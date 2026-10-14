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Un Moustapha Fall vintage à Belgrade, Théo Maledon continue d'impressionner : riche soirée pour les Français en EuroLeague

13 Français étaient de sortie sur les parquets d'EuroLeague mardi soir. Retrouvez le récapitulatif de leurs performances.
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Résumé
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Un Moustapha Fall vintage à Belgrade, Théo Maledon continue d'impressionner : riche soirée pour les Français en EuroLeague
Moustapha Fall a brillé à Belgrade
Crédit photo : Panathinaïkos BC
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Depuis quand n'avait-on pas vu ça ? Un Moustapha Fall qui sert de plaque tournante du jeu, qui enfonce lentement son vis-à-vis comme à ses plus belles heures...

Depuis le mois de juin 2025, a minima, lorsque sa carrière avait été mise entre parenthèses par une très grave blessure au tendon rotulien. Depuis, le pivot francilien avait terminé sa belle histoire avec l'Olympiakos par un titre européen, mais seulement deux matchs disputés la saison dernière, avant de passer à l'ennemi.

Sauf que le Panathinaïkos, souvent victime de Moustapha Fall (comme quand il avait été élu MVP de la Supercoupe 2012), n'avait pas encore vu du bon côté l'impact du vice-champion olympique.

Cinq jours après son retour à la compétition, utilisé seulement 92 secondes la semaine dernière face au Fenerbahçe Istanbul, l'ancien géant de Poitiers a eu un impact phénoménal sur la victoire du Panathinaïkos dans l'antre du Partizan Belgrade.

Au-delà des statistiques (6 points à 3/4, 7 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 14 minutes), qui lui valent la meilleure évaluation du Pana (15), Moustapha Fall a énormément pesé dans le troisième quart-temps quand les Grecs ont creusé l'écart, jouant magnifiquement son rôle de point de fixation pour ressortir vers ses shooteurs Nikolaos Rogkavopoulos et Jerian Grant.

Moustapha FALL
Moustapha FALL
6
PTS
7
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
PAR
55 72
PAN

À ses côtés, pour son retour à Belgrade, Mathias Lessort s'en tire aussi avec 15 d'évaluation et une performance complète (4 points à 2/4, 9 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions en 21 minutes).

Mathias LESSORT
Mathias LESSORT
4
PTS
9
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
PAR
55 72
PAN

Dans la raquette, Guerschon Yabusele a ajouté 7 points et 5 rebonds tandis que Sylvain Francisco a connu sa première soirée délicate avec le Pana : 8 points, à 2/12 seulement.

Guerschon Yabusele (Panathinaikos Athens) - Sylvain Francisco (Panathinaikos Athens)

Guerschon YabuseleSylvain Francisco
PTS78
REB51
PD35
IN11
CO11

En face, les deux Français du Partizan ont été beaucoup plus discrets : 0 point et 2 rebonds chacun pour Joffrey Lauvergne et Bandja Sy.

Joffrey Lauvergne (Partizan Belgrade) - Bandja Sy (Partizan Belgrade)

Joffrey LauvergneBandja Sy
PTS00
REB22
PD00
IN00
CO00

Sur les autres parquets, outre le retour héroïque d'Evan Fournier avec l'Olympiakos, la belle performance est venue, comme souvent depuis le début de saison, de Théo Maledon.

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Avec 16 points à 3/7, 3 rebonds et 4 passes décisives, le Rouennais a encore été le leader du Real Madrid, victorieux à Milan (89-98).

Théo MALEDON
Théo MALEDON
16
PTS
3
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
MIL
89 98
REA

Loin de son efficacité de la Liga Endesa (19,5 points à 50%), son coéquipier Timothé Luwawu-Cabarrot continue lui d'être fâché avec son shoot (32% en EuroLeague) : 3 points à 1/7, seulement.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
3
PTS
2
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
MIL
89 98
REA

Face à Vitoria, où Clément Frisch n'a pas joué, ce qui ne va pas atténuer les rumeurs de départ, Élie Okobo a aussi été précieux dans la victoire de Dubaï (79-93) avec 14 points à 3/5 et 3 passes décisives en sortie de banc en 19 minutes.

Élie OKOBO
Élie OKOBO
14
PTS
0
REB
4
PDE
Logo EuroLeague
BAS
79 93
DUB

Enfin, Jaylen Hoard a vécu une soirée sans à Barcelone : une défaite (90-87) et de faibles statistiques (4 points à 2/4, 2 rebonds et 2 interceptions).

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
4
PTS
2
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
FCB
90 87
MAC

Le récap' des performances françaises en EuroLeague du 13 octobre

EuroLeague — joueurs à l'étranger
Bandja Sy
Bandja Sy
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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