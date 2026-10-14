Walker Kessler sur son premier match avec les Lakers : « J’étais assez nerveux, mais jouer avec les gars, c’était vraiment super »

Walker Kessler sous le maillot des Lakers, c'est enfin arrivé. Plusieurs mois après que le deal a été officialisé, le pivot a pu revêtir la tenue Purple and Gold et ce avec une certaine réussite. Battue par les Warriors (101-89), dans la nuit de mardi à mercredi, la franchise californienne a néanmoins pu apprécier les débuts de son nouveau pivot titulaire.

En seulement 16 minutes, l’intérieur a inscrit 11 points, capté 9 rebonds, contré un tir et intercepté un ballon.

Walker Kessler vs Warriors:



16 MIN 11 PTS 9 REB 1 AST 1 STL 1 BLK 70.9 TS% pic.twitter.com/FH7MXFvS5z — Laker Performances (@LALPerformance) 14 octobre 2026

Le retour du joueur de 2,18m s'avérait très attendu après une dizaine de jours d'absence et une blessure à l’auriculaire gauche survenue pendant le camp d’entraînement. Malgré une certaine appréhension avant la rencontre, l'ancien joueur du Jazz a rapidement retrouvé le plaisir de la compétition.

« C’était vraiment génial d’être sur le terrain. Ça faisait tellement longtemps. Avant le match, j’étais assez nerveux, mais jouer avec les gars, c’était vraiment super », a confié le poste 5 après la rencontre.

Los Angeles Lakers 89 - 101 Golden State Warriors · NBA Presaison · 14/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Los Angeles Lakers Walker Kessler 11 9 1 Austin Reaves 28 4 7 Jake LaRavia 4 3 2 Sandro Mamukelashvili 10 7 2 Kevon Looney 2 5 0 AK Okereke 0 2 0 Jarred Vanderbilt 2 3 0 Rafael Castro 2 3 1 Bronny James 0 1 0 Dalton Knecht 0 1 0 Cole Swider 2 1 0 Matisse Thybulle 4 1 0 Quentin Grimes 9 0 6 Chris Mañon 5 1 1 Arthur Kaluma 0 2 0 Jaden Hardy 10 2 2 Golden State Warriors Charles Bassey 8 12 1 Stephen Curry 11 2 2 Georges Niang 1 2 2 Graham Ike 6 3 0 Malevy Leons 0 0 2 Gui Santos 10 5 3 Yaxel Lendeborg 17 5 4 Dalen Terry 0 0 1 Alex Toohey 0 0 0 Brandin Podziemski 17 5 2 Gary Payton II 6 4 2 De'Anthony Melton 8 1 3 Brandon Williams 6 0 2 Will Richard 9 1 0 LJ Cryer 2 0 0 Tyler Burton 0 0 0

L’intensité, le maître-mot de JJ Redick

Après une longue interruption de près d'un an sans jouer, Walker Kessler sait déjà qu'il aura besoin de temps pour retrouver progressivement ses automatismes. « Je pense qu’avec le temps, mon rythme et mon sens du jeu reviendront. Sur mon premier panier, j’ai failli sortir du terrain, je n’avais absolument aucun appui », a avoué le pivot avec humour.

Pour sa première saison avec les Lakers, Skywalker devra se hisser au niveau des attentes de son entraîneur. JJ Redick lui a déjà fait savoir qu'il serait intransigeant avec lui.

“JJ and I talked, and that's kind of what we came up with this year, ‘relentless,’ and for me, that means just crashing every time, trying to be a presence in the paint, inside, outside, play hard, don't take plays off … So that’s going to be my goal” - Walker Kessler pic.twitter.com/eIlH4y91qT — Dave McMenamin (@mcten) 14 octobre 2026

« Je crois que JJ et moi en avons discuté, et c’est un peu ce qu’on a retenu pour cette année : l’acharnement. Pour moi, ça veut dire se battre au rebond à chaque fois, imposer ma présence dans la raquette, courir, jouer avec intensité, ne jamais relâcher mes efforts, ni en attaque ni en défense », a détaillé Walker Kessler.

JJ Redick sous le charme

D'ailleurs, le technicien semble déjà satisfait du rendement de son joueur et son état d'esprit lors de ce match face aux Golden State. « Je pense qu’il s’intègre parfaitement à notre équipe. […] Une première mi-temps vraiment excellente de sa part », a estimé le coach.

Au-delà de sa présence intérieure, le Shérif a également montré des signes encourageants dans son association avec Austin Reaves. Le pivot a apprécié la lecture du jeu de son coéquipier, notamment sur les situations de pick-and-roll.

Répétition générale face aux Nuggets dans trois jours

« Austin est tellement doué pour prendre la bonne décision sur le pick-and-roll. Même si je ne reçois pas le ballon, quand le défenseur de coin fonce, Austin est tellement bon pour faire cette passe en coin. C’était vraiment amusant de jouer avec lui », a-t-il expliqué.

Pour parfaire cette connexion, L.A dispose encore d’un match de préparation face aux Nuggets le 17 octobre avant leur entrée en saison régulière, prévue le 21 octobre contre... Golden State.