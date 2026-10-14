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L'Élan Chalon ne parvient pas à enchaîner et s'incline chez un tout nouveau club turc

FIBA Europe Cup - L'Élan Chalon a concédé sa première défaite en Coupe d'Europe cette semaine, tombant sur le parquet du Körfez Basketball (74-65) après des premiers matchs encourageants.
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L'Élan Chalon ne parvient pas à enchaîner et s'incline chez un tout nouveau club turc
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Même les suiveurs les plus assidus de basket européen ne connaîtront pas ce club turc du Körfez Basketball. Et pour cause, il est tout nouveau. Ce n’est autre que le club de Manisa — ancien refuge d’Hugo Besson ou du néo-parisien Mãozinha Pereira — qui a déménagé et changé de nom cet été. C’est donc dans le nord-ouest de la Turquie, tout proche d’Istanbul, qu’ont voyagé les joueurs de l’Élan Chalon cette semaine. Ce club turc qui a échoué au tournoi de qualification de la BCL a été reversé en FIBA Europe Cup, et y a perdu son premier match contre les Estoniens de Kalev.

Au contraire de l’Élan Chalon, qui avait remporté son match d’ouverture, face à un club de Manchester certes dur à juger. Les Chalonnais sortaient même d’une victoire écrasante contre Nancy ce week-end, avec plus de 40 points d’écart infligés. Pourtant, ils se sont bel et bien inclinés ce soir, dans un match où certains de leurs maux ont ressurgi (score final 74-65).

Développement à venir...

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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