Payton Pritchard prolonge deux ans aux Celtics pour 44,2 millions de dollars

Les Celtics envisagent déjà l'avenir alors que la NBA reprend seulement dans six jours. Selon ESPN, Payton Pritchard a trouvé un accord avec la franchise pour une prolongation de contrat de deux ans et 44,2 millions de dollars, pour les saisons 2028-2029 et 2029-30. Une récompense pour le meneur de 28 ans, devenu un élément essentiel de l’équipe après plusieurs saisons de progression.

Boston Celtics guard Payton Pritchard has agreed to a two-year, $44.2 million contract extension, plus a mutual option in the 2029-30 season, CAA Co-Head of Basketball Austin Brown and agent Max Saidman tell ESPN. pic.twitter.com/EnAOhZIj5E — Shams Charania (@ShamsCharania) 13 octobre 2026

Le meneur champion NBA en 2024 et élu sixième homme de l’année en 2025, sort à vrai dire d’un exercice particulièrement réussi. En effet, Fast PP a pour la première fois de sa carrière tenu le rôle de starter dans la grande ligue et le joueur a complétement répondu aux attentes de ce nouveau statut.

L'extérieur de 1,85m a tout simplement établi ses records en carrière avec 17 points, 5,2 passes décisives et 3,9 rebonds de moyenne, tout en assumant davantage de responsabilités offensives à Boston.

Payton Pritchard Poste : Meneur

Taille : 185 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Boston Celtics Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 17,0 #75 REB 4,0 #205 PD 5,2 #49

Un rôle renforcé en l’absence de Jayson Tatum

Avec la blessure de Jayson Tatum, absent jusqu'en mars des suites de sa rupture du tendon d'Achille, d'autres éléments de l'effectif devaient élever leur niveau de jeu. Et Payton Pritchard n'a clairement pas failli à sa mission.

En plus de ses statistiques brutes en nette augmentation, son implication s’est également traduite par une hausse importante du nombre de ballons touchés. Celui-ci est passé de 51,8 par match en 2024-2025 à près de 70 la saison dernière, soit la deuxième plus forte progression parmi les 33 joueurs ayant dépassé les 4 000 ballons touchés lors des deux exercices.

HAVE A NIGHT, PAYTON PRITCHARD 👏



☘️ 36 PTS

☘️ 7 REB

☘️ 6 3PM



Celtics win their 6th in the last 7 games! pic.twitter.com/uEdXlBonUw — NBA (@NBA) 28 mars 2026

Un joueur clé à Boston

D'ailleurs, malgré son omniprésence dans les systèmes offensifs de Joe Mazzula, 8 miles n'a pas oublié de faire valoir sa qualité première : le shoot à trois points. Le meneur fait partie des 22 joueurs NBA ayant réussi à inscrire plus de 200 tirs à longues distance l'an dernier. Dès lors, Boston ne pouvaient décemment pas laisser filer un élément ô combien précieux de sa rotation.

Ainsi, les C's assurent l'avenir de l'un de leurs joueurs clés alors que le projet a connu un tournant important cet été avec le départ de Jaylen Brown. Cette prolongation de contrat le lie désormais à la franchise du Massachusetts jusqu'en 2030 avec près de 22 millions de dollars perçus à partir de 2028.

Payton Pritchard à contre-courant

Toutefois, une option mutuelle figure dans le contrat pour la saison 2029-2030 signifiant que le joueur et son équipe devront tous deux accepter son activation. Cette disposition laisse également la porte ouverte à de nouvelles discussions contractuelles à l’approche de cette échéance.

Actuellement rémunéré à hauteur de 7,8 millions de dollars cette saison, puis de 8,3 millions la suivante, Payton Pritchard bénéficiera ainsi d’une revalorisation significative. Le joueur est parvenu à renverser la tendance d'une NBA toujours plus physique pour conserver sa place dans un roster compétitif.

Ainsi le 26e choix de la draft 2020 pourrait tout à fait rester une décennie entière à Boston, une perspective bien incertaine au moment de son arrivée dans la grande ligue.