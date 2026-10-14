La JL Bourg remplace Labanca par l'un des meilleurs shooteurs de Betclic ÉLITE

Quand Antony Labanca s'est effondré samedi à Boulazac, victime d'une rupture totale du tendon d'Achille, la JL Bourg s'est lamentée de perdre "le meilleur shooteur spécifique de catch and shoot en France avec Nicolas Lang".

Comme Labanca,

un vainqueur du concours à 3-points du All-Star Game

Avec l'obligation de se mettre directement en quête d'un pigiste médical. "Il n’y a pas de joueur JFL dans nos moyens financiers qui permette de viser cette spécificité", ajoutait François Lamy. "Donc nous allons devoir recruter un joueur étranger et assurer des rotations en championnat de France au niveau des étrangers. C’est totalement insatisfaisant comme solution, mais nous n’avons pas le choix."

La recherche a finalement été très courte. Il faut dire que, sur le marché, un nom s'imposait pour apporter les mêmes spécificités que le sniper strasbourgeois : Johnny Berhanemeskel, vainqueur du concours à 3-points du All-Star Game, comme Labanca, en 2023.

Johnny Berhanemeskel en renfort à Bourg 👊



Pour pallier l’absence d’Antony Labanca, le Club a fait appel à un shooteur émérite labellisé Betclic Elite en la personne de Johnny Berhanemeskel.



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Déjà pigiste longue durée l'an dernier

Bien connu en France depuis sa signature à Boulazac en janvier 2020, le Canado-Érythréen s'est imposé comme l'une des figures de la Betclic ÉLITE depuis, notamment troisième meilleur marqueur en 2021/22 grâce à ses 17,8 points de moyenne sous les couleurs de la Chorale de Roanne.

Johnny Berhanemeskel, shooteur reconnu du championnat (photo : Julie Dumélié)

Également passé par Nanterre et Gravelines-Dunkerque, il sort d'une saison à trois finales au Mans, où il avait également débarqué en tant que pigiste médical, suite à la rupture des ligaments croisés de Léopold Delaunay.

Quasiment 50% à 3-points !

Avec le MSB, Johnny Berhanemeskel a dépassé ses standards à 3-points, pourtant déjà très élevés : régulièrement autour des 45% de moyenne, il a flirté avec la barre des 50%, pour terminer à 49,4%, avec 12,8 points en 53 rencontres.

PROFIL JOUEUR Johnny BERHANEMESKEL Poste(s): Arrière Taille: 188 cm Âge: 33 ans (30/10/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 12,5 #28 REB 2 #156 PD 1,3 #124

Sa signature implique donc un futur casse-tête, ou choix du riche, pour Frédéric Fauthoux, qui devra pianoter entre ses sept joueurs étrangers en Betclic ÉLITE, pour n'en inscrire que six sur la feuille de match.

"Avec le retour attendu d’Hugo Robineau dans trois semaines et de Tyson Walker dans cinq semaines, nous espérons en avoir fini avec les épisodes de malchance et pouvoir souffler avec un peu de stabilité d’effectif à compter de la fin novembre", conclut la JL.