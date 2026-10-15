Paul George aux Celtics : le pari d'une renaissance ?

Et si Paul George retrouvait une partie de son meilleur niveau sous le maillot des Boston Celtics ? Arrivé cet été en provenance de Philadelphie dans le cadre de l'échange qui a envoyé Jaylen Brown chez les Sixers, le vétéran dispose d'une belle occasion de se relancer. Après deux saisons décevantes en Pennsylvanie, dont une dernière limitée à 37 rencontres pour 17,3 points et 5,3 rebonds de moyenne, l'ailier vétéran rejoint une équipe dont la philosophie de jeu semble correspondre à ses qualités.

Son association avec Jayson Tatum constitue l'un des principaux enjeux de la saison à Boston. Avec le départ de JB, George devrait retrouver des responsabilités importantes, sans pour autant devoir porter à lui seul l'attaque des C's.

Paul George, un véritable défenseur dans l'aile

Au-delà de ses qualités offensives, PG13 présente l'avantage d'être un two-way player, capable de peser des deux côtés du terrain. Son adresse extérieure, sa capacité à créer son propre tir et sa lecture du jeu peuvent offrir plusieurs solutions à Joe Mazzulla, tandis que son expérience représente un atout supplémentaire.

Joe Mazzulla on Paul George:



“He’s had a tremendous training camp from a physical standpoint. The way he’s practiced, the way he played in the other night’s game. He’s in great shape. He feels great from that standpoint.” https://t.co/wSsgTX33Tj pic.twitter.com/Nmylgzei1O — Justin Turpin (@JustinmTurpin) 13 octobre 2026

Capable de défendre sur différents profils, George possède aussi les qualités nécessaires pour perturber les lignes de passe et provoquer des pertes de balle. Un registre particulièrement intéressant dans une équipe qui cherche à multiplier les possessions grâce à son activité défensive tout en déchargeant les cadres du groupe.

Offensivement, le vet' pourra se mettre en retrait et combler les trous grâce à sa polyvalence. Les premières rencontres de présaison ont d'ailleurs donné un aperçu de sa polyvalence. Face à Philly, le nouvel ailier de Boston a notamment compilé 13 points, 5 rebonds et 4 passes décisives, tout en se montrant actif défensivement.

Une complémentarité intéressante avec White et Tatum

L'expérience de Paul George pourrait également profiter à Derrick White, autre élément essentiel de l'équilibre des Celtics. Les deux joueurs partagent une capacité à contribuer sans nécessairement monopoliser le ballon, tout en restant impliqués dans les missions défensives.

Avec Jayson Tatum comme principale référence offensive, Joe Mazzulla dispose ainsi de plusieurs joueurs expérimentés et polyvalents, capables de s'adapter aux différentes situations rencontrées pendant un match. Cette complémentarité pourrait permettre à Boston de conserver son efficacité collective malgré le départ de Jaylen Brown.

Paul George getting FANCY in Boston!



This behind-the-back dime to JT? 😮‍💨



Celtics lead in the 3Q at home on NBA League Pass. pic.twitter.com/yF6WXnCuk1 — NBA (@NBA) 15 octobre 2026

Les Celtics peuvent-ils rivaliser avec les meilleures équipes de l'Est ?

L'arrivée de George ne garantit pas pour autant une saison réussie. Sa capacité à rester disponible et à retrouver de la régularité sera déterminante, après plusieurs exercices perturbés par des problèmes physiques.

Mais si l'ancien All-Star parvient à retrouver une partie de son rendement passé, Boston pourrait disposer des arguments nécessaires pour rivaliser avec les principales équipes de la conférence Est. Les Knicks, les Cavs et les 76ers, figurent notamment parmi les adversaires que les Celtics devront être capables de concurrencer.

Paul George Celtics debut:



13 PTS, 5 REB, 4 AST, 5 STL, 3/10 FG pic.twitter.com/tCbEzIpOLC — Basketball Performances (@NBAPerformances) 11 octobre 2026

Avec Tatum, White et George, Boston possède une base expérimentée, capable de produire des deux côtés du terrain. Reste à voir si cette nouvelle association permettra au vétéran de retrouver son influence et aux Celtics de jouer les premiers rôles à l'Est.