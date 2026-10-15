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30 d'évaluation pour sa 1ère : Stella Colas porte Villeneuve d'Ascq en EuroCup !

EuroCup - Pour le retour des soirées européennes au Palacium, l'ESBVA-LM a largement pris la mesure du DSK Basketball Brandys (92-51). Une démonstration collective bonifiée par la prestation étincelante de la jeune meneuse Stella Colas.
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Résumé
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30 d'évaluation pour sa 1ère : Stella Colas porte Villeneuve d'Ascq en EuroCup !
Stella Colas a frôlé le triple-double pour sa première en EuroCup
Crédit photo : FIBA
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Le retour de l'EuroCup n'a pas déçu au Palacium. Composant avec une rotation encore réduite, en attendant notamment les débuts de la recrue phare Bria Hartley — venue renforcer l'effectif en qualité de joker médical d'Emmanuelle Tahane —, les Guerrières de l'ESBVA-LM ont largement fait le travail pour s'imposer sur le DSK Basketball Brandys (92-51).

Un succès qui porte entre autres le nom de Stella Colas, auteur d'un match à 30 d'évaluation dans son apprentissage express de l'EuroCup.

Villeneuve d'Ascq 92 - 51 DSK Basketball Brandys · EuroCup Féminine 2026-2027 · 14/10/2026

Leaders

Villeneuve d'AscqDSK Basketball Brandys
PTSSteph Kostowicz 16Tereza Kralova 11
REBStella Colas 11Kiara Bell 11
PDStella Colas 8Ajda Burgar 7

Statistiques d'équipe

Villeneuve d'AscqDSK Basketball Brandys
TIRS45,3 %30,3 %
3PTS5/175/20
LF19/296/11
REB5733
RO208

Villeneuve-d'Ascq diesel puis rouleau compresseur

Le début de rencontre s'était néanmois avéré quelque peu crispé, voyant les Tchèques compter jusqu'à neuf points d'avance. La réaction des Nordistes a toutefois été foudroyante : grâce à un cinglant 17-0 initié en fin de premier quart-temps, les joueuses de Maxime Bézin ont très vite pris les commandes sans plus jamais les lâcher (47-30 à la mi-temps).

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Au retour des vestiaires, l'ESBVA-LM a remis un coup d'accélérateur décisif : un 26-11 dans le troisième quart-temps. Bien que menés dans les premières minutes de la rencontre, les Guerrières ont réussi à écrasé chacune des périodes de la rencontre, face à un adversaire dépassé et un public réjoui.

Nouveau palier franchi pour Stella Colas (30 d'évaluation)

Dans une soirée de gala à l'ESBVA, la jeunesse villeneuvoise s'est particulièrement illustrée. Pour sa première sortie européenne chez les Nordistes, Stella Colas a livré une prestation complète, frôlant le triple-double avec 14 points, 11 rebonds, 8 passes décisives et 4 interceptions. Le tout pour une évaluation plus que solide à 30 ! La Championne d'Europe U20 2026 répond présente à chaque nouveau challenge !

À ses côtés dans la raquette, l'omniprésente Awa Trasi a été d'une régularité précieuse. Elle signe un solide double-double : 13 points et 10 rebonds. De très bonnes choses donc pour monter en puissance et emmagasiner de la confiance, après un début de saison collectivement délicat sur la scène nationale.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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