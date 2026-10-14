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"Mentalement, ça va" : remis de son burn-out, Matthieu Gauzin se dirige vers l'Espagne

Jonathan Rousselle out pour plusieurs semaines, Grenade a embauché un autre meneur français à sa place : désormais remis de son burn-out, Matthieu Gauzin débarque en Andalousie.
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Résumé
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"Mentalement, ça va" : remis de son burn-out, Matthieu Gauzin se dirige vers l'Espagne
Matthieu Gauzin prend la direction de Grenade
Crédit photo : Miko Missana
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Commençons par une bonne nouvelle, puisque son nom reste associé aux symptômes dépressifs dont il avait avoué souffrir début 2025 : Matthieu Gauzin va mieux. Beaucoup mieux.

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"Antibes lui a fait du bien"

"Il est dans de bonnes dispositions", nous souffle-t-on dans son entourage. "Il a faim. Ça s'est réglé. La deuxième partie de la saison dernière à Antibes lui a fait du bien. En 2025, c'était sa volonté de prendre son temps avant de revenir et il a bien fait (il a attendu novembre avant de s'engager avec les Sharks, ndlr). Mentalement, ça va. Il est heureux, il s'entraîne et il a hâte de retourner sur les parquets."

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Cela tombe bien car le grand retour est programmé pour ce week-end, à Zamora ! Remis du burn-out qui lui a pourri son passage à Nancy en 2024, Matthieu Gauzin (25 ans) s'apprête donc désormais à découvrir l'Espagne.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Matthieu Gauzin.jpg
Matthieu GAUZIN
Poste(s): Meneur
Taille: 192 cm
Âge: 25 ans (27/02/2001)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
11,7
#45
REB
2,3
#177
PD
3,5
#34

Pigiste de Jonathan Rousselle en Espagne

Pourtant initialement enclin à rester en ÉLITE 2 cet été, à la suite de son passage réussi à Antibes (11,7 points à 43%, 2,3 rebonds et 3,5 passes décisives), le meneur berruyer n'a pas eu les offres escomptées. Mais a fini par retomber sur ses pattes en signant un contrat de pigiste médical avec Grenade, pensionnaire de deuxième division espagnole.

Un engagement temporaire, d'un mois seulement, qui va lui permettre de se faire connaître sur un autre marché, lui qui avait goûté brièvement à l'étranger au printemps 2024 avec le club turc du Tofas Bursa (17 matchs).

En Andalousie, il aura la responsabilité de remplacer son compatriote Jonathan Rousselle, absent depuis la première journée du championnat en raison d'une entorse de la cheville.

Antibes
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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