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Première victoire de la saison en EuroCup pour Le Mans !

EuroCup - Le MSB a dominé les Rostock Seawolves 82-70 ce mercredi soir à Antarès, lors de la 3e journée de la phase de groupes d'EuroCup. Une victoire précieuse, malgré un relâchement en fin de match, qui relance les Sarthois.
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Résumé
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Première victoire de la saison en EuroCup pour Le Mans !
Léopold Delaunay MVP de la rencontre
Crédit photo : Julie Dumélié
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Le Mans tient enfin son premier succès de la saison sur la scène continentale ! Après un début de campagne frustrant sur le plan européen (défaites contre Aris et Tortona), les Sarthois ont rendu une copie solide devant leur public d’Antarès ce mercredi soir. C'est aussi leur première victoire à domicile, toutes compétitions confondues.

Ouvrir le compteur

Opposés aux Allemands des Rostock Seawolves pour la 3ᵉ journée de la phase de groupes, les hommes du MSB se sont imposés avec autorité sur le score de 82-70. Tout ne fut pas parfait, à l’image d’un relâchement en deuxième période, mais cette victoire relance idéalement le club dans la course à la qualification.

Déterminés à corriger le tir après des sorties européennes en demi-teinte, les Manceaux ont pris les devants lors d’un gros run en fin de second quart-temps (21-4). Quatre des cinq titulaires ont marqué plus de 10 points, sauf la surprise du chef Swann Penda, intégré dans le cinq majeur pour la première fois.

« Six joueurs au-dessus des 10 points, c’est bien de pouvoir répartir les responsabilités, d’avoir plusieurs armes, plusieurs manières de scorer » a apprécié Guillaume Vizade au micro de l’EuroLeague TV après la rencontre.

Le Mans 82 - 70 Rostock Seawolves · EuroCup 2026-2027 · 14/10/2026

Leaders

Le MansRostock Seawolves
PTSCarlos Stewart 12T.J. Crockett Jr. 22
REBLéopold Delaunay 7Owen Klassen 8
PDLéopold Delaunay 6Zach Copeland 4

Statistiques d'équipe

Le MansRostock Seawolves
TIRS42,9 %33,8 %
3PTS7/257/36
LF15/2211/12
REB4548
RO714

Relâchement à corriger

Le technicien peut être notamment satisfait de la performance de Léopold Delaunay (20 d’évaluation, 10 points, 7 rebonds et 6 passes décisives). De retour de sa grave blessure au genou, l’arrière commence à retrouver son rythme. « On est heureux de gagner cette première victoire de la saison en coupe d’Europe. Pour les fans, on voulait le faire » a-t-il apprécié à posteriori. Mais tout ne fut pas parfait, à l’image de ce dernier quart-temps qui a relancé Rostock.

Léopold DELAUNAY
Léopold DELAUNAY
10
PTS
7
REB
6
PDE
Logo EuroCup
MSB
82 70
ROS

L’écart monté à 23 points (71-48) est rapidement descendu à… cinq unités (75-70), mettant en difficulté les Manceaux pour la fin de match. Le coach Guillaume Vizade avait prévenu avant le match que cette équipe allemande pouvait jouer physique, monter l’intensité, et être disruptif.

Ce fut le cas lorsque ces derniers ont réduit leur rotation à sept joueurs. Le MSB a dû reprendre le contrôle dans le money-time pour éviter une déconvenue devant son public. Ce qu’ils ont réussi à faire grâce à cinq points d’affilée de Lucas Dufeal (10 points, 7 rebonds).

Lucas DUFEAL
Lucas DUFEAL
10
PTS
7
REB
2
PDE
Logo EuroCup
MSB
82 70
ROS

« On a fait des bons runs, mais on s’est un peu relâchés quand on avait 20 points d’avance. Il faut continuer à travailler là-dessus, ça ne peut plus arriver, parce que ça aurait pu basculer dans l’autre sens… On a des progrès à faire encore » a exprimé Guillaume Vizade, jamais vraiment satisfait.

Mais le résultat est là, et le MSB décroche sa première victoire en EuroCup. C’est aussi la première pour Carlos Stewart (12 points), qui restait sur… huit défaites d’affilée dans la compétition, entre Hambourg et Le Mans. Ces séries sont désormais terminées.

Moses WOOD
Moses WOOD
10
PTS
4
REB
1
PDE
Logo EuroCup
MSB
82 70
ROS

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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