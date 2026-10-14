Paris fait un copier-coller de la défaite contre l'ASVEL, et perd encore sur le fil contre Bologne

Copier-coller. Scénario quasiment identique pour le Paris Basketball, par rapport au match perdu contre l’ASVEL

la semaine dernière. Cette fois, c’est la Virtus Bologne qui était sur le parquet de l’Adidas Arena, mais le résultat est le même : une défaite de 2 points pour les Parisiens (94-96), et un dernier tir raté à 3-points en voulant jouer la gagne. Cette fois, le héros manqué n’est pas Nadir Hifi mais bien Tyson Etienne, qui a pris les commandes de l’équipe ce soir (23 points, 7 passes décisives).

Et pour cause, Maxime Lefèvre devait faire sans Nadir Hifi ce soir, tout comme Frank Ntilikina. Les deux extérieurs étaient en civil en tribunes, ménagé car touché à la cheville pour le premier, et absent pour toute la semaine à cause de douleurs musculaires pour le second. Sans ces deux solutions à la création, le staff a dû trouver d’autres solutions, avec notamment des responsabilités davantage partagées entre tous.

Ils se sont encore plus basés sur le jeu de transition, pour attaquer avant que la défense adverse se mette en place et les mette en difficulté. Face à une équipe de la Virtus Bologne qui restait sur deux victoires dont une sur game-winner contre l’Olympiakos, ce n’était pas évident. Et même si le club italien n’avait… jamais battu Paris en 4 confrontations. C’est une série qui s’arrête ce soir.

Développement à venir...