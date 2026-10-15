Les actualités tourmentées se succèdent dans la Drôme. Alors qu'une victoire pourrait lui être retirée et transposée en défaite sur tapis vert, le club de Saint-Vallier a communiqué ce mardi soir sur l'absence de l'un de ses cadres.

Revenu à l'été 2025 au SVBD, Damien Archinard manquera plusieurs mois de compétition. L'arrière a été victime d'une importante blessure ligamentaire à la main droite : une rupture du ligament du pouce. Opéré vendredi 9 octobre, le joueur entame désormais sa rééducation, pour une durée estimée entre 2 et 3 mois.

Damien Archinard, une histoire de cœur avec le SVBD

Originaire de la région, l'arrière de 1,93 m avait fait ses armes sous les couleurs de Saint-Vallier dès les catégories de jeunes, évoluant notamment en U15 France avec l'Union Rhodanienne. Son parcours l'avait ensuite mené au centre de formation de la JDA Dijon — avec qui il avait fait quelques apparitions chez les professionnels —, puis à Marseille en NM2, et enfin à Feurs durant plusieurs saisons en Nationale 1.

Damien Archinard (Saint-Vallier) - Damien Archinard (Saint-Vallier) Comparaison statistique entre deux joueurs Damien Archinard Damien Archinard MJ 41 5 PTS 7,1 3,2 REB 2,1 3 PD 3,7 2,6 IN 1 1,4 CO 0,1 0

Son retour à la maison à l'été 2025 avait résonné comme une évidence, pour celui qui confiait son attachement à « là où tout a commencé ». Rapidement intégré et réadopté par le public des Deux Rives, le Valentinois s'était imposé comme un élément d'impact de la rotation.

Une absence à combler sur plusieurs mois

La saison dernière, Damien Archinard avait une contribution consistante, avec 7,2 points à 45,9% à 3-points, mais aussi 2,1 rebonds et 3,7 passes décisives en 21 minutes de jeu. Convaincus par son apport des deux côtés du terrain et sa capacité de création, les dirigeants du SVBD avaient acté sa prolongation de contrat pour la saison en cours.

Après 5 rencontres disputées toutes compétitions confondues en ce début de saison (4 matchs de NM1 et 1 match de Coupe de France), où il tournait sur des standards plus discrets, le voilà donc contraint de s'arrêter. Pour le SVBD, qui doit déjà négocier un éventuel recours auprès de la FFBB concernant l'imbroglio de Charleville, la perte d'un joueur précieux pour le collectif sera un défi tactique dans les semaines à venir.