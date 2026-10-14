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« Bronny James n'a pas bien joué en pré-saison » critique son entraîneur JJ Redick

En difficulté lors des quatre matchs de préparation des Lakers, Bronny James n’a pas convaincu JJ Redick. L’entraîneur reste toutefois optimiste pour la troisième saison en NBA de son jeune joueur.
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Résumé
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« Bronny James n'a pas bien joué en pré-saison » critique son entraîneur JJ Redick
JJ Redick très critique envers Bronny James après sa contreperformance face aux Warriors
Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
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Bronny James peine à convaincre sur les parquets depuis le début de la pré-saison. Après la défaite des Lakers face aux Warriors (101-89), mardi soir, JJ Redick n’a pas cherché à minimiser les difficultés de son jeune arrière.

« Je ne pense pas qu’il ait bien joué lors des quatre matchs de pré-saison », a reconnu le technicien en conférence de presse. « Je trouve qu’il a fait un très bon mois de septembre et un bon été avec nous. […] Il a eu de bons entraînements. »

En effet, face à Golden State, Bronny James a une nouvelle fois éprouvé de grosses difficultés. En près de 11 minutes de jeu, le fils du King n’a inscrit aucun point, capté un rebond et perdu quatre ballons. L'arrière a tenté sa chance à deux reprises sans marquer. De plus, le natif d'Akron possède le moins bon +/- de la rencontre avec un rendement de -18.

Los Angeles Lakers 89 - 101 Golden State Warriors · NBA Presaison · 14/10/2026

MatchPTSREBPD
Los Angeles LakersWalker Kessler1191
Austin Reaves2847
Jake LaRavia432
Sandro Mamukelashvili1072
Kevon Looney250
AK Okereke020
Jarred Vanderbilt230
Rafael Castro231
Bronny James010
Dalton Knecht010
Cole Swider210
Matisse Thybulle410
Quentin Grimes906
Chris Mañon511
Arthur Kaluma020
Jaden Hardy1022
Golden State WarriorsCharles Bassey8121
Stephen Curry1122
Georges Niang122
Graham Ike630
Malevy Leons002
Gui Santos1053
Yaxel Lendeborg1754
Dalen Terry001
Alex Toohey000
Brandin Podziemski1752
Gary Payton II642
De'Anthony Melton813
Brandon Williams602
Will Richard910
LJ Cryer200
Tyler Burton000

Des performances en deçà des attentes

Cette performance très difficile n'arrange rien de son bilan global en pré-saison. Sur cette préparation, l'ancien de USC tourne à 2,8 points, 2,8 rebonds et 3,3 passes décisives en 17,5 minutes de moyenne.

Toutefois, pour son entraîneur ses statistiques doivent être replacées dans leur contexte. JJ Redick a notamment évoqué le rythme de jeu et les associations de joueurs avec lesquelles son arrière a évolué, en particulier lors des secondes mi-temps.

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Des line-up défavorables

En effet, sur les matchs de pré-saison, la plupart des joueurs sur le terrain lors de la deuxième période ne constituent pas forcément des solutions envisagées par le technicien une fois la saison régulière engagée. D'ailleurs, certains d'entre eux ne verront jamais les parquets NBA.

« Certains des groupes auxquels il a appartenu ne l’ont pas forcément préparé au succès », a ajouté le technicien. Une manière de souligner que les difficultés de Bronny James ne reposent pas uniquement sur ses performances individuelles.

Un avenir compromis en NBA

À 22 ans, Bronny James s’apprête à entamer sa troisième saison NBA avec les Lakers. Lors du précédent exercice, l'ancien de Sierra Canyon avait disputé 42 rencontres, pour 2,9 points, 0,6 rebond et 1,2 passe décisive de moyenne. Son rôle très limité dans la rotation la saison dernière ne devrait pas énormément évoluer cette année.

D'ailleurs, son avenir au sein de la franchise californienne a également alimenté les discussions cet été. Le départ de son père vers les Sixers a notamment relancé les interrogations autour de sa place dans l’effectif des Angelinos.

Bronny James

  • Poste : Arrière
  • Taille : 188 cm
  • Âge : 22 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Los Angeles Lakers

Stats 2025-2026 / NBA

PTS2,7#505
REB0,5#563
PD1,1#368

Sous contrat jusqu’en 2028, le 55e choix de la draft 2024 dispose encore d'un peu de temps pour gagner la confiance de son entraîneur. Cependant, après deux ans dans la grande ligue, le jeune arrière ne semble pas avoir franchement progressé et son avenir au sein du championnat américain pourrait vite être reconsidéré...

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