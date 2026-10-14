Rudy Gobert fier de Joan Beringer : « Il travaille comme un fou tous les jours »

Joan Beringer possède déjà l'assurance de ne pas être esseulé aux Wolves. En effet, le jeune intérieur peut compter sur un guide de choix pour progresser en NBA. À Minnesota, le jeune intérieur français bénéficie de l’expérience de Rudy Gobert, triple meilleur défenseur de la ligue. Le pivot de l'Equipe de France s'évertue de l’accompagner dans son adaptation au plus haut niveau.

Asked Rudy Gobert, who struggled with fouling at the beginning of his career, about Joan Beringer learning how to play without fouling at a high rate.



"It's a feel. Some guys never figure out, some guy figure it out earlier. It's about intelligence, too. And I feel like he's… pic.twitter.com/yKWSRDUbBh — Dane Moore (@DaneMooreNBA) 13 octobre 2026

Gobzilla semble avoir pris sous son aile son compatriote pour l'aider à surmonter les difficultés posées par la grande ligue. L'ancien joueur du Jazz s'est d'ailleurs montré confiant quant à la capacité de son compatriote à corriger un de ses principaux défauts, sa gestion des fautes.

« Je pense que ça passe surtout par le fait de regarder des vidéos. Certains joueurs n’arrivent jamais vraiment à maîtriser ça, d’autres comprennent plus rapidement. C’est beaucoup une question de ressenti, mais aussi d’intelligence de jeu », a expliqué le spécialiste de la défense.

Jaden McDaniels on-ball defense + Rudy Gobert block



Jaden McDaniels behind-the-back pass to Rudy Gobert for the transition dunk



Great two-way sequence pic.twitter.com/LEOBJic6jk — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 11 avril 2024

Gobert souligne les progrès de Beringer

Le triple All-Star estime que Joan Beringer évolue dans la bonne direction que ce soit concernant son développement physique et son adaptation à l’intensité du championnat nord-américain.

« Il devient plus fort, plus posé, il s’habitue à la vitesse du jeu. Toutes ces choses prennent du temps. Quand tu arrives d’Europe, ou même de NCAA, et que tu découvres la NBA, tu te retrouves dans une véritable jungle. C’est un basket complètement différent », a poursuivi le Français.

Joan Beringer Poste : Pivot

Taille : 210 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : France

Club : Minnesota Timberwolves Stats 2026-2027 / NBA Presaison Statistiques du joueur pour la saison PTS 7,3 #261 REB 6,5 #34 PD 0,3 #466

Malgré les difficultés inhérentes à cet apprentissage, Rudy Gobert se réjouit de l’investissement de son jeune coéquipier. « Je suis vraiment fier de lui. Il travaille comme un fou tous les jours et ça porte ses fruits. Je suis vraiment fier de voir sa progression. »

Un mentor bien au-delà du terrain

Par ailleurs, cet accompagnement ne se limite pas aux conseils techniques ou tactiques. Le vétéran souhaite également aider l'ancien de la SIG à trouver ses repères dans un environnement nouveau.

« Au quotidien, j’essaie simplement d’être là pour lui, sur le terrain comme en dehors. Parfois, il ne s’agit pas de lui dire quoi faire ou de lui donner des conseils. Il faut juste être présent ».

Joan Beringer en quête d'un rôle en NBA

La présence d’un compatriote ayant connu les mêmes étapes constitue un atout pour le jeune intérieur. Big Ru insiste notamment sur l’importance de pouvoir compter sur quelqu’un qui comprend ses difficultés et avec qui il peut échanger dans sa langue maternelle.

À travers ce rôle de mentor, le futur Hall of Famer entend transmettre une partie de son expérience à son jeune coéquipier. Pour Joan Beringer, l’objectif doit maintenant être de se faire une place concrète en NBA et l'an prochain, le tricolore sera assurément responsabilisé par les Wolves. La grande ligue est prévenue, une véritable meute française s'apprête à déferler sur les parquets.