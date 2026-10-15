Guerschon Yabusele : « Ils ont commencé à me cracher au visage »

Guerschon Yabusele n'a jamais fui les ambiances hostiles, mais il n'a pas apprécié celle qui l'attendait à sa sortie du parquet. Mardi soir, après la victoire du Panathinaikos sur le terrain du Partizan Belgrade (72-55), l'intérieur français a accusé des supporters serbes de lui avoir jeté des objets et craché au visage. Des propos tenus au micro de Sportal.gr, au terme d'une soirée bouclée avec 7 points, 5 rebonds et 3 passes décisives en 20 minutes. Grâce à ce succès lors de la 5e journée, le club athénien reste invaincu en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 30 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 10,8 #55 REB 4,6 #33 PD 1,6 #99

Guerschon Yabusele prend l'hostilité du bon côté

Le vacarme de la Belgrade Arena, lui, ne l'a jamais dérangé. « C'est comme ça. Je n'évite jamais ce genre d'ambiance », assure l'international français, qui se range volontiers parmi les joueurs capables de transformer la pression des tribunes en motivation. Il le revendique même sans détour :

« Quand on est basketteur et qu'on aime la compétition, pouvoir jouer dans une salle comme celle-ci avec 15 000 personnes contre soi, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose que j'apprécie, que j'aime. Ça ne me dérange pas. »

« Personne ne fait rien » : Yabusele dénonce des crachats

Le ton se durcit dès qu'il évoque l'après-match.

« La seule chose que je dirais, c'est qu'en sortant du terrain, ils ont commencé à me jeter des choses, à me cracher au visage », raconte l'ancien joueur du Real Madrid.

Plus que les gestes eux-mêmes, c'est l'inaction qu'il pointe du doigt : « Mais que voulez-vous que je dise ? C'est comme ça. Le problème, c'est que tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. » Avant de refermer le sujet d'une phrase : « Quoi qu'il en soit, nous avons gagné, et c'est tout. »

Nigel Hayes-Davis salue l'ambiance, avec une réserve

Meilleur marqueur des Verts avec 14 points, accompagnés de 2 rebonds, Nigel Hayes-Davis a tenu un discours similaire. Admiratif, il a comparé la Belgrade Arena au Madison Square Garden et l'a rangée parmi les salles « les meilleures au monde ». L'éloge s'accompagnait toutefois d'une condition : l'ambiance n'est fantastique que si les supporters la gardent sûre, sans jets d'objets ni crachats.

PROFIL JOUEUR Nigel HAYES-DAVIS Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 31 ans (16/12/1994) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 15,3 #14 REB 3,3 #74 PD 1,3 #118

Guerschon Yabusele et le Partizan, un passif depuis 2023

L'accueil réservé à Yabusele n'avait rien d'anodin. En 2023, sous le maillot du Real Madrid, il avait été l'un des acteurs de la bagarre survenue lors du match 2 de la série de playoffs d'EuroLeague face au Partizan. Tout était parti d'une faute appuyée de Sergio Llull sur Kevin Punter, et dans la mêlée, le natif de Dreux avait saisi Dante Exum avant de le projeter au sol. Un geste sanctionné de cinq matchs de suspension, pour lequel il avait ensuite présenté ses excuses.

La suite de la série avait tourné à l'avantage des Madrilènes. Revenu en Serbie mené 2-0, le Real avait aligné trois victoires consécutives pour s'imposer 3-2, avant d'aller chercher quelques semaines plus tard le titre d'EuroLeague.