4 à la suite : en pleine forme, Cholet enchaîne un quatrième succès et conforte sa 1ère place en BCL !

Autoritaire, engagé et poussé par un public chaud bouillant, Cholet Basket a décroché son deuxième succès de la saison en BCL ce mercredi soir. Dans leur antre de La Meilleraie, les Maugeois n’ont laissé aucune chance aux Allemands du RASTA Vechta (84-66) à l'occasion de la 2ᵉ journée de la phase de poules. Une victoire convaincante de 18 points qui permet aux hommes des Mauges de signer un 4 à la suite, toutes compétitions confondues !

Deuxième victoire large

Sortant d’une démonstration offensive contre l’Hapoël Holon (99-79), qui avait notamment mis sur la carte du basket européen Amadou Fall (15 points), les hommes de Fabrice Lefrançois voulaient enchaîner. Notamment face à une équipe allemande avant-dernière de Bundesliga mais tout juste victorieuse d’Ulm, et qui restait sur une défaite de… 32 points à Subotica, en ouverture de la BCL. Cholet n’a fait qu’une bouchée de Vechta et sa colonie d’anciens du championnat de France (Armaan Franklin, Matt Lewis, D'Mitrik Trice).

Déjà élu dans le 5 majeur de la BCL la semaine dernière, Mohamed Diarra pourrait bien doubler la mise cette semaine. L’intérieur choletais a en effet encore terminé avec la meilleure évaluation de la rencontre (22), grâce à ses 14 points et 9 rebonds.

Même si les Choletais ont été bousculés dès l’entame — « il y a vraiment du talent dans cette équipe » expliquait Fabrice Lefrançois à propos de Vechta — ils ont réussi à reprendre la maîtrise du match au fur et à mesure, grâce à une belle présence au rebond (46 prises) et une circulation de balle fluide (18 passes décisives).

Malcolm pour relancer la team ! 👊#CBFAMILY pic.twitter.com/EGRS4UYMgT — Cholet Basket (@CB_officiel) 14 octobre 2026

Cohésion de groupe

Jusqu’à finir sur un festival en fin de match, à l’image de cette no-look pass d’un Aaron Towo-Nansi décidément convaincant en meneur remplaçant (9 points, 4 passes décisives). Et que dire de la révélation Amadou Fall, qui termine encore avec 9 d’évaluation en 19 minutes sur le parquet. « Quand je rentre sur un terrain, je joue, je prends du plaisir. Dès le début de la prépa, on a senti qu’il y avait une super alchimie, une super cohésion » a exprimé le grand ami d’enfance de Towo-Nansi au Courrier de l’Ouest.

Même son de cloche du côté de Noah Locke, auteur de 11 points ce soir. « Je me sens vraiment bien, on forme un bon groupe. Avec mes coéquipiers, on est tous très proches. On rigole et on s’amuse, comme tu peux voir (Diarra et Fall essaient de la distraire). C’est chouette de venir à l’entraînement et de jouer avec ces gars. » Les recrues américaines semblent aussi bien s’intégrer, à l’image des 12 points de Lynn Kidd, ou des 10 points et 4 passes décisives de Jarrod West.

Il faut dire qu’avec des victoires, l’ambiance ne peut qu’être positif. Grâce à ce succès logique et net, Cholet Basket passe à un bilan de 2-0 en BCL et envoie un signal fort dans ce groupe F. Mais le marathon ne fait que commencer pour le club des Mauges.