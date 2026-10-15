À une mi-temps près, les trois clubs français auraient pu réaliser un sans-faute en ouverture de la saison d'EuroCup Féminine. Alors que Villeneuve-d'Ascq a terrassé son adversaire DSK Brandys au Palacium (92-51), les Bourguignonnes de Charnay n'ont elles aussi fait qu'une bouchée de leurs visiteuses d'Helsinki (91-54).

En revanche, six ans après leur dernier tour en Coupe d'Europe, les Bretonnes de Landerneau ont fini par perdre pied en Pologne face à Poznań (77-65), alors qu'elles menaient encore de quatre points à la pause.

Charnay sans trembler

À la Salle Maurice Chevalier, Charnay n'a laissé aucun espoir aux Finlandaises de Helsinki (91-54). Aux commandes dès l'entame de la rencontre (20-12), les joueuses de Stéphane Leite ont imprimé un rythme soutenu pour remporter chaque quart-temps suivant avec marge et maîtrise (24-13, 24-11, 23-18).

Dans cette démonstration collective, des prestations individuelles de haut niveau ressortent tout de même des rangs du CBBS. Sortie du banc, la jeune Claire Dalstra (19 ans) a livré une partition remarquable avec 23 points à 9/12 aux tirs, un parfait 5/5 aux lancers francs et 7 rebonds pour 25 d'évaluation en seulement 21 minutes de jeu.

Alberte Rimdal s'est également illustrée (14 points, 6 rebonds, 3 passes), tout comme Laura Ziegler pour apporter sa présence précieuse sous le cercle (7 points, 7 rebonds, 3 passes). Grâce à ce succès convaincant, Charnay enchaîne un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues, dans le sillage de sa large victoire acquise à Toulouse le week-end dernier en championnat (37-79).

Landerneau cède après la pause

Pour ses retrouvailles avec la scène européenne, Landerneau Bretagne Basket a connu une soirée frustrante à Poznań. Appliquées lors des vingt premières minutes, les Louves ont regagné les vestiaires avec l'avantage au tableau d'affichage (28-32). Le LBB pouvait compter sur la conduite de jeu et la création de Caroline Hériaud, ainsi que sur une Harmoni Turner toujours aussi inarrêtable, auteure de 22 points (dont 6/10 à 3-points), 5 rebonds et 5 passes.

Mais le second acte est devenu bien plus difficile pour les Bretonnes, qui ont progressivement cédé sous la pression polonaise (23-16 dans le troisième quart-temps, puis 26-17 dans le dernier). Les efforts du LBB n'ont finalement pas suffi face à la masterclass de Feyonda Fitzgerald. L'arrière américaine de Poznań a dicté sa loi en empilant 25 points à 11/15 aux tirs, 6 passes décisives, 3 rebonds et 3 interceptions pour 25 d'évaluation, scellant le revers breton (77-65).

Après cette deuxième défaite de rang, les joueuses de Wani Muganguzi enchaînent un nouveau déplacement ce weekend, en Boulangère Wonderligue cette fois. Le promu de La Tronche Meylan les attend, pour le compte de la 5e journée de championnat.