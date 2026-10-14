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De Limoges à l'Égypte, Frank Mason III change de cap

Après une saison contrastée à Limoges, Frank Mason III a dit oui au club égyptien d'Al Ittihad Alexandrie pour la saison 2026/27.
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Résumé
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De Limoges à l'Égypte, Frank Mason III change de cap
Direction Alexandrie pour Frank Mason
Crédit photo : Guillaume Poumarède
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Aussi frustrant dans son investissement à Limoges qu'il ne l'avait été auparavant à Nancy, sans avoir cette fois un rendement de All-Star pour atténuer les critiques (11,9 points à 46% et 4,4 passes décisives), Frank Mason III (1,82 m) n'a logiquement pas été prolongé par le CSP pour une deuxième saison consécutive.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Frank Mason III.jpg
Frank MASON III
Poste(s): Meneur
Taille: 182 cm
Âge: 32 ans (03/04/1994)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
11,9
#37
REB
2,1
#152
PD
4,4
#21

À 32 ans, l'ancien pensionnaire de Beaublanc a finalement choisi d'explorer un tout nouveau marché pour son dixième exercice professionnel.

Déjà passé par les États-Unis (103 matchs de NBA, MVP de G-League), l'Europe, l'Asie et l'Amérique Centrale, il va désormais découvrir l'Afrique.

De fait, Frank Mason III s'est engagé avec le club égyptien d'Al Ittihad, double finaliste du championnat local.


"Mason excelle au poste de meneur", précise le communiqué. "Ahmed Omar, directeur technique de l’équipe, a exprimé son admiration pour les capacités techniques et les compétences du joueur « Mason ». Sur cette base, le contrat avec le joueur a été conclu. Il est prévu que le joueur arrive à Alexandrie début décembre prochain pour passer la visite médicale et rejoindre l’équipe, en vue de se préparer aux compétitions du championnat de la Super League et de la Coupe d’Égypte."

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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