Garnett révèle quelle équipe il aurait aimé entraîner : « Il y a quelque chose chez eux »

Kevin Garnett sur le banc des Portland Trail Blazers ? Si l'ancien MVP n'envisage pas sérieusement de devenir entraîneur, il sait quelle franchise il choisirait. Lors d'un récent direct avec le streamer N3ON, le champion NBA 2008 a surpris en désignant Portland, plutôt que Minnesota ou Boston, les deux équipes qui ont marqué sa carrière.

Kevin Garnett préfère enseigner plutôt qu'entraîner

Membre du Hall of Fame depuis 2020, Kevin Garnett ne se voit pas gérer un effectif NBA au quotidien. L'ancien intérieur préfère transmettre son expérience et travailler individuellement avec les joueurs.

« Je n'ai pas la patience d'entraîner, mec. Je suis un enseignant. Entraîner, c'est davantage comme faire du baby-sitting », a-t-il expliqué, avant de préciser : « C'est de la gestion. Je ne suis pas bon dans ce domaine. »

🚨👀 KEVIN GARNETT SAYS HE’D ONLY COACH ONE TEAM… AND IT’S THE PORTLAND TRAIL BLAZERS?! 🌲🔥 pic.twitter.com/guflXZYQ2C — Day1Blazer ヽ(•‿•)ノ (@blazerwagon) 14 octobre 2026

Interrogé sur la franchise qu'il choisirait malgré tout, sa réponse a été immédiate.

« Je n'entraînerai jamais, mais si je pouvais entraîner une équipe ? Oui, Portland. J'aime Portland. »

Garnett conserve pourtant un attachement particulier à ses anciennes équipes.

« J'aime Minnesota à cause d'Ant-Man, et parce que je suis un Timberwolf. J'aime aussi les Celtics, avec Tatum, ils vont faire leur truc. Mais il y a quelque chose chez les Blazers. On ne l'a pas encore vu. »

Pourquoi Kevin Garnett croit au potentiel de Portland

L'ancien défenseur de l'année 2008 apprécie surtout la décision des dirigeants de conserver plusieurs meneurs et arrières capables de créer du jeu. Avec Damian Lillard, Ja Morant, Jrue Holiday et Scoot Henderson, Portland dispose de nombreuses solutions, même si Shaedon Sharpe sera éloigné des parquets plusieurs mois après une déchirure du ménisque.

« J'aime les éléments dont dispose Portland parce que le small ball va compter cette année. Quand j'ai vu que Portland n'avait pas transféré Holiday, ni aucun de ses petits joueurs, qu'ils avaient gardé tous leurs arrières... Vous savez pourquoi ? Parce qu'il faut du jeu extérieur pour battre les Spurs. Il en faut pour battre OKC. »

Pour Garnett, multiplier les porteurs de balle doit permettre aux Blazers de mieux résister à la pression défensive des meilleures équipes de l'Ouest.

The Blazers started Damian Lillard and Scoot Henderson over Ja Morant during their preseason game vs. Sacramento.



Didn't stop him from making an instant impact 🔥 pic.twitter.com/w9lQO57Ti1 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 14 octobre 2026

Cette profondeur pose néanmoins des questions à Micah Nori, qui devra répartir les responsabilités entre ses extérieurs tout en préservant l'équilibre collectif. Deni Avdija apporte une autre option à la création, tandis que Donovan Clingan et Robert Williams III offrent de la présence près du cercle.

Le choix de Garnett relève donc davantage d'une appréciation tactique que d'une véritable candidature.