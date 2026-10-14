"Je me concentre sur mon travail" : Romuald Yernaux imperméable à sa mise en examen pour démarrer l'EuroLeague

Une semaine exactement après les révélations de BeBasket qui ont entraîné le début de la tempête médiatique, les Flammes Carolo entament leur campagne d'EuroLeague ce mercredi soir à 20h face au Rapid Bucarest.

Une troisième qualification pour la compétition reine qu'elles ont su aller chercher avec brio lors du tour préliminaire, éliminant successivement Brno puis Venise.

Mais c'était encore à l'époque où tout allait bien autour du club. Depuis, l'environnement est inévitablement pollué par l’ouverture d’une information judiciaire portant sur des soupçons d’escroquerie aux prestations sociales, pour un montant estimé de 545 000 euros.

"Le fond de l'affaire ? Ce n'est pas le moment"

Quatre cadres du club sont mis en examen : le coach Romuald Yernaux, le président Yannick Yernaux, la directrice sportive Amel Bouderra et le médecin Maxime Buffet (pour complicité d'escroquerie aux prestations sociales).

Parmi eux, Romuald Yernaux a perdu temporairement ses fonctions de directeur général et sa faculté à s'occuper du volet financier au terme de ses deux jours passés en garde à vue. Placé sous contrôle judiciaire, pour des accusations qu'il réfute totalement, il a toutefois obtenu le droit de continuer à exercer en tant que coach de l'équipe professionnelle.

Après une victoire autoritaire à Landerneau samedi (61-83), où il ne s'est pas exprimé en conférence de presse, l'historique entraîneur (en poste depuis 2001) sera forcément au centre des regards ce mercredi à la Guinguette Arena pour l'ouverture de l'EuroLeague.

Au micro de L'Ardennais, il a tenté de ramener le débat sur le domaine sportif.

« J’ai un travail, un groupe à faire évoluer et je me concentre là-dessus », a-t-il indiqué au journaliste Aurélien Avigliano mardi après-midi après l'entraînement. « Le fond de l'affaire ? Ça n’est pas le moment. Chaque chose en son temps. Des situations complexes, on est habitués à en gérer, comme les saisons où l’on a subi de nombreuses blessures. Il faut faire avec et, pour le moment, ça se passe bien, parce qu’on est hyper solidaires. On a tous confiance les uns envers les autres. »

La réception du Rapid Bucarest sera le premier match de Romuald Yernaux à la Guinguette Arena depuis le début de l'affaire. Il n'avait pas pu participer à la réception de Basket Landes mercredi dernier du fait de sa garde à vue à Reims.