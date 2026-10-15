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Lonnie Walker IV officiellement de retour en EuroLeague

Lonnie Walker IV rejoint officiellement Beşiktaş pour la saison 2026-2027. L'arrière américain, passé par le Žalgiris Kaunas et le Maccabi Tel-Aviv en EuroLeague, poursuit sa carrière en Turquie après plusieurs expériences en NBA et sur la scène européenne.
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Résumé
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Lonnie Walker IV officiellement de retour en EuroLeague
Lonnie Walker IV a notamment joué avec le Zalgiris Kaunas
Crédit photo : Sébastien Grasset
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Le retour de Lonnie Walker IV en Turquie est désormais officiel. Le Beşiktaş a annoncé ce jeudi 15 octobre la signature de l'arrière/ailier américain de 27 ans, qui évoluait la saison dernière au Maccabi Tel-Aviv. Après avoir découvert l'EuroLeague avec le Žalgiris Kaunas lors de l'exercice 2024-2025, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers rejoint l'un des principaux clubs d'Istanbul, engagé en EuroLeague.

Beşiktaş mise sur le talent offensif de Lonnie Walker IV

Avec l'arrivée de Lonnie Walker IV, Beşiktaş accueille un joueur qui possède une solide expérience du basketball américain et européen. L'arrière s'est notamment fait connaître en NBA pour ses qualités de scoreur, avant de tenter l'aventure sur le Vieux Continent une fois sa carrière nord-américaine dans l'impasse.

Le club stambouliote a été promu en EuroLeague cette saison, profitant de la disparition de l'AS Monaco. Après cinq journées, l'équipe compte deux victoires.

Besiktas Istanbul

Derniers résultats

DateMatch
25/09/2026Besiktas Istanbul 94 - 96 Valencia Basket
27/09/2026Anadolu Efes Istanbul 95 - 81 Besiktas Istanbul
30/09/2026Maccabi Tel Aviv 93 - 109 Besiktas Istanbul
02/10/2026Besiktas Istanbul 82 - 95 FC Barcelone
05/10/2026Besiktas Istanbul 90 - 81 Trabzonspor
09/10/2026Baskonia Vitoria-Gasteiz 84 - 92 Besiktas Istanbul
11/10/2026Turk Telekom Ankara 88 - 63 Besiktas Istanbul
14/10/2026Hapoel Tel Aviv 100 - 82 Besiktas Istanbul

Prochains matchs

DateMatch
16/10/2026Besiktas Istanbul - FC Bayern Munich
18/10/2026Besiktas Istanbul - Galatasaray
22/10/2026Anadolu Efes Istanbul - Besiktas Istanbul
24/10/2026Bahcesehir - Besiktas Istanbul
28/10/2026Besiktas Istanbul - Olympiacos Piraeus

De la NBA à l'EuroLeague, le parcours de Lonnie Walker IV

Sélectionné par les San Antonio Spurs lors de la Draft NBA 2018, Lonnie Walker IV a également porté les couleurs des Los Angeles Lakers, des Brooklyn Nets et des Philadelphia 76ers. Il totalise 342 rencontres NBA, pour des moyennes de 10 points, 2,3 rebonds et 1,5 passe décisive.

L'Américain a ensuite découvert le basketball européen en rejoignant le Žalgiris Kaunas lors de la saison 2024-2025. Une première expérience en EuroLeague avant de poursuivre son parcours au Maccabi Tel-Aviv, où il évoluait lors de la saison 2025-2026.

PROFIL JOUEUR
Lonnie Walker IV
Lonnie WALKER IV
Poste(s): Arrière
Taille: 193 cm
Âge: 27 ans (14/12/1998)
Nationalités:
logo usa.jpg
Stats 2026-2027 / NBA Presaison
PTS
2
#518
REB
1,5
#442
PD
1
#374
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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