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Walker Kessler sur son premier match avec les Lakers : « J’étais assez nerveux, mais jouer avec les gars, c’était vraiment super »

Pour ses débuts sous le maillot des Lakers, Walker Kessler a compilé 11 points et 9 rebonds face aux Warriors. Malgré la défaite, le pivot a rassuré son entraîneur, JJ Redick.
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Résumé
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Walker Kessler sur son premier match avec les Lakers : « J’étais assez nerveux, mais jouer avec les gars, c’était vraiment super »
Walker Kessler a réussi sa première avec les Lakers cette nuit
Crédit photo : Gary A. Vasquez-Imagn Images
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Walker Kessler sous le maillot des Lakers, c'est enfin arrivé. Plusieurs mois après que le deal a été officialisé, le pivot a pu revêtir la tenue Purple and Gold et ce avec une certaine réussite. Battue par les Warriors (101-89), dans la nuit de mardi à mercredi, la franchise californienne a néanmoins pu apprécier les débuts de son nouveau pivot titulaire.

En seulement 16 minutes, l’intérieur a inscrit 11 points, capté 9 rebonds, contré un tir et intercepté un ballon.

Le retour du joueur de 2,18m s'avérait très attendu après une dizaine de jours d'absence et une blessure à l’auriculaire gauche survenue pendant le camp d’entraînement. Malgré une certaine appréhension avant la rencontre, l'ancien joueur du Jazz a rapidement retrouvé le plaisir de la compétition.

« C’était vraiment génial d’être sur le terrain. Ça faisait tellement longtemps. Avant le match, j’étais assez nerveux, mais jouer avec les gars, c’était vraiment super », a confié le poste 5 après la rencontre.

Los Angeles Lakers 89 - 101 Golden State Warriors · NBA Presaison · 14/10/2026

MatchPTSREBPD
Los Angeles LakersWalker Kessler1191
Austin Reaves2847
Jake LaRavia432
Sandro Mamukelashvili1072
Kevon Looney250
AK Okereke020
Jarred Vanderbilt230
Rafael Castro231
Bronny James010
Dalton Knecht010
Cole Swider210
Matisse Thybulle410
Quentin Grimes906
Chris Mañon511
Arthur Kaluma020
Jaden Hardy1022
Golden State WarriorsCharles Bassey8121
Stephen Curry1122
Georges Niang122
Graham Ike630
Malevy Leons002
Gui Santos1053
Yaxel Lendeborg1754
Dalen Terry001
Alex Toohey000
Brandin Podziemski1752
Gary Payton II642
De'Anthony Melton813
Brandon Williams602
Will Richard910
LJ Cryer200
Tyler Burton000

L’intensité, le maître-mot de JJ Redick

Après une longue interruption de près d'un an sans jouer, Walker Kessler sait déjà qu'il aura besoin de temps pour retrouver progressivement ses automatismes. « Je pense qu’avec le temps, mon rythme et mon sens du jeu reviendront. Sur mon premier panier, j’ai failli sortir du terrain, je n’avais absolument aucun appui », a avoué le pivot avec humour.

Pour sa première saison avec les Lakers, Skywalker devra se hisser au niveau des attentes de son entraîneur. JJ Redick lui a déjà fait savoir qu'il serait intransigeant avec lui.

« Je crois que JJ et moi en avons discuté, et c’est un peu ce qu’on a retenu pour cette année : l’acharnement. Pour moi, ça veut dire se battre au rebond à chaque fois, imposer ma présence dans la raquette, courir, jouer avec intensité, ne jamais relâcher mes efforts, ni en attaque ni en défense », a détaillé Walker Kessler.

JJ Redick sous le charme

D'ailleurs, le technicien semble déjà satisfait du rendement de son joueur et son état d'esprit lors de ce match face aux Golden State. « Je pense qu’il s’intègre parfaitement à notre équipe. […] Une première mi-temps vraiment excellente de sa part », a estimé le coach.

Au-delà de sa présence intérieure, le Shérif a également montré des signes encourageants dans son association avec Austin Reaves. Le pivot a apprécié la lecture du jeu de son coéquipier, notamment sur les situations de pick-and-roll.

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« Austin est tellement doué pour prendre la bonne décision sur le pick-and-roll. Même si je ne reçois pas le ballon, quand le défenseur de coin fonce, Austin est tellement bon pour faire cette passe en coin. C’était vraiment amusant de jouer avec lui », a-t-il expliqué.

Pour parfaire cette connexion, L.A dispose encore d’un match de préparation face aux Nuggets le 17 octobre avant leur entrée en saison régulière, prévue le 21 octobre contre... Golden State.

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