Le retour de l'EuroCup n'a pas déçu au Palacium. Composant avec une rotation encore réduite, en attendant notamment les débuts de la recrue phare Bria Hartley — venue renforcer l'effectif en qualité de joker médical d'Emmanuelle Tahane —, les Guerrières de l'ESBVA-LM ont largement fait le travail pour s'imposer sur le DSK Basketball Brandys (92-51).

Un succès qui porte entre autres le nom de Stella Colas, auteur d'un match à 30 d'évaluation dans son apprentissage express de l'EuroCup.

Villeneuve-d'Ascq diesel puis rouleau compresseur

Le début de rencontre s'était néanmois avéré quelque peu crispé, voyant les Tchèques compter jusqu'à neuf points d'avance. La réaction des Nordistes a toutefois été foudroyante : grâce à un cinglant 17-0 initié en fin de premier quart-temps, les joueuses de Maxime Bézin ont très vite pris les commandes sans plus jamais les lâcher (47-30 à la mi-temps).

Au retour des vestiaires, l'ESBVA-LM a remis un coup d'accélérateur décisif : un 26-11 dans le troisième quart-temps. Bien que menés dans les premières minutes de la rencontre, les Guerrières ont réussi à écrasé chacune des périodes de la rencontre, face à un adversaire dépassé et un public réjoui.

Nouveau palier franchi pour Stella Colas (30 d'évaluation)

Dans une soirée de gala à l'ESBVA, la jeunesse villeneuvoise s'est particulièrement illustrée. Pour sa première sortie européenne chez les Nordistes, Stella Colas a livré une prestation complète, frôlant le triple-double avec 14 points, 11 rebonds, 8 passes décisives et 4 interceptions. Le tout pour une évaluation plus que solide à 30 ! La Championne d'Europe U20 2026 répond présente à chaque nouveau challenge !

À ses côtés dans la raquette, l'omniprésente Awa Trasi a été d'une régularité précieuse. Elle signe un solide double-double : 13 points et 10 rebonds. De très bonnes choses donc pour monter en puissance et emmagasiner de la confiance, après un début de saison collectivement délicat sur la scène nationale.