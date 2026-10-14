Pauline Astier obtient une récompense prestigieuse en WNBA, comme Malonga et Salaün l'année dernière !

Pauline Astier (1,79 m, 24 ans)franchit une nouvelle étape majeure dans sa jeune carrière aux États-Unis. Pour sa première saison sur les parquets américains sous les couleurs, la meneuse du New-York Liberty vient d'être élue au sein de la WNBA All-Rookie First Team 2026 ! C'est la WNBA qui vient de l'annoncer ce mercredi 14 octobre. Une reconnaissance prestigieuse qui vient concrétiser une adaptation express et particulièrement remarquée.

Une rookie avec 6 saisons professionnelles derrière elle

Astier n’est pas la première française à recevoir cette distinction, puisqu’elle suit le s traces de Dominique Malonga (Seattle) et Janelle Salaün (Golden State) la saison dernière. Ce qui met en avant la formation française, qui a l’avantage de lancer les joueuses dans le monde professionnel très tôt. De quoi leur donner un avantage en arrivant en WNBA, puisqu’elles ont généralement déjà joué contre certaines adversaires qui cumulent les saisons européennes et américaines.

PROFIL JOUEUR Pauline ASTIER Poste(s): Meneur Taille: 179 cm Âge: 24 ans (15/02/2002) Nationalités: Stats 2026-2027 / WNBA PTS 8,9 #75 REB 2,8 #90 PD 3,2 #34

Arrivée outre-Atlantique à 24 ans, forte de son expérience et de ses sorties convaincantes sur la scène européenne avec Bourges, Prague et l’équipe de France, Pauline Astier a su s’adapter très rapidement aux exigences athlétiques et au rythme de la WNBA. Au sein d'un effectif new-yorkais ambitieux et exigeant, elle s'est imposée au fil des mois comme un élément précieux, faisant étalage de sa lecture du jeu, de sa lucidité sous pression et de sa solidité défensive.

Ce qui lui a valu les éloges de son staff tout au long de cette campagne 2026 (39 titularisations sur 44 matchs joués). En playoffs, son rôle a légérement baissé au vu de l'adversité, surtout en demi-finale contre la très physique équipe d'Atlanta, qui a finalement éliminé New-York 3-0.

La Française n'a cumulé que 5 points et 2 passes décisives de moyenne en playoffs, contre 9 points et 3 passes en saison régulière. Son total de 409 points marqués sur l'ensemble de la saison est le plus haut total pour une rookie du Liberty dans l'histoire de la franchise.

THE ROOK MADE HER MARK. 👑 Pauline Astier is officially a @WNBA All-Rookie Team honoree!



A historic first season in Brooklyn:

✅ 9.3 PPG, 3.3 APG, 2.7 RPG

✅ 409 points, the most by a rookie in Liberty history

✅ 147 assists, the 2nd-most by a Liberty rookie

✅ 54.6% FG,… pic.twitter.com/ACSwxWcnO0 — New York Liberty (@nyliberty) 14 octobre 2026

En bonne compagnie

Pauline Astier décroche ainsi sa place (à la 5ᵉ position, à égalité de votes) dans ce "Six majeur" des débutantes. Elle partage cet honneur aux côtés des pépites les plus en vue du basket américain. Cette All-Rookie Team est d’ailleurs uniquement composée de joueuses extérieures : Olivia Miles, Sydney Taylor, Azzi Fudd, Flau'jae Johnson, Kiki Rice (5e) et donc Pauline Astier (5e).

Figurer aux côtés de joueuses qui ont dominé le circuit universitaire NCAA témoigne de la valeur de sa performance. Si la concurrence s'annonçait féroce cette saison, la Française a su tirer son épingle du jeu et prouver que la passerelle entre l'EuroLeague et la WNBA pouvait se franchir avec brio dès la première année. Elle est d’ailleurs la seule joueuse internationale de cette line-up. Maintenant, c'est un retour en Europe et à Prague qui se profile pour elle pour la saison 2026/27.