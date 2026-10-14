Pour le retour de la Coupe d'Europe à Maurice-Thorez,Nanterre 92 a sorti le grand jeu. Son "meilleur match jusque-là" même, estime Julien Mahé en conférence de presse, qui espère en faire une rencontre "fondatrice" pour la suite.

Car plus que vaincre le tenant du titre de Basketball Champions League du Rytas Vilnius, les Franciliens l'ont dominé. Large victoire de 28 points (93-65) pour la JSF, qui a compté jusqu'à 32 points d'avance, au terme d'une seconde mi-temps exemplaire dans l'intensité. De quoi évidemment satisfaire le technicien français.

Une prestation référence, et des chiffres éloquents

Dans la salle de presse du Palais des Sports Maurice-Thorez, le visage de Julien Mahé trahit une satisfaction évidente, tout en gardant la mesure d'un début de saison. Le technicien nanterrien place très haut la performance de ses hommes, qu'il qualifie de « très loin notre meilleur match jusqu'à maintenant en termes de qualité ». S'il rappelle avec lucidité qu'il s'agit « d'un match de saison régulière de début de saison », l'entraîneur francilien souligne la dimension exceptionnelle de la copie rendue par son équipe.

« Je n'ai jamais coaché un match avec 95 tirs tentés en 40 minutes », glisse-t-il, citant des statistiques cliniques qui témoignent de la domination nanterrienne : « 95 tirs tentés, 24 rebonds offensifs et seulement 2 balles perdues. On a vraiment mis de la qualité des deux côtés, extrêmement constants et durs défensivement ».

Un secteur intérieur souverain et la résilience d'un jeune diamant

Cette orgie de rebonds offensifs porte la marque d'un secteur intérieur impérial. Alors que Donta Scott revenait de maladie, Devin McGlockton est monté en puissance tandis que J'wan Roberts a tout bonnement livré son match référence. L'Américain signe 15 points et 12 rebonds. « Sa deuxième mi-temps est de grande qualité, ce qui va nous aider car depuis le début on comptait un peu trop sur Mitchell [Saxen] à mon sens », apprécie le coach.

Devin McGlockton (Nanterre) - J'wan Roberts (Nanterre) Comparaison statistique entre deux joueurs Devin McGlockton J'wan Roberts PTS 10 15 REB 9 12 PD 3 0 IN 2 1 CO 0 1

Dans ce collectif parfaitement huilé, le jeune diamant brut Hugo Yimga-Moukouri (13 points et 6 rebonds) a lui aussi illustré une belle capacité de résilience. Après deux tirs précipités et manqués en tout début de rencontre, la pépite nanterrienne est montée en température au fil des minutes.

« C'est un jeune joueur, il faut lui apprendre tous les jours », temporise Julien Mahé. « Ses deux premiers tirs étaient mauvais […] Mais il monte en puissance au fur et à mesure du match, il finit avec de l'agressivité et de bons choix. Ça fait partie du processus d'apprentissage et je suis content de son évolution ».

Nanterre 93 - 65 Rytas Vilnius · Basketball Champions League · 13/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Nanterre Devin McGlockton 10 9 3 Xavier Castañeda 15 4 9 Paul Lacombe 2 3 3 J'wan Roberts 15 12 0 Hugo Yimga-Moukouri 13 6 0 Donta Scott 6 2 1 Benjamin Sene 6 3 4 Lucas Dussoulier 8 1 1 Mitchell Saxen 8 10 1 Len Schoormann 10 2 4 Rytas Vilnius Gytis Radzevicius 9 6 1 Ricky Lindo 4 0 1 Augustas Marciulionis 8 2 3 Cassius Winston 5 1 7 Michael Devoe 8 0 0 Martynas Paliukenas 0 0 0 Matas Jogela 7 3 0 Ignas Urbonas 0 0 0 Oskaras Pleikys 7 3 1 Kay Bruhnke 7 4 0 Artūras Gudaitis 10 13 0

L'apprentissage de la Basketball Champions League

Au-delà de l'éclosion de Yimga-Moukouri au niveau continental désormais, c'est l'ensemble du groupe qui a montré une assimilation rapide du contexte européen. Julien Mahé se satisfait de l'adaptation de ses joueurs à la densité physique, et à l'arbitrage spécifique à la BCL : « Il faut montrer encore plus d'agressivité. On l'a fait, on a été extrêmement agressifs dans le bon sens du terme ; et je pense qu'on a peut-être surpris Vilnius de ce point de vue là ».

Symbole de cette exigence maintenue jusqu'à l'ultime seconde : le dunk au buzzer de J'wan Roberts pour sceller le +28, sur un alley-oop contre la planche/tir manqué de Yimga-Moukouri. Un détail qui compte aux yeux du coach, qui préférerait sans doute se passer des calculs d'apothicaire en fin de phase de poule : « En Champions League, tout peut compter […] chaque point compte et on jouera chaque action jusqu'au bout ». Une mentalité conquérante que Nanterre devra désormais exporter ce samedi,en championnat, face au SLUC Nancy.