Après la blessure de son meneur, Vichy renforce sa mène avec l'expérimenté Théo Léon

La JA Vichy a choisi l'expérience pour renforcer sa ligne arrière. Le club auvergnat a annoncé l'arrivée de Theo Leon (1,80 m, 34 ans), un meneur qui connaît bien l'antichambre de l'élite française.

𝐓𝐡𝐞́𝐨 𝐋𝐞𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐯𝐢𝐜𝐡𝐲𝐬𝐬𝐨𝐢𝐬 💙



La JA Vichy Basket est ravie d’annoncer l’arrivée de Théo Leon (poste 1 / 34 ans / 1m80) comme pigiste médical 🙏

🔗 Communiqué: https://t.co/658z6k573a#JAV #ELITE2 pic.twitter.com/pvDcxy7jp9 — JA Vichy Basket (@jav_basket) 14 octobre 2026

Un meneur expérimenté pour une JAV privée d’Elian Benitez

Cette signature intervient dans un contexte délicat pour l'équipe entraînée par Élise Prodhomme. Le 10 octobre, le club avait annoncé l'indisponibilité d'Elian Benitez pour plusieurs mois. Touché au genou, le numéro 3 vichyssois doit subir une intervention chirurgicale.

« Il était important de réagir rapidement à la suite de la blessure malheureuse d’Elian, à qui on souhaite une nouvelle fois un bon rétablissement indique Elise Prodhomme sur le site officiel du club. Théo est ressorti avec le profil idéal concernant nos besoins et l’évolution de l’équipe. Il apportera son expérience de la division, sa défense et un leadership permettant d’amener un groupe vers une direction. On a tous hâte de le retrouver et de l’intégrer au mieux pour les prochains matchs et la saison. »

Avec cette arrivée, Vichy ajoute une solution expérimentée à son secteur extérieur, qui comprend notamment, Ray’Sean Taylor, Illan Piétrus et Théo Pichard.

Un habitué de la Pro B, passé par Quimper et Aix-Maurienne

Né le 16 août 1992 à Chambéry, Théo Léon dispose d'une longue expérience du basketball professionnel français.

Passé par l'ASVEL au début de sa carrière, le meneur a ensuite évolué sous les couleurs de Fos Provence, Aix-Maurienne, Roanne, Évreux, Quimper et Tours dernièrement.

En septembre dernier, Théo Léon avait également participé à la préparation d'Aix-Maurienne en qualité de partenaire d'entraînement (0 point et 9 passes décisives en 33 minutes cumulées sur 2 matchs de pré-saison). Il s'entraînait ensuite avec La Ravoire ces derniers temps.

Plus de six passes décisives de moyenne à Tours

Après son passage à Quimper en Pro B, Théo Léon avait poursuivi sa carrière à Tours depuis 2023, en Nationale 1.

Lors de la saison 2025-2026, le meneur français a disputé 42 rencontres de championnat, pour des moyennes de 7,2 points, 2,4 rebonds, 6,6 passes décisives et 1,3 interception en 22 minutes. Il affichait également 41,3 % de réussite aux tirs.

PROFIL JOUEUR Theo LEON Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 34 ans (16/08/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 7,2 #218 REB 2,4 #235 PD 6,6 #3

Des statistiques qui illustrent son profil de meneur organisateur, davantage tourné vers la création pour ses partenaires que vers le scoring.

Pour Élise Prodhomme, son arrivée représente une option supplémentaire dans la gestion du jeu et de la rotation extérieure.

Le club bourbonnais espère sa qualification pour la rencontre de ce vendredi face à Caen.