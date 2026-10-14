Coup d'arrêt pour Yanis Tonnellier, la durée de son indisponibilité se précise

L'Élan Chalon est désormais fixé sur la durée d'indisponibilité de Yanis Tonnellier (2,14 m, 22 ans). Touché à la cheville lors du dernier entraînement précédant le déplacement à Bourg-en-Bresse, le samedi 3 octobre, l'intérieur chalonnais devrait être éloigné des parquets pendant cinq à sept semaines selon le Journal de Saône et Loire.

Une indisponibilité désormais estimée entre 5 et 7 semaines

Une mauvaise nouvelle pour le club bourguignon, qui doit déjà composer sans son jeune pivot depuis plusieurs rencontres. Tonnellier avait notamment manqué le déplacement à Bourg-en-Bresse (défaite 90-77), puis la réception de Manchester en FIBA Europe Cup (victoire 79-72), avant de déclarer forfait contre Nancy le samedi 10 octobre.

Alors que son absence avait d'abord été annoncée pour plusieurs semaines, cette nouvelle estimation permet de mieux mesurer la durée de son indisponibilité. Aucune date précise de retour à la compétition n'a encore été communiquée.

Un début de saison prometteur brutalement interrompu

Cette blessure intervient alors que Yanis Tonnellier avait parfaitement lancé sa saison 2026-2027 en Betclic ÉLITE. Lors de la victoire inaugurale de Chalon contre Limoges (82-74), le 26 septembre, l'intérieur français avait livré une prestation efficace en sortie de banc.

PROFIL JOUEUR Yanis TONNELLIER Poste(s): Pivot Taille: 214 cm Âge: 22 ans (04/02/2004) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 9 #73 REB 2 #119 PD 2 #61

En seulement 13 minutes, il avait inscrit 9 points à 3/4 aux tirs, auxquels il avait ajouté 2 rebonds et 2 passes décisives, pour 11 d'évaluation. Une première sortie encourageante qui lui avait permis de se montrer dans la rotation d'Elric Delord.

Son indisponibilité prive désormais l'entraîneur chalonnais d'une solution supplémentaire dans le secteur intérieur. Le technicien peut toujours s'appuyer sur Grant Golden, Carl Ponsar, Jeriah Horne et Noa Kouakou-Heugue.

Pour Yanis Tonnellier, l'objectif sera désormais de retrouver les terrains après cette interruption, sans précipiter son retour.

Ce mercredi, Chalon se déplace en Turquie sur le parquet de Korfez Basket dans le cadre de la deuxième journée de la Fiba Europe Cup.