« Bronny James n'a pas bien joué en pré-saison » critique son entraîneur JJ Redick

Bronny James peine à convaincre sur les parquets depuis le début de la pré-saison. Après la défaite des Lakers face aux Warriors (101-89), mardi soir, JJ Redick n’a pas cherché à minimiser les difficultés de son jeune arrière.

JJ Redick is trying to blame the players Bronny is playing with for the reason he hasnt played well

SMH



The players hes playing with has NOTHING to do with it, Bronny is just 🗑😂😂😂 pic.twitter.com/gc3KOp8tT8 — TheTruth (@TheTruth8240) 14 octobre 2026

« Je ne pense pas qu’il ait bien joué lors des quatre matchs de pré-saison », a reconnu le technicien en conférence de presse. « Je trouve qu’il a fait un très bon mois de septembre et un bon été avec nous. […] Il a eu de bons entraînements. »

En effet, face à Golden State, Bronny James a une nouvelle fois éprouvé de grosses difficultés. En près de 11 minutes de jeu, le fils du King n’a inscrit aucun point, capté un rebond et perdu quatre ballons. L'arrière a tenté sa chance à deux reprises sans marquer. De plus, le natif d'Akron possède le moins bon +/- de la rencontre avec un rendement de -18.

Los Angeles Lakers 89 - 101 Golden State Warriors · NBA Presaison · 14/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Los Angeles Lakers Walker Kessler 11 9 1 Austin Reaves 28 4 7 Jake LaRavia 4 3 2 Sandro Mamukelashvili 10 7 2 Kevon Looney 2 5 0 AK Okereke 0 2 0 Jarred Vanderbilt 2 3 0 Rafael Castro 2 3 1 Bronny James 0 1 0 Dalton Knecht 0 1 0 Cole Swider 2 1 0 Matisse Thybulle 4 1 0 Quentin Grimes 9 0 6 Chris Mañon 5 1 1 Arthur Kaluma 0 2 0 Jaden Hardy 10 2 2 Golden State Warriors Charles Bassey 8 12 1 Stephen Curry 11 2 2 Georges Niang 1 2 2 Graham Ike 6 3 0 Malevy Leons 0 0 2 Gui Santos 10 5 3 Yaxel Lendeborg 17 5 4 Dalen Terry 0 0 1 Alex Toohey 0 0 0 Brandin Podziemski 17 5 2 Gary Payton II 6 4 2 De'Anthony Melton 8 1 3 Brandon Williams 6 0 2 Will Richard 9 1 0 LJ Cryer 2 0 0 Tyler Burton 0 0 0

Des performances en deçà des attentes

Cette performance très difficile n'arrange rien de son bilan global en pré-saison. Sur cette préparation, l'ancien de USC tourne à 2,8 points, 2,8 rebonds et 3,3 passes décisives en 17,5 minutes de moyenne.

Toutefois, pour son entraîneur ses statistiques doivent être replacées dans leur contexte. JJ Redick a notamment évoqué le rythme de jeu et les associations de joueurs avec lesquelles son arrière a évolué, en particulier lors des secondes mi-temps.

Des line-up défavorables

En effet, sur les matchs de pré-saison, la plupart des joueurs sur le terrain lors de la deuxième période ne constituent pas forcément des solutions envisagées par le technicien une fois la saison régulière engagée. D'ailleurs, certains d'entre eux ne verront jamais les parquets NBA.

« Certains des groupes auxquels il a appartenu ne l’ont pas forcément préparé au succès », a ajouté le technicien. Une manière de souligner que les difficultés de Bronny James ne reposent pas uniquement sur ses performances individuelles.

Bronny James preseason passing tape



13 assists/8 turnovers so far through 3 games https://t.co/zBoBB6SOWI pic.twitter.com/w30TtffmJv — Role Player Performances (@BenchHighlights) 9 octobre 2026

Un avenir compromis en NBA

À 22 ans, Bronny James s’apprête à entamer sa troisième saison NBA avec les Lakers. Lors du précédent exercice, l'ancien de Sierra Canyon avait disputé 42 rencontres, pour 2,9 points, 0,6 rebond et 1,2 passe décisive de moyenne. Son rôle très limité dans la rotation la saison dernière ne devrait pas énormément évoluer cette année.

D'ailleurs, son avenir au sein de la franchise californienne a également alimenté les discussions cet été. Le départ de son père vers les Sixers a notamment relancé les interrogations autour de sa place dans l’effectif des Angelinos.

Bronny James Poste : Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 22 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Los Angeles Lakers Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 2,7 #505 REB 0,5 #563 PD 1,1 #368

Sous contrat jusqu’en 2028, le 55e choix de la draft 2024 dispose encore d'un peu de temps pour gagner la confiance de son entraîneur. Cependant, après deux ans dans la grande ligue, le jeune arrière ne semble pas avoir franchement progressé et son avenir au sein du championnat américain pourrait vite être reconsidéré...