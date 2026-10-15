"Vous avez vraiment abusé !" : Erman Künter défend Rodrigue Beaubois et s'en prend à l'Anadolu Efes Istanbul

Croisé par Frédéric Weis ce jeudi matin dans les rues de... Rennes, Rodrigue Beaubois n'est toujours pas à la retraite.

Qui signera Rodrigue Beaubois ?

Certains auraient pu croire que la fin de sa grande histoire avec l'Anadolu Efes Istanbul lui donnerait envie de ranger définitivement les baskets au placard, mais le Guadeloupéen est toujours en quête d'un défi. Or, la main tendue n'arrive pas.

"Il est dans une forme incroyable, je ne comprends pas qu'il n'ait pas encore de club", s'émeut le consultant de RMC, corroborant les propos de Vincent Poirier s'insurgeant le mois dernier de la situation de son ex-coéquipier. "Donc vous allez me dire que personne n'a signé Rodrigue Beaubois ?", tweetait-il, avec des smileys dubitatifs.

So you gonna tell me nobody sign Rodrigue Beaubois ? 🤔🤔🤔🤔 — Vincent Poirier (@viinze_17P) 20 septembre 2026

Si une équipe - française, espérons - finira sûrement par s'attacher les services du seul joueur tricolore champion NBA ET champion d'Europe, Rodrigue Beaubois a fait les gros titres de l'actualité ces derniers jours en Turquie.

Erman Künter monte au créneau pour son ancien joueur

L'ancien arrière de Cholet Basket a été défendu de manière véhémente par l'entraîneur qui l'a lancé dans le monde pro à CB, Erman Künter, devenu un consultant réputé dans son pays natal.

Alors qu'il tient une chronique sur le site de Cumhuriyet, l'un des titres médiatiques historiques de Turquie, Le Malin du Bosphore a intitulé son dernier billet : "Babuş (le surnom turc de Beaubois, ndlr), un peu de reconnaissance !"

Et s'est emporté contre l'ingratitude supposée de l'Efes à l'égard de son ancien joueur, qui l'a remercié d'un simple tweet, accompagné d'une vidéo de mois de deux minutes, au cours du mois de juin.

"Il y a une chose qui s'appelle le respect de la parole donnée"

"Venons-en à l’Anadolu Efes. Vous n’avez donc jamais pris exemple sur le Fenerbahçe ?! De Colo et Veselý ont été récompensés pour les services rendus au club. Chapeau bas !

Mais à l’Anadolu Efes, rien ! Vous avez compris de qui je veux parler : Rodrigue Beaubois. En huit ans au club, avec notamment deux titres d’EuroLeague à la clé, il a été l’un des piliers de l’équipe. Par son attitude, son esprit collectif et sa personnalité attachante, « Babuş » avait conquis le cœur de nombreux supporters.

Je peux comprendre que vous ne renouveliez pas son contrat, mais il y a aussi une chose qui s’appelle le respect de la parole donnée. En huit ans, l’équipe dont il faisait partie a remporté douze trophées. Vous avez vraiment abusé ! Mais, de toute façon, vous faites toujours ça !"

Le palmarès de Rodrigue Beaubois avec l’Anadolu Efes Istanbul :