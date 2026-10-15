Le retour de Lonnie Walker IV en Turquie est désormais officiel. Le Beşiktaş a annoncé ce jeudi 15 octobre la signature de l'arrière/ailier américain de 27 ans, qui évoluait la saison dernière au Maccabi Tel-Aviv. Après avoir découvert l'EuroLeague avec le Žalgiris Kaunas lors de l'exercice 2024-2025, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers rejoint l'un des principaux clubs d'Istanbul, engagé en EuroLeague.

Resmi Açıklama I Lonnie Walker IV



Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı.



NBA kariyeri boyunca San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formaları giyen Walker; çıktığı 342… pic.twitter.com/vBQJtrMLOO — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) 15 octobre 2026

Beşiktaş mise sur le talent offensif de Lonnie Walker IV

Avec l'arrivée de Lonnie Walker IV, Beşiktaş accueille un joueur qui possède une solide expérience du basketball américain et européen. L'arrière s'est notamment fait connaître en NBA pour ses qualités de scoreur, avant de tenter l'aventure sur le Vieux Continent une fois sa carrière nord-américaine dans l'impasse.

Le club stambouliote a été promu en EuroLeague cette saison, profitant de la disparition de l'AS Monaco. Après cinq journées, l'équipe compte deux victoires.

De la NBA à l'EuroLeague, le parcours de Lonnie Walker IV

Sélectionné par les San Antonio Spurs lors de la Draft NBA 2018, Lonnie Walker IV a également porté les couleurs des Los Angeles Lakers, des Brooklyn Nets et des Philadelphia 76ers. Il totalise 342 rencontres NBA, pour des moyennes de 10 points, 2,3 rebonds et 1,5 passe décisive.

L'Américain a ensuite découvert le basketball européen en rejoignant le Žalgiris Kaunas lors de la saison 2024-2025. Une première expérience en EuroLeague avant de poursuivre son parcours au Maccabi Tel-Aviv, où il évoluait lors de la saison 2025-2026.