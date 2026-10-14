Paris fait un copier-coller de la défaite contre l'ASVEL, et perd encore sur le fil contre Bologne
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Copier-coller. Scénario quasiment identique pour le Paris Basketball, par rapport au match perdu contre l’ASVEL
la semaine dernière. Cette fois, c’est la Virtus Bologne qui était sur le parquet de l’Adidas Arena, mais le résultat est le même : une défaite de 2 points pour les Parisiens (94-96), et un dernier tir raté à 3-points en voulant jouer la gagne. Cette fois, le héros manqué n’est pas Nadir Hifi mais bien Tyson Etienne, qui a pris les commandes de l’équipe ce soir (23 points, 7 passes décisives).
Et pour cause, Maxime Lefèvre devait faire sans Nadir Hifi ce soir, tout comme Frank Ntilikina. Les deux extérieurs étaient en civil en tribunes, ménagé car touché à la cheville pour le premier, et absent pour toute la semaine à cause de douleurs musculaires pour le second. Sans ces deux solutions à la création, le staff a dû trouver d’autres solutions, avec notamment des responsabilités davantage partagées entre tous.
Ils se sont encore plus basés sur le jeu de transition, pour attaquer avant que la défense adverse se mette en place et les mette en difficulté. Face à une équipe de la Virtus Bologne qui restait sur deux victoires dont une sur game-winner contre l’Olympiakos, ce n’était pas évident. Et même si le club italien n’avait… jamais battu Paris en 4 confrontations. C’est une série qui s’arrête ce soir.
Développement à venir...
« Ils ont mis un shoot de plus que nous, au bout du compte ça s’est joué à ça. Il faut leur donner du crédit, ils ont mis des tirs compliqués en fin de match. On est vraiment pas loin sur les deux derniers matchs. Il faut trouver un moyen de gagner ces matchs qui se jouent sur une possession. On va continuer à travailler et à croire en nous, garder la tête haute… On avait besoin de ces gars, TJ et Tyson, pour marquer des paniers ce soir. On a marqué 94 points, c’est assez pour gagner un match. Mais 96 encaissés c’est trop. Il faut arriver à mieux défendre. »
Maxime Lefèvre au micro de l'EuroLeague TV
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