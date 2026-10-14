Challans écrase Fougères de 31 points et poursuit son début de saison parfait

Le Vendée Challans Basket poursuit son sans-faute en Nationale Masculine 1. Opposés au Pays de Fougères Basket, les Challandais se sont largement imposés (92-61) dans leur salle Michel-Vrignaud, décrochant ainsi leur quatrième succès en quatre rencontres de championnat.

Challans maîtrise son sujet et termine en force

Les joueurs de Challans ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Devant de neuf points après le premier quart-temps (28-19), ils ont accentué leur avance avant la pause pour rejoindre les vestiaires avec un avantage de 16 unités (46-30).

Après un troisième quart-temps équilibré (21-21), les Vendéens ont définitivement creusé l'écart dans les dix dernières minutes. Un dernier acte remporté 25-10 leur a permis de conclure la rencontre avec 31 points d'avance.

L'adresse extérieure a constitué l'une des principales forces de Challans, avec 13 paniers à 3-points inscrits sur 26 tentatives, soit 50 % de réussite. Les Challandais ont également terminé la partie avec 40 rebonds contre 32 pour leur adversaire.

Luka Nikolic en tête, une contribution collective déterminante

Dans cette victoire, Luka Nikolic s'est particulièrement illustré. L'intérieur de Challans a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 17 points, auxquels il a ajouté 6 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions en près de 26 minutes. Une prestation complète, conclue avec 25 d'évaluation.

Marquise Moore a également contribué au succès vendéen avec 15 points et 3 passes décisives. Dans la raquette, Abdel Kader Sylla s'est distingué au rebond avec 11 prises.

En face, Kevin Bichard un ancien de la maison du VCB, a été le meilleur marqueur de Fougères avec 15 points, tandis que Victor Mopsus en a inscrit 11. Les Bretons n'ont cependant pas réussi à contenir l'attaque challandaise, particulièrement efficace derrière l'arc.

Quatre victoires en quatre matchs pour Challans

Avec ce nouveau succès, le Vendée Challans Basket affiche désormais un bilan de quatre victoires pour aucune défaite en NM1.

Cette rencontre en retard permet aux Vendéens de confirmer leur dynamique après leurs trois premiers succès de la saison. Le club reste ainsi invaincu avant la réception de Rennes, programmée vendredi 16 octobre, toujours à Challans.