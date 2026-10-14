Le Mans tient enfin son premier succès de la saison sur la scène continentale ! Après un début de campagne frustrant sur le plan européen (défaites contre Aris et Tortona), les Sarthois ont rendu une copie solide devant leur public d’Antarès ce mercredi soir. C'est aussi leur première victoire à domicile, toutes compétitions confondues.

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Opposés aux Allemands des Rostock Seawolves pour la 3ᵉ journée de la phase de groupes, les hommes du MSB se sont imposés avec autorité sur le score de 82-70. Tout ne fut pas parfait, à l’image d’un relâchement en deuxième période, mais cette victoire relance idéalement le club dans la course à la qualification.

Déterminés à corriger le tir après des sorties européennes en demi-teinte, les Manceaux ont pris les devants lors d’un gros run en fin de second quart-temps (21-4). Quatre des cinq titulaires ont marqué plus de 10 points, sauf la surprise du chef Swann Penda, intégré dans le cinq majeur pour la première fois.

« Six joueurs au-dessus des 10 points, c’est bien de pouvoir répartir les responsabilités, d’avoir plusieurs armes, plusieurs manières de scorer » a apprécié Guillaume Vizade au micro de l’EuroLeague TV après la rencontre.

Relâchement à corriger

Le technicien peut être notamment satisfait de la performance de Léopold Delaunay (20 d’évaluation, 10 points, 7 rebonds et 6 passes décisives). De retour de sa grave blessure au genou, l’arrière commence à retrouver son rythme. « On est heureux de gagner cette première victoire de la saison en coupe d’Europe. Pour les fans, on voulait le faire » a-t-il apprécié à posteriori. Mais tout ne fut pas parfait, à l’image de ce dernier quart-temps qui a relancé Rostock.

L’écart monté à 23 points (71-48) est rapidement descendu à… cinq unités (75-70), mettant en difficulté les Manceaux pour la fin de match. Le coach Guillaume Vizade avait prévenu avant le match que cette équipe allemande pouvait jouer physique, monter l’intensité, et être disruptif.

Ce fut le cas lorsque ces derniers ont réduit leur rotation à sept joueurs. Le MSB a dû reprendre le contrôle dans le money-time pour éviter une déconvenue devant son public. Ce qu’ils ont réussi à faire grâce à cinq points d’affilée de Lucas Dufeal (10 points, 7 rebonds).

« On a fait des bons runs, mais on s’est un peu relâchés quand on avait 20 points d’avance. Il faut continuer à travailler là-dessus, ça ne peut plus arriver, parce que ça aurait pu basculer dans l’autre sens… On a des progrès à faire encore » a exprimé Guillaume Vizade, jamais vraiment satisfait.

Mais le résultat est là, et le MSB décroche sa première victoire en EuroCup. C’est aussi la première pour Carlos Stewart (12 points), qui restait sur… huit défaites d’affilée dans la compétition, entre Hambourg et Le Mans. Ces séries sont désormais terminées.