L'Élan Chalon ne parvient pas à enchaîner et s'incline chez un tout nouveau club turc

Même les suiveurs les plus assidus de basket européen ne connaîtront pas ce club turc du Körfez Basketball. Et pour cause, il est tout nouveau. Ce n’est autre que le club de Manisa — ancien refuge d’Hugo Besson ou du néo-parisien Mãozinha Pereira — qui a déménagé et changé de nom cet été. C’est donc dans le nord-ouest de la Turquie, tout proche d’Istanbul, qu’ont voyagé les joueurs de l’Élan Chalon cette semaine. Ce club turc qui a échoué au tournoi de qualification de la BCL a été reversé en FIBA Europe Cup, et y a perdu son premier match contre les Estoniens de Kalev.

Au contraire de l’Élan Chalon, qui avait remporté son match d’ouverture, face à un club de Manchester certes dur à juger. Les Chalonnais sortaient même d’une victoire écrasante contre Nancy ce week-end, avec plus de 40 points d’écart infligés. Pourtant, ils se sont bel et bien inclinés ce soir, dans un match où certains de leurs maux ont ressurgi (score final 74-65).

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