Fantasy BeBasket : féminine et masculine, les Coupes d'Europe comme vivier à picks !

Dans une soirée où les yeux étaient éparpillés aux quatre coins de l'Europe pour suivre Nanterre en BCL, l'ASVEL en EuroLeague ou encore Nancy en Europe Cup, il fallait finalement se tourner vers la Coupe de France qui se jouait dans le même temps pour faire les meilleures affaires !

La Fantasy BeBasket devient encore plus excitante en cette mi-octobre, avec les dizaines de tableaux dans lesquels piocher chaque soir. Ceux des Coupes d'Europe Féminines s'ajoutent d'ailleurs pour ce mercredi, et pourraient être déterminants dans le classement mensuel à mi-parcours ! Alors, qui aura les faveurs des managers ?

Fadamental Squad toujours en tête, les écarts se resserrent à la mi-octobre !

Aux commandes du classement général et mensuel d'octobre, l'intouchable leader Fadamental Squad ne fléchit pas et conserve la tête avec 1 249 points au compteur. Cependant, la compétition reste très relevée derrière le patron.

Da\_yeti s'installe au deuxième rang avec 1 225 points, suivi de très près par JDABucks et LaPine, qui se partagent la troisième marche du podium avec 1 221 points chacun. Les positions se resserrent à l'approche du milieu de mois.

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé au mercredi 14) :

1. Fadamental Squad : 1 249 pts

2. Da\_yeti : 1 225 pts

3. JDABucks : 1 221 pts et LaPine : 1 221 pts

5. Héritiers : 1 188 pts

6. Patat' team Do : 1 178 pts

7. Patty mid : 1 162 pts

8. Oscar's Team : 1 161 pts

9. Team Gegete : 1 156 pts

10. HEY HEY HEY : 1 143 pts

Invernizzi cartonne en Coupe de France, Roberts snobé malgré sa démonstration en BCL

Si la soirée de mardi proposait de belles affiches européennes, c'est du côté de la Coupe de France masculine qu'est venue la meilleure évaluation de la soirée. Auteur d'une nouvelle prestation de haut niveau lors du succès de Limoges à Toulouse (15 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et 27 d'évaluation en 29 minutes), Hugo Invernizzi a comblé les 13 % de managers qui l'avaient aligné dans leur cinq majeur. Sa sortie remarquable contribue à resserrer les écarts en tête du classement.

À l'inverse, la grosse performance de J'Wan Roberts en Basketball Champions League est passée presque inaperçue. Lors du succès étincelant de Nanterre face à Rytas Vilnius (93-65), l'intérieur nanterrien a signé la quatrième meilleure évaluation de la soirée avec 15 points, 12 rebonds et 23 d’évaluation en 23 minutes. Un accomplissement qui n'a pas fait grand bruit chez les managers, puisqu'il figurait dans 0 % des cinq retenus.

Roberts s'est pourtant hissé loin devant ses coéquipiers, à l'instar d'Hugo Yimga-Moukouri (13 points, 6 rebonds, 16 d'évaluation en 24 minutes), choisi par 6 % des managers et qui est resté un choix sûr pour assurer sa dizaine de points.

Un mercredi gargantuesque : 33 rencontres et l'arrivée des Coupes d'Europe Féminines

Ce mercredi 14 octobre offre un terrain de jeu encore plus vaste aux stratèges. Avec 33 rencontres au programme au travers des parquets européens, les possibilités de combinaisons sont particulièrement nombreuses. Outre les affiches masculines en Basketball Champions League et en EuroLeague, la soirée marque l'entrée en lice des Coupes d'Europe Féminines.

Les débuts d'équipes comme les Flammes Carolo, face au CS Rapid Bucuresti ; ou de Basket Landes, opposé à Saragosse, offrent un réservoir de joueuses à intégrer dans son cinq. Une occasion idéale pour diversifier ses choix et tenter de grapiller des places précieuses au classement mensuel !