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Un ancien intérieur de Betclic ÉLITE rejoint Chemnitz, futur adversaire de Bourg en EuroCup

Ryan Mikesell s'engage avec les NINERS Chemnitz jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Passé par Le Portel et Chalon en Betclic ELITE, l'ailier américain renforce un club placé dans le même groupe d'EuroCup que la JL Bourg.
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Résumé
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Un ancien intérieur de Betclic ÉLITE rejoint Chemnitz, futur adversaire de Bourg en EuroCup
Ryan Mikesell a joué au Portel et à Chalon
Crédit photo : Charlotte Geoffray / Elan Chalon
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Après une expérience aux London Lions contrariée par une blessure au dos, puis un retour à Heidelberg en janvier 2026, Ryan Mikesell rebondit à Chemnitz.

Les NINERS ont officialisé l'arrivée du poste 3-4 américain jusqu'au terme de la saison en cours, avec l'objectif d'étoffer leur secteur extérieur. Un nom familier du basket français, que la JL Bourg retrouvera sur sa route en phase de groupes d'EuroCup.

Ryan Mikesell, deux visages en Betclic ELITE

C'est au Portel, en 2022-2023, que le public français a découvert Mikesell. Redoutable de loin, avec 42,6 % de réussite à 3-points, il a tourné à 9,6 points, 5 rebonds et 1,2 passe décisive en 31 rencontres de championnat.

Son passage à l'Élan Chalon, la saison suivante, a révélé un tout autre profil. Sous la direction de Savo Vucevic, il a gagné en volume offensif (11,1 points, 4,4 rebonds et 1,8 passe décisive en 22 matchs), mais sa main s'est refroidie derrière l'arc, avec un modeste 31,1 %.

Troisième du vote du MVP dans le championnat allemand en 2025

Mikesell a pris les commandes à Heidelberg en 2024-2025. Meilleur marqueur et meilleur passeur de l'équipe, comme le rappelait le club dans le communiqué annonçant son retour, il a compilé 15,1 points, 5,6 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne. Ironie du sort, Heidelberg avait sorti Chemnitz, son nouvel employeur, en quarts de finale, avant de s'arrêter en demi-finales.

Cette saison aboutie lui a valu une place sur le podium du vote du MVP. Avec 13,9 % des suffrages, il n'a été devancé que par Jhivvan Jackson, lauréat avec 36,1 %, et Carsen Edwards, deuxième avec 15,3 %.

Une parenthèse londonienne freinée par une blessure au dos

L'aventure suivante, aux London Lions, a démarré à contretemps. Touché au dos, Mikesell a vu ses débuts retardés et n'a repris la compétition qu'à la mi-novembre, selon Heidelberg. Le club allemand a saisi l'occasion pour le rapatrier en janvier 2026.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Ryan Mikesell.jpg
Ryan MIKESELL
Poste(s): Ailier/Ailier Fort
Taille: 200 cm
Âge: 29 ans (29/12/1996)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / EasyCredit BBL
PTS
13,3
#35
REB
5,5
#18
PD
3,6
#30

Chemnitz, adversaire de la JL Bourg en EuroCup

Alors qu'il y a déjà Yohan Choupas, Stefan Smith ou Phlandrous Fleming Jr en Saxe, la JL Bourg croisera donc une vieille connaissance de la Betclic ELITE sur sa route européenne.

Le tirage au sort de l'EuroCup 2026-2027 a, en effet, réuni Chemnitz et la formation de l'Ain dans la même poule de huit équipes, que complètent Bursa, Podgorica, Trente, Naples, Klaipėda et Wrocław.

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