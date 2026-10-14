Justin Robinson offre la victoire au Barça : le tir décisif de l'ancien parisien en vidéo

Rejoint à 87-87 à 19 secondes du terme, le FC Barcelone a trouvé en Justin Robinson le héros de la soirée, hier au Palau Blaugrana.

Tombé à 1,6 seconde de la fin, le trois-points du meneur a scellé la victoire catalane face au Maccabi Tel Aviv (90-87), lors de la cinquième journée d'EuroLeague. Quatre jours après le revers concédé à domicile contre le Zalgiris Kaunas, les hommes d'Aleksander Sekulic repassent dans le positif, avec trois victoires pour deux défaites.

Un joli cadeau d'anniversaire

Sur la ligne des lancers francs, Kevin Punter avait porté l'écart à trois points (87-84). Une faute de Joel Parra sur un tir primé d'Iffe Lundberg a tout remis en jeu : Lundberg n'a pas tremblé et a converti ses trois tentatives pour ramener le Maccabi à hauteur, à 19 secondes de la fin. Le Barça a aussitôt demandé un temps mort pour organiser l'ultime possession.

Le ballon a fini entre les mains de Justin Robinson, dont le tir longue distance a fait mouche.

JUSTIN FOR THE WINNNNN pic.twitter.com/8Za2NrbJdE — Barça Basket (@FCBbasket) 13 octobre 2026

Une belle façon de fêter son anniversaire, célébré la veille pour sa 29e bougie...

The best way to celebrate your 29th birthday 😏 pic.twitter.com/VB0OBhHsHF — Barça Basket (@FCBbasket) 13 octobre 2026

Il restait alors 1,6 seconde au Maccabi pour arracher la prolongation. L'ex-MVP de Betclic ÉLITE, Bonzie Colson a manqué la dernière tentative à trois points.

Robinson réussit son intégration

Le FC Barcelone avait officialisé l'arrivée de Justin Robinson le 13 juillet 2026, en provenance du Paris Basketball. Le meneur s'est engagé avec le club catalan jusqu'au 30 juin 2028. Trois mois après sa signature, il signe déjà un panier décisif sous le maillot blaugrana.

Ce succès confirme le rebond des Catalans après la défaite face au Zalgiris Kaunas. Entre ces deux rendez-vous européens, ils s'étaient imposés contre Valence en championnat d'Espagne (89-86). Le Barça recevra l'Olympiacos dès vendredi 16 octobre pour poursuivre sa route en EuroLeague.