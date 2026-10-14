La première journée de l'EuroLeague féminine s'est achevée ce mercredi soir. Les trois représentants tricolores connaissent des fortunes diverses, et s’en sortent avec un bilan de 1-2. Une compétition « plus ouverte » et « homogène » que par le passé, comme l’ont expliqué les ex-championnes Helena Ciak et Valérie Garnier dans les colonnes du Berry Républicain, notamment à cause de la concurrence des nouvelles ligues américaines.

Flammes Carolo 98-66 Rapid Bucarest

Les Flammes Carolo n'ont pas manqué leurs retrouvailles avec la scène européenne à la Guinguette Arena. Qualifiées à la suite de leurs deux victoires au tour préliminaire, les Ardennaises se sont imposées largement face au CS Rapid Bucarest avec 32 points d'écart. L'attaque des Flammes a fonctionné à plein régime dès le coup d'envoi. L'agressivité défensive a rapidement asphyxié l'équipe roumaine. Les joueuses de Charleville ont creusé un écart décisif avant la pause.

Elles empochent un premier succès précieux et soignent leur point-average (+32). Le tout dans un contexte extra-sportif très compliqué. Car en plus de l’affaire des suspicions de fraude à la Sécurité Sociale (Romuald Yernaux était bien sur le banc ce soir), le club a annoncé la blessure de Vaciana Gomis (cheville), pour une durée indéterminée.

Prague 76-55 Bourges

Le déplacement des Berruyères s'annonçait très difficile. Il s'est soldé par une nette défaite chez le géant tchéque, qui n’a pas perdu le moindre match depuis février dernier, toutes compétitions confondues. Le Tango Bourges Basket s'incline de 21 points sur le parquet de l’USK Prague, champion en 2025. Pas de retrouvailles avec Pauline Astier, qui vient de finir sa saison WNBA et n’est pas encore prête pour débuter la saison européenne. Il y avait en revanche Migna Touré, qui a marqué 15 points.

Les joueuses de Bourges ont manqué d'adresse offensive (34% aux tirs, dont 17% à 3-points). Les cadres de l'effectif n'ont pas trouvé la solution face à l'impact physique tchèque, sauf les sœurs Djadi-Tabdi qui ont cumulé 16 points et 9 rebonds pour Clarisse, et 11 points et 12 rebonds pour Maëva. Cette défaite (-21) oblige le club à réagir dès la semaine prochaine à domicile, dans un groupe qui compte aussi les Turques de Konut et les Polonaises de Lublin.

Saragosse 76-75 Basket Landes

Les retrouvailles entre Basket Landes et Saragosse après le dernier Final 6 a réservé un suspense insoutenable. Cette fois, pas de Leïla Lacan ni de Carla Leite sur le parquet. Le duel fut plutôt entre Trinity San Antonio (23 points) et Merritt Hempe (26 points). Mais Basket Landes s'incline d'un petit point au Pabellón Príncipe Felipe (76-75 après prolongation).

Le match a été un véritable combat physique du début à la fin. Les Landaises ont fait preuve de caractère pour accrocher le temps additionnel, malgré un shoot clutch de leur adversaire française Ornella Bankole (son seul du match, 5 points). Mais sortent finalement avec une cruelle défaite.