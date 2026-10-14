Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Pauline Astier obtient une récompense prestigieuse en WNBA, comme Malonga et Salaün l'année dernière !

WNBA - La meneuse française Pauline Astier intègre la WNBA All-Rookie First Team 2026. De quoi récompenser une première saison remarquable sous les couleurs du New-York Liberty, avec 409 points inscrits — un record pour une rookie de la franchise.
|
Résumé
Écouter
Pauline Astier obtient une récompense prestigieuse en WNBA, comme Malonga et Salaün l'année dernière !
Pauline Astier s'est régalé cet été avec New-York
Crédit photo : Matt Marton-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Pauline Astier (1,79 m, 24 ans)franchit une nouvelle étape majeure dans sa jeune carrière aux États-Unis. Pour sa première saison sur les parquets américains sous les couleurs, la meneuse du New-York Liberty vient d'être élue au sein de la WNBA All-Rookie First Team 2026 ! C'est la WNBA qui vient de l'annoncer ce mercredi 14 octobre. Une reconnaissance prestigieuse qui vient concrétiser une adaptation express et particulièrement remarquée. 

Une rookie avec 6 saisons professionnelles derrière elle

Astier n’est pas la première française à recevoir cette distinction, puisqu’elle suit le s traces de Dominique Malonga (Seattle) et Janelle Salaün (Golden State) la saison dernière. Ce qui met en avant la formation française, qui a l’avantage de lancer les joueuses dans le monde professionnel très tôt. De quoi leur donner un avantage en arrivant en WNBA, puisqu’elles ont généralement déjà joué contre certaines adversaires qui cumulent les saisons européennes et américaines.

PROFIL JOUEUR
pauline_astier_2026-2027_profile.png
Pauline ASTIER
Poste(s): Meneur
Taille: 179 cm
Âge: 24 ans (15/02/2002)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2026-2027 / WNBA
PTS
8,9
#75
REB
2,8
#90
PD
3,2
#34

Arrivée outre-Atlantique à 24 ans, forte de son expérience et de ses sorties convaincantes sur la scène européenne avec Bourges, Prague et l’équipe de France, Pauline Astier a su s’adapter très rapidement aux exigences athlétiques et au rythme de la WNBA. Au sein d'un effectif new-yorkais ambitieux et exigeant, elle s'est imposée au fil des mois comme un élément précieux, faisant étalage de sa lecture du jeu, de sa lucidité sous pression et de sa solidité défensive.

LIRE AUSSI

Ce qui lui a valu les éloges de son staff tout au long de cette campagne 2026 (39 titularisations sur 44 matchs joués). En playoffs, son rôle a légérement baissé au vu de l'adversité, surtout en demi-finale contre la très physique équipe d'Atlanta, qui a finalement éliminé New-York 3-0.

La Française n'a cumulé que 5 points et 2 passes décisives de moyenne en playoffs, contre 9 points et 3 passes en saison régulière. Son total de 409 points marqués sur l'ensemble de la saison est le plus haut total pour une rookie du Liberty dans l'histoire de la franchise.

En bonne compagnie

Pauline Astier décroche ainsi sa place (à la 5ᵉ position, à égalité de votes) dans ce "Six majeur" des débutantes. Elle partage cet honneur aux côtés des pépites les plus en vue du basket américain. Cette All-Rookie Team est d’ailleurs uniquement composée de joueuses extérieures : Olivia Miles, Sydney Taylor, Azzi Fudd, Flau'jae Johnson,  Kiki Rice (5e) et donc Pauline Astier (5e).

Figurer aux côtés de joueuses qui ont dominé le circuit universitaire NCAA témoigne de la valeur de sa performance. Si la concurrence s'annonçait féroce cette saison, la Française a su tirer son épingle du jeu et prouver que la passerelle entre l'EuroLeague et la WNBA pouvait se franchir avec brio dès la première année. Elle est d’ailleurs la seule joueuse internationale de cette line-up. Maintenant, c'est un retour en Europe et à Prague qui se profile pour elle pour la saison 2026/27.

WNBA
WNBA
Suivre
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Pauline Astier obtient une récompense prestigieuse en WNBA, comme Malonga et Salaün l'année dernière !