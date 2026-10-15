Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Charnay démarre fort l'EuroCup, Landerneau lâche prise en seconde mi-temps…

Un début de campagne européenne aux fortunes diverses pour les clubs tricolores en EuroCup Féminine. Si Charnay a déroulé avec autorité devant son public, Landerneau a fini par céder au retour des vestiaires en Pologne.
|
Résumé
Écouter
Charnay démarre fort l'EuroCup, Landerneau lâche prise en seconde mi-temps…
Charnay a tranquillement disposé de Helsinki en EuroCup
Crédit photo : FIBA
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

À une mi-temps près, les trois clubs français auraient pu réaliser un sans-faute en ouverture de la saison d'EuroCup Féminine. Alors que Villeneuve-d'Ascq a terrassé son adversaire DSK Brandys au Palacium (92-51), les Bourguignonnes de Charnay n'ont elles aussi fait qu'une bouchée de leurs visiteuses d'Helsinki (91-54).

LIRE AUSSI

En revanche, six ans après leur dernier tour en Coupe d'Europe, les Bretonnes de Landerneau ont fini par perdre pied en Pologne face à Poznań (77-65), alors qu'elles menaient encore de quatre points à la pause.

Charnay sans trembler

À la Salle Maurice Chevalier, Charnay n'a laissé aucun espoir aux Finlandaises de Helsinki (91-54). Aux commandes dès l'entame de la rencontre (20-12), les joueuses de Stéphane Leite ont imprimé un rythme soutenu pour remporter chaque quart-temps suivant avec marge et maîtrise (24-13, 24-11, 23-18).

Charnay 91 - 54 HBA Helsinki féminin · EuroCup Féminine 2026-2027 · 14/10/2026

Leaders

CharnayHBA Helsinki féminin
PTSClaire Dalstra 23Ada Luukkanen 12
REBCamille Sevaux 8Aluel Machol 5
PDLouise Bussiere 5Tiia Talonen 4

Statistiques d'équipe

CharnayHBA Helsinki féminin
TIRS45,1 %30,8 %
3PTS6/219/28
LF21/245/11
REB5728
RO2111

Dans cette démonstration collective, des prestations individuelles de haut niveau ressortent tout de même des rangs du CBBS. Sortie du banc, la jeune Claire Dalstra (19 ans) a livré une partition remarquable avec 23 points à 9/12 aux tirs, un parfait 5/5 aux lancers francs et 7 rebonds pour 25 d'évaluation en seulement 21 minutes de jeu.


Alberte Rimdal s'est également illustrée (14 points, 6 rebonds, 3 passes), tout comme Laura Ziegler pour apporter sa présence précieuse sous le cercle (7 points, 7 rebonds, 3 passes). Grâce à ce succès convaincant, Charnay enchaîne un quatrième succès consécutif toutes compétitions confondues, dans le sillage de sa large victoire acquise à Toulouse le week-end dernier en championnat (37-79).

Landerneau cède après la pause

Pour ses retrouvailles avec la scène européenne, Landerneau Bretagne Basket a connu une soirée frustrante à Poznań. Appliquées lors des vingt premières minutes, les Louves ont regagné les vestiaires avec l'avantage au tableau d'affichage (28-32). Le LBB pouvait compter sur la conduite de jeu et la création de Caroline Hériaud, ainsi que sur une Harmoni Turner toujours aussi inarrêtable, auteure de 22 points (dont 6/10 à 3-points), 5 rebonds et 5 passes.

AZS Poznań Féminin 77 - 65 Landerneau · EuroCup Féminine 2026-2027 · 14/10/2026

Leaders

AZS Poznań FémininLanderneau
PTSFeyonda Fitzgerald 25Harmoni Turner 22
REBLaura Miskiniene 11Harmoni Turner 5
PDFeyonda Fitzgerald 6Harmoni Turner 5

Statistiques d'équipe

AZS Poznań FémininLanderneau
TIRS52,7 %34,5 %
3PTS9/2114/36
LF10/2211/14
REB3732
RO1011

Mais le second acte est devenu bien plus difficile pour les Bretonnes, qui ont progressivement cédé sous la pression polonaise (23-16 dans le troisième quart-temps, puis 26-17 dans le dernier). Les efforts du LBB n'ont finalement pas suffi face à la masterclass de Feyonda Fitzgerald. L'arrière américaine de Poznań a dicté sa loi en empilant 25 points à 11/15 aux tirs, 6 passes décisives, 3 rebonds et 3 interceptions pour 25 d'évaluation, scellant le revers breton (77-65).

Après cette deuxième défaite de rang, les joueuses de Wani Muganguzi enchaînent un nouveau déplacement ce weekend, en Boulangère Wonderligue cette fois. Le promu de La Tronche Meylan les attend, pour le compte de la 5e journée de championnat.

EuroCup Féminine - Journée 14/10/2026
Groupe A
14/10/2026
BRN Zabiny Brno féminin
102 64
AEL AEL Limassol WBC
CHA Charnay
91 54
HBA HBA Helsinki féminin
Groupe B
14/10/2026
VIL Villeneuve d'Ascq
92 51
DSK DSK Basketball Brandys
Groupe C
14/10/2026
PAN Panathinaikos A.C. féminin
81 73
ALB ALBA Berlin féminin
CAS Castors Braine
78 75
GEA GEAS
Groupe D
14/10/2026
OLY Olympiacos féminin
96 68
FER BAXI Ferrol
Groupe E
14/10/2026
DV DVTK HUNTHERM féminin
56 38
PAN Panathlitikos Sykeon féminin
JAI Hozono Global Jairis
79 44
ZKK ZKK Brod Na Savi
Groupe G
14/10/2026
BRN KP Brno féminin
72 60
NYO Nyon Basket Feminin
MAG Magnolia Basket Campobasso
75 53
CEL Cinkarna Celje
Groupe H
14/10/2026
AZS AZS Poznań Féminin
77 65
LAN Landerneau
Groupe I
14/10/2026
SOP Sopron Basket Féminin
89 71
NIS UZKK Student Nis
Groupe K
14/10/2026
GIR Spar Girona féminin
77 49
SBS SBS Ostrava
Groupe L
14/10/2026
AVE Perfumerias Avenida
75 64
MBK MBK Ruzomberok

Charnay
Charnay
Suivre
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit