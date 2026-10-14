Comme Ouattara, un autre joueur théorique de l'AS Monaco 2026/27 retrouve un club

À l'exception des coachs, voués à attendre plus longtemps, de Kenny Kasiama et des jeunes, Kyllian Michée en tête, les naufragés de l'AS Monaco version 2026/27 retrouvent tous progressivement un port d'attache.

Jusqu'au samedi 12 septembre, date du refus d'engagement de la Roca Team en NM1 par la FFBB, plusieurs joueurs se préparaient pour la troisième division à Gaston-Médecin sous la houlette du duo Gladyr - Markoishvili.

Kensmil quitte la France pour la première fois

Il y avait Axel Toupane, qui a été le premier à retrouver preneur, du côté de Saint-Quentin. Il y avait Luka Asceric, qui s'est consolé avec une pige en ÉLITE 2 à Hyères-Toulon. Il y avait l'inévitable Yakuba Ouattara, embauché par le club turc de Karsiyaka mardi. Et il y avait aussi un joueur étranger, en la personne de Gavin Kensmil.

Arrivé en France lors de sa saison rookie en 2022/23, le Surinamais était prêt à quitter l'ÉLITE 2 pour la première fois de sa carrière, séduit par l'attractivité financière de Monaco.

Finalement, l'ancien pivot d'Aix-Maurienne, Pau-Lacq-Orthez, Chartres et Rouen va bien prendre son envol par rapport à la Pro B, mais également vis-à-vis de la France, puisqu'il s'est engagé au Kosovo.

En FIBA Europe Cup face à Chalon !

Au même moment où le Pinar Karsiyaka officialisait la signature de son éphémère coéquipier Yakuba Ouattara, le club kosovar du BC Bashkimi, double finaliste de son championnat, annonçait l'arrivée de Gavin Kensmil.

Peut-être pas la destination la plus sexy sur le papier, mais certainement une promotion dans sa carrière, lui qui a raté le coche en 2023/24 à l'Élan Béarnais (9,6 points à 57% et 7,1 rebonds) après un exercice rookie épatant à Aix-Maurienne (16,3 points à 60% et 8,9 rebonds).

Pour la première fois de sa carrière, l'ancien rouennais disputera une Coupe d'Europe puisque le BC Bashkimi est engagé en FIBA Europe Cup. Avec même une double confrontation prévue contre l'Élan Chalon au premier tour, histoire de se rappeler au bon souvenir du basket français...