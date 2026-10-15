Wembanyama brille, Beringer, Salaün et Dieng se montrent : la nuit des Français en NBA

La pré-saison NBA se poursuit avec plusieurs Français mobilisés ce mercredi. Si Wembanyama a été particulièrement en vue lors de la victoire de San Antonio, Joan Beringer et Nolan Traoré ont également profité de ces rencontres de préparation pour se montrer. Zaccharie Risacher a en revanche manqué d'adresse, tandis que Noa Essengue et Sidy Cissoko ont bénéficié de quelques minutes pour poursuivre leur intégration.

Wemby déjà très influent des deux côtés du terrain

L'Alien a livré une prestation complète lors du succès des Spurs contre les Suns (123-103). En seulement 23 minutes, l'intérieur français a compilé 19 points à 9/14 aux tirs, 5 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et surtout 4 contres.

Une activité défensive qui s'ajoute à son apport en attaque et témoigne de son influence sur le jeu texan. À l'approche de la saison régulière, Wembanyama continue ainsi d'accumuler les minutes à l'aube d'une saison où il sera attendu au tournant.

VICT👽R.



19 POINTS à 9/14 au tir

5 REB, 3 AST, 2 INT et 4 CONTRES



1 minute 30 de son match, enjoooooy! 🍿 pic.twitter.com/VnpAtDsj9j — NBA France (@NBAFRANCE) 15 octobre 2026

Beringer confirme malgré la lourde défaite de Minnesota

Les Timberwolves ont largement subi la loi des Pistons (106-128), mais Joan Beringer a tiré son épingle du jeu. Le jeune intérieur français a inscrit 10 points sans manquer le moindre tir (4/4), auxquels il a ajouté 7 rebonds, 1 interception et 1 contre.

Une nouvelle sortie encourageante pour l'Alsacien, qui trouve progressivement sa place dans la rotation de Minnesota durant cette préparation. Son efficacité près du cercle et son activité lui permettent de prolonger une série de prestations intéressantes.

Dans le même temps, Rudy Gobert a disputé 22 minutes pour 8 points, 4 rebonds et 1 passe décisive. Une contribution plus discrète pour le pivot titulaire des Wolves, dans une rencontre largement dominée par Detroit.

Zaccharie Risacher en panne d'adresse

Soirée nettement plus délicate pour Risacher. Lors de la défaite de son équipe face aux Pelicans, l'ailier français n'a inscrit que 6 points en 23 minutes, avec un faible 3/11 aux tirs et surtout un 0/7 derrière la ligne à 3-points.

Il a complété sa feuille de statistiques avec 4 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre. Malgré son activité défensive, Risacher n'a pas réussi à peser offensivement, notamment en l'absence de plusieurs cadres de son équipe.

Nolan Traoré conserve du temps de jeu à Brooklyn

Les Nets ont encaissé 144 points lors de leur défaite contre Miami (128-144). Dans cette rencontre particulièrement offensive, Nolan Traoré a une nouvelle fois bénéficié d'un temps de jeu appréciable.

Aligné pendant 22 minutes, le meneur français a terminé avec 12 points, 2 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception. Sa présence sur le parquet lui permet de continuer à prendre ses responsabilités dans un jeune effectif encore en pleine mutation. Ses qualités de vitesse seront très attendues, de même que ses progrès sur le tir extérieur.

Nolan. 🌐 Traoré.



12 POINTS / 2 REB / 5 AST pic.twitter.com/oKCwEExuZa — NBA France (@NBAFRANCE) 15 octobre 2026

Noa Essengue cherche sa place, Dieng en double-double

Les Chicago Bulls se sont imposés face aux Bucks (125-104), avec une contribution de Noa Essengue en sortie de banc. Le Français a disputé 15 minutes pour 7 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception.

Dans un secteur de jeu particulièrement fourni, où figurent notamment les jeunes Matas Buzelis et Caleb Wilson, le Loiretain doit profiter de chaque opportunité pour gagner du terrain dans la hiérarchie. Cette rencontre lui a permis de poursuivre son adaptation avec ce groupe désormais coaché par Tiago Splitter.

En face, Ousmane Dieng a gratifié les Bucks d'une performance complète avec 10 points, 11 rebonds et 4 passes décisives. Il marque ainsi des points précieux dans ce nouveau projet à Milwaukee, toujours sous la houlette de Taylor Jenkins. Dans un projet de transition, il sera attendu comme un joueur important.

Sidy Cissoko discret, Maxime Raynaud absent

Enfin, les Portland Trail Blazers ont logiquement dominé les Kings, privés de Maxime Raynaud, blessé. Sidy Cissoko a contribué à cette victoire dans un rôle limité.

En 16 minutes, l'ailier français a inscrit 2 points, capté 2 rebonds et délivré 1 passe décisive. Une sortie discrète pour le Français, qui continue de chercher sa place dans la rotation de Portland à l'approche du début de la saison régulière. Responsabilisé la saison passée par Tiago Splitter, il doit maintenant convaincre le nouveau coach Micah Nori d'en faire de même.

Défense ↔️ Attaque



... par Sidy Cissoko 🇫🇷@trailblazers pic.twitter.com/WCSMIXiI5X — NBA France (@NBAFRANCE) 14 octobre 2026

Tidjane Salaün se montre, Moussa Diabaté discret face à Boston

Les Hornets se sont inclinés face aux Celtics (93-114), malgré les 16 points de Tidjane Salaün en 22 minutes. L'ailier français a également ajouté 1 rebond et 1 passe décisive, ses 4 pertes de balle ont légèrement terni sa prestation. De son côté, Moussa Diabaté a terminé avec 3 points, 5 rebonds et 2 contres en 23 minutes de jeu.