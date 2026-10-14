« Tu peux marcher » : le conseil inattendu de Rudy Gobert à LaMelo Ball

LaMelo Ball va devoir adapter une partie de son jeu pour tirer pleinement profit de sa nouvelle association avec Rudy Gobert. Arrivé aux Wolves durant l’intersaison, le meneur retrouve un intérieur dont les qualités physiques peuvent lui offrir des situations favorables sur pick-and-roll. Et le Français a déjà un conseil pour faciliter leur entente.

Asked Rudy Gobert what he's learned about screening for LaMelo Ball.



"The main thing I tell him is to just slow down with me. You don't need to go fast, because I'm going to give you an advantage. I told him to watch some clips of me and Joe Ingles pick and rolls. You don't need… pic.twitter.com/saVkOtJ5Vr — Dane Moore (@DaneMooreNBA) 13 octobre 2026

« Ce que je lui dis surtout, c’est de ralentir avec moi. Tu n’as pas besoin d’aller vite, car je vais te donner un avantage », a expliqué Gobzilla. Le Français assure qu'avec la qualité de ses écrans, l'ancien joueur des Hornets aura tout le temps de prendre la meilleure décision pour l'attaque de Minnesota.

Ainsi, pour illustrer ses conseils, le pivot de 2,16 m a même invité Melo à étudier des séquences vidéo de l'époque où le triple DPOY évoluait au Jazz avec Joe Ingles. L’Australien ayant également évolué à Minny ces deux dernières saisons, avait développé une bonne complémentarité avec le tricolore grâce à sa lecture du jeu.

Joe Ingles steal, Rudy Gobert outstanding PnR dunk pic.twitter.com/tBQlFpofuH — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 2 février 2025

Un duo prometteur pour les Timberwolves

Sur le papier, cette alliance inédite présente des complémentarités intéressantes. LaMelo Ball s'affirme comme un des meilleurs passeurs de la NBA, l'an passé, le benjamin de la fratrie a terminé 7e de ce classement avec 7,1 assists par match en moyenne. Sa créativité balle en main et sa capacité à organiser le jeu en font une arme létale quand il s'agit de jouer après un écran notamment.

De son côté, Rudy Gobert apporte sa présence dans la raquette, ainsi que son efficacité près du cercle. D'ailleurs, le double médaillé d'argent olympique a fini avec le meilleur pourcentage au shoot l'an passé avec 68% de tirs réussis.

LaMelo Ball (Charlotte Hornets) - Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs LaMelo Ball Rudy Gobert MJ 74 88 PTS 20,2 10,4 REB 4,8 11,2 PD 7,1 1,8 IN 1,2 0,8 CO 0,3 1,6

Les Wolves, troisième force à l'Ouest ?

Le duo semble à première vue assez redoutable mais ajoutez à cela un troisième larron comme Anthony Edwards - 3e meilleur scoreur de la ligue l'an dernier - pour attaquer les décalages et l'affaire se complique très sérieusement pour leurs adversaires.

Ainsi grâce à l'acquisition de LaMelo Ball, les Wolves ressortent comme des prétendants affirmés à la finale de conférence. Derrière le Thunder et les Spurs favoris du Wild West, Minnesota apparait comme la troisième meilleure équipe de sa conférence.