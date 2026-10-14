De Limoges à l'Égypte, Frank Mason III change de cap

Aussi frustrant dans son investissement à Limoges qu'il ne l'avait été auparavant à Nancy, sans avoir cette fois un rendement de All-Star pour atténuer les critiques (11,9 points à 46% et 4,4 passes décisives), Frank Mason III (1,82 m) n'a logiquement pas été prolongé par le CSP pour une deuxième saison consécutive.

PROFIL JOUEUR Frank MASON III Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 32 ans (03/04/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 11,9 #37 REB 2,1 #152 PD 4,4 #21

À 32 ans, l'ancien pensionnaire de Beaublanc a finalement choisi d'explorer un tout nouveau marché pour son dixième exercice professionnel.

Déjà passé par les États-Unis (103 matchs de NBA, MVP de G-League), l'Europe, l'Asie et l'Amérique Centrale, il va désormais découvrir l'Afrique.

De fait, Frank Mason III s'est engagé avec le club égyptien d'Al Ittihad, double finaliste du championnat local.

"Mason excelle au poste de meneur", précise le communiqué. "Ahmed Omar, directeur technique de l’équipe, a exprimé son admiration pour les capacités techniques et les compétences du joueur « Mason ». Sur cette base, le contrat avec le joueur a été conclu. Il est prévu que le joueur arrive à Alexandrie début décembre prochain pour passer la visite médicale et rejoindre l’équipe, en vue de se préparer aux compétitions du championnat de la Super League et de la Coupe d’Égypte."