Le duo Markoishvili - Gladyr reste ensemble : les intérimaires champions de Monaco filent en BCL !

Sur le carreau depuis un mois, et la disparition de l'AS Monaco, Manuchar Markoishvili et Sergii Gladyr ne vont pas tarder à rebondir... ensemble !

Selon de multiples médias turcs, l'ancien duo intérimaire de la Roca Team devrait se reformer du côté du Galatasaray Istanbul.

🏀 Galatasaray MCT Technic'in yeni başantrenörü Manuchar Markoishvili tek gelmiyor!



🔸 Galatasaray'da başantrenörlük görevi için anlaşma sağlanan Manuchar Markoishvili, geçen sezon Moncao'da çalıştığı yardımcı antrenör Sergii Gladyr ile birlikte geliyor.



🔸 Manuchar… pic.twitter.com/eDNOR1hWPu — Eski Açık (@EskiAcikOnline) 14 octobre 2026

Un autre ancien entraîneur de Monaco était visé

Deux jours après avoir remercié Gianmarco Pozzecco, le club stambouliote a d'abord essayé de débaucher un autre ancien entraîneur monégasque : Saso Filipovski, peu en réussite en Principautéc en 2018 mais très respecté en Turquie depuis sa réussite à Banvit (vainqueur de la Coupe en 2017). Sauf que son actuel employeur, Würzburg (qu'il dirige depuis 2021), a refusé de le libérer.

Donc le Galatasaray s'est tourné vers un ancien de la maison : Manuchar Markoishvili, champion de Turquie en 2013 du temps de sa carrière de joueur, ailier du club pendant un an et demi.

Markoishvili a décidé de venir avec Gladyr

Nommé successeur de Gianmarco Pozzecco, remercié lundi soir après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, le Géorgien a eu le droit de venir avec un assistant-coach. Et sans grande surprise, son choix s'est porté sur Sergii Gladyr.

Ensemble, les deux hommes ont été admirables à Monaco la saison dernière. Propulsés sur le devant de la scène à partir de la démission de Vassilis Spanoulis en mars, ils ont tout assumé à deux jusqu'au bout : les entraînements, les séances vidéos, et même les shootings d'avant-match où ils renvoyaient eux-mêmes les ballons aux joueurs.

Face à Strasbourg la semaine prochaine

Markoishvili était n°1 en EuroLeague, Gladyr en Betclic ÉLITE, mais c'est ensemble qu'ils ont mené la Roca Team vers un titre de champion assez homérique à Paris au bout du Match 5.

Alors qu'ils devaient officier en Nationale 1, les deux collègues coacheront finalement en BSL et BCL cette saison. Sans être totalement dépaysés. Leur premier match sera un derby stambouliote, face à un pensionnaire d'EuroLeague, le Besiktas Istanbul, où figure un ex-monégasque, Furkan Korkmaz. Mais leur premier rendez-vous majeur sera, mardi prochain, la réception de la... SIG Strasbourg, le 20 octobre pour la deuxième journée de BCL. Au moins, leur scouting ne devrait pas être trop compliqué.