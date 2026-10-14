L'Olympiakos signe le plus grand renversement de l'histoire en EuroLeague, Evan Fournier héros du come-back

Il y a plusieurs façons d'entrer dans l'histoire... Mais à -28 au début du troisième quart-temps (62-34, 21e minute), il n'y avait plus que deux moyens de le faire pour l'Olympiakos.

Soit gagner, pour s'offrir un immense renversement de situation. Soit perdre dans des proportions insensées pour un champion d'Europe. Et Le Pirée a choisi la première solution, s'imposant 97-102 en prolongation.

Gagner en étant à -28, comme Gdynia

De -28 à une victoire en prolongation, l'Olympiakos a donc égalé le plus grand come-back de l'histoire en EuroLeague.

En décembre 2012, les Polonais de Gdynia étaient aussi allé l'emporter en prolongation à Sienne (88-95), après avoir été mené 58-30 à la 23e minute.

Ward ne lâche pas Shorts,

Montero cruel pour son retour

Malgré la confirmation de la rédemption de T.J. Shorts (16 points et 5 passes décisives), qui a été suivi comme son ombre toute la soirée par... Tyson Ward dans un duel labellisé Paris Basketball, c'est une petite icône de Valence qui a brisé l'invincibilité espagnole.

T.J. Shorts (Valencia Basket) - Tyson Ward (Olympiacos Piraeus) Comparaison statistique entre deux joueurs T.J. Shorts Tyson Ward PTS 16 5 REB 1 6 PD 5 4 IN 3 0 CO 0 1

Ovationné par la Roig Arena pour son immense saison 2025/26, champion d'Espagne et MVP des playoffs d'EuroLeague, Jean Montero a été rayonnant pour son retour à Valence : 26 points à 8/12, 5 rebonds et 2 passes décisives.

Evan Fournier était à 0 point à la pause

Mais c'est Evan Fournier qui a le mieux incarné le double visage grec. À la mi-temps, l'international français était scotché à 0 point. Loin de ses standards.

Il est finalement celui qui a égalisé (86-86, 38e) et a terminé avec 23 unités à son compteur personnel. 8 points dans le troisième quart-temps, 9 dans le quatrième et 4 en prolongation : de quoi donner naissance à cet incroyable renversement !

"Quelle réaction, bien sûr", a-t-il dit au micro d'EuroLeague TV. "On s'est mis à jouer les uns pour les autres, en pensant aux bonnes choses. On n'avait plus le score en tête, on prenait juste possession par possession. La première mi-temps était une putain de honte, vraiment. On ne peut pas arriver contre une équipe invaincue en affichant ce type d'attitude, des champions doivent faire mieux que ça. On a corrigé ça après la pause."

Côté Valence, présent dans le cinq de départ, Neal Sako a apporté 4 rebonds et 2 passes décisives en 15 minutes.