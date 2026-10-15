Face au tenant du titre de Basketball Champions League, Nanterre 92 a réalisé quelque chose de grand. Son "meilleur match jusque-là", estimait d'ailleurs Julien Mahé. Vaincus en ouverture, les Franciliens ont fait mieux que réagir face au Rytas Vilnius : ils ont infligé une correction au club lituanien (93-65) !

Dans les chiffres : une large victoire de 28 points de la JSF, clinique balle en main mais aussi dominante au rebond. Un secteur dans lequel Devin McGlockton a eu sa grande part mardi soir, signant un match plein pour combiner avec J'Wan Roberts et relayer Mitchell Saxen.

Nanterre 93 - 65 Rytas Vilnius · Basketball Champions League · 13/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Nanterre Devin McGlockton 10 9 3 Xavier Castañeda 15 4 9 Paul Lacombe 2 3 3 J'wan Roberts 15 12 0 Hugo Yimga-Moukouri 13 6 0 Donta Scott 6 2 1 Benjamin Sene 6 3 4 Lucas Dussoulier 8 1 1 Mitchell Saxen 8 10 1 Len Schoormann 10 2 4 Rytas Vilnius Gytis Radzevicius 9 6 1 Ricky Lindo 4 0 1 Augustas Marciulionis 8 2 3 Cassius Winston 5 1 7 Michael Devoe 8 0 0 Martynas Paliukenas 0 0 0 Matas Jogela 7 3 0 Ignas Urbonas 0 0 0 Oskaras Pleikys 7 3 1 Kay Bruhnke 7 4 0 Artūras Gudaitis 10 13 0

Auprès de son entraîneur en conférence de presse, Devin McGlockton est justement revenu sur la montée en puissance de son équipe, non seulement sur la rencontre mais aussi sur le début de saison, où elle affine ses automatismes à vue d'œil.

Une copie individuelle au profit du collectif

Auteur d'un match plein sur 20 minutes, avec 10 points, 9 rebonds (dont 5 offensifs), 3 passes décisives et 2 interceptions, l'ailier fort américain a rapidement balayé son apport personnel pour braquer les projecteurs sur la prestation d'équipe. Interrogé en ouverture sur la physionomie de cette partie à sens unique, le rookie a souligné le déclic survenu au retour des vestiaires.

« Je pense que c'était un grand match pour nous. On a pris feu au cours de cette deuxième mi-temps. On a eu une grande profondeur de banc pendant le match. » Un impact de la rotation complète sur lequel l'ancien joueur de Boston College a insisté : « Oui, du joueur 1 au joueur 10, nous avons tous bien joué. »

Domination au rebond et humilité conservée

S'il est un secteur où Nanterre a totalement étouffé le champion en titre lituanien, c'est sous les panneaux, en captant notamment 24 rebonds offensifs. McGlockton reconnait volontiers avoir « vraiment très bien attaqué le rebond offensif », sans encore une fois s'attarder sur son apport et souligner la présence défensive et collective. L'humilité transpire du natif de Cumming.

Humilité rappelée justement par le numéro 99 nanterrien après la victoire « enthousiasmante » de mardi soir, très tôt encore dans la saison donc. Il préfère plutôt reconnaître l'évolution du processus enclenché cet été : « Depuis le tout premier match de présaison, nous progressons à chaque rencontre et nous espérons continuer à construire là-dessus. » Les prochains adversaires sont prévenus : Nanterre pourrait encore grandir.