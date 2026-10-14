Un Moustapha Fall vintage à Belgrade, Théo Maledon continue d'impressionner : riche soirée pour les Français en EuroLeague

Depuis quand n'avait-on pas vu ça ? Un Moustapha Fall qui sert de plaque tournante du jeu, qui enfonce lentement son vis-à-vis comme à ses plus belles heures...

Depuis le mois de juin 2025, a minima, lorsque sa carrière avait été mise entre parenthèses par une très grave blessure au tendon rotulien. Depuis, le pivot francilien avait terminé sa belle histoire avec l'Olympiakos par un titre européen, mais seulement deux matchs disputés la saison dernière, avant de passer à l'ennemi.

Sauf que le Panathinaïkos, souvent victime de Moustapha Fall (comme quand il avait été élu MVP de la Supercoupe 2012), n'avait pas encore vu du bon côté l'impact du vice-champion olympique.

Cinq jours après son retour à la compétition, utilisé seulement 92 secondes la semaine dernière face au Fenerbahçe Istanbul, l'ancien géant de Poitiers a eu un impact phénoménal sur la victoire du Panathinaïkos dans l'antre du Partizan Belgrade.

Au-delà des statistiques (6 points à 3/4, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 14 minutes), qui lui valent la meilleure évaluation du Pana (15), Moustapha Fall a énormément pesé dans le troisième quart-temps quand les Grecs ont creusé l'écart, jouant magnifiquement son rôle de point de fixation pour ressortir vers ses shooteurs Nikolaos Rogkavopoulos et Jerian Grant.

À ses côtés, pour son retour à Belgrade, Mathias Lessort s'en tire aussi avec 15 d'évaluation et une performance complète (4 points à 2/4, 9 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions en 21 minutes).

Dans la raquette, Guerschon Yabusele a ajouté 7 points et 5 rebonds tandis que Sylvain Francisco a connu sa première soirée délicate avec le Pana : 8 points, à 2/12 seulement.

Guerschon Yabusele (Panathinaikos Athens) - Sylvain Francisco (Panathinaikos Athens) Comparaison statistique entre deux joueurs Guerschon Yabusele Sylvain Francisco PTS 7 8 REB 5 1 PD 3 5 IN 1 1 CO 1 1

En face, les deux Français du Partizan ont été beaucoup plus discrets : 0 point et 2 rebonds chacun pour Joffrey Lauvergne et Bandja Sy.

Joffrey Lauvergne (Partizan Belgrade) - Bandja Sy (Partizan Belgrade) Comparaison statistique entre deux joueurs Joffrey Lauvergne Bandja Sy PTS 0 0 REB 2 2 PD 0 0 IN 0 0 CO 0 0

Sur les autres parquets, outre le retour héroïque d'Evan Fournier avec l'Olympiakos, la belle performance est venue, comme souvent depuis le début de saison, de Théo Maledon.

Avec 16 points à 3/7, 3 rebonds et 4 passes décisives, le Rouennais a encore été le leader du Real Madrid, victorieux à Milan (89-98).

Loin de son efficacité de la Liga Endesa (19,5 points à 50%), son coéquipier Timothé Luwawu-Cabarrot continue lui d'être fâché avec son shoot (32% en EuroLeague) : 3 points à 1/7, seulement.

Face à Vitoria, où Clément Frisch n'a pas joué, ce qui ne va pas atténuer les rumeurs de départ, Élie Okobo a aussi été précieux dans la victoire de Dubaï (79-93) avec 14 points à 3/5 et 3 passes décisives en sortie de banc en 19 minutes.

Enfin, Jaylen Hoard a vécu une soirée sans à Barcelone : une défaite (90-87) et de faibles statistiques (4 points à 2/4, 2 rebonds et 2 interceptions).

Le récap' des performances françaises en EuroLeague du 13 octobre