 points et 5 passes décisives), qui a été suivi comme son ombre toute la soirée par... Tyson Ward dans un duel labellisé Paris Basketball, c'est une petite icône de Valence qui a brisé l'invincibilité espagnole.

T.J. Shorts (Valencia Basket) - Tyson Ward (Olympiacos Piraeus)

T.J. ShortsTyson Ward
PTS165
REB16
PD54
IN30
CO01

Ovationné par la Roig Arena pour son immense saison 2025/26, champion d'Espagne et MVP des playoffs d'EuroLeague, Jean Montero a été rayonnant pour son retour à Valence : 26 points à 8/12, 5 rebonds et 2 passes décisives.

Jean MONTERO
Jean MONTERO
26
PTS
5
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
VAL
97 102
OLY

Evan Fournier était à 0 point à la pause

Mais c'est Evan Fournier qui a le mieux incarné le double visage grec. À la mi-temps, l'international français était scotché à 0 point. Loin de ses standards.

Il est finalement celui qui a égalisé (86-86, 38e) et a terminé avec 23 unités à son compteur personnel. 8 points dans le troisième quart-temps, 9 dans le quatrième et 4 en prolongation : de quoi donner naissance à cet incroyable renversement !

Evan FOURNIER
Evan FOURNIER
23
PTS
1
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
VAL
97 102
OLY

"Quelle réaction, bien sûr", a-t-il dit au micro d'EuroLeague TV. "On s'est mis à jouer les uns pour les autres, en pensant aux bonnes choses. On n'avait plus le score en tête, on prenait juste possession par possession. La première mi-temps était une putain de honte, vraiment. On ne peut pas arriver contre une équipe invaincue en affichant ce type d'attitude, des champions doivent faire mieux que ça. On a corrigé ça après la pause."

Côté Valence, présent dans le cinq de départ, Neal Sako a apporté 4 rebonds et 2 passes décisives en 15 minutes.

Neal SAKO
Neal SAKO
0
PTS
4
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
VAL
97 102
OLY

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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