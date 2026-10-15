Lonnie Walker IV officiellement de retour en EuroLeague
Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.À partir de 5€Essai gratuit
Le retour de Lonnie Walker IV en Turquie est désormais officiel. Le Beşiktaş a annoncé ce jeudi 15 octobre la signature de l'arrière/ailier américain de 27 ans, qui évoluait la saison dernière au Maccabi Tel-Aviv. Après avoir découvert l'EuroLeague avec le Žalgiris Kaunas lors de l'exercice 2024-2025, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers rejoint l'un des principaux clubs d'Istanbul, engagé en EuroLeague.
Beşiktaş mise sur le talent offensif de Lonnie Walker IV
Avec l'arrivée de Lonnie Walker IV, Beşiktaş accueille un joueur qui possède une solide expérience du basketball américain et européen. L'arrière s'est notamment fait connaître en NBA pour ses qualités de scoreur, avant de tenter l'aventure sur le Vieux Continent une fois sa carrière nord-américaine dans l'impasse.
Le club stambouliote a été promu en EuroLeague cette saison, profitant de la disparition de l'AS Monaco. Après cinq journées, l'équipe compte deux victoires.
Derniers résultats
|Date
|Match
|25/09/2026
|Besiktas Istanbul 94 - 96 Valencia Basket
|27/09/2026
|Anadolu Efes Istanbul 95 - 81 Besiktas Istanbul
|30/09/2026
|Maccabi Tel Aviv 93 - 109 Besiktas Istanbul
|02/10/2026
|Besiktas Istanbul 82 - 95 FC Barcelone
|05/10/2026
|Besiktas Istanbul 90 - 81 Trabzonspor
|09/10/2026
|Baskonia Vitoria-Gasteiz 84 - 92 Besiktas Istanbul
|11/10/2026
|Turk Telekom Ankara 88 - 63 Besiktas Istanbul
|14/10/2026
|Hapoel Tel Aviv 100 - 82 Besiktas Istanbul
Prochains matchs
|Date
|Match
|16/10/2026
|Besiktas Istanbul - FC Bayern Munich
|18/10/2026
|Besiktas Istanbul - Galatasaray
|22/10/2026
|Anadolu Efes Istanbul - Besiktas Istanbul
|24/10/2026
|Bahcesehir - Besiktas Istanbul
|28/10/2026
|Besiktas Istanbul - Olympiacos Piraeus
De la NBA à l'EuroLeague, le parcours de Lonnie Walker IV
Sélectionné par les San Antonio Spurs lors de la Draft NBA 2018, Lonnie Walker IV a également porté les couleurs des Los Angeles Lakers, des Brooklyn Nets et des Philadelphia 76ers. Il totalise 342 rencontres NBA, pour des moyennes de 10 points, 2,3 rebonds et 1,5 passe décisive.
L'Américain a ensuite découvert le basketball européen en rejoignant le Žalgiris Kaunas lors de la saison 2024-2025. Une première expérience en EuroLeague avant de poursuivre son parcours au Maccabi Tel-Aviv, où il évoluait lors de la saison 2025-2026.
Commentaires (0)