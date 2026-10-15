30 d'évaluation pour sa 1ère : Stella Colas porte Villeneuve d'Ascq en EuroCup !
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Le retour de l'EuroCup n'a pas déçu au Palacium. Composant avec une rotation encore réduite, en attendant notamment les débuts de la recrue phare Bria Hartley — venue renforcer l'effectif en qualité de joker médical d'Emmanuelle Tahane —, les Guerrières de l'ESBVA-LM ont largement fait le travail pour s'imposer sur le DSK Basketball Brandys (92-51).
Un succès qui porte entre autres le nom de Stella Colas, auteur d'un match à 30 d'évaluation dans son apprentissage express de l'EuroCup.
Villeneuve d'Ascq 92 - 51 DSK Basketball Brandys · EuroCup Féminine 2026-2027 · 14/10/2026
Leaders
|Villeneuve d'Ascq
|DSK Basketball Brandys
|PTS
|Steph Kostowicz 16
|Tereza Kralova 11
|REB
|Stella Colas 11
|Kiara Bell 11
|PD
|Stella Colas 8
|Ajda Burgar 7
Statistiques d'équipe
|Villeneuve d'Ascq
|DSK Basketball Brandys
|TIRS
|45,3 %
|30,3 %
|3PTS
|5/17
|5/20
|LF
|19/29
|6/11
|REB
|57
|33
|RO
|20
|8
Villeneuve-d'Ascq diesel puis rouleau compresseur
Le début de rencontre s'était néanmois avéré quelque peu crispé, voyant les Tchèques compter jusqu'à neuf points d'avance. La réaction des Nordistes a toutefois été foudroyante : grâce à un cinglant 17-0 initié en fin de premier quart-temps, les joueuses de Maxime Bézin ont très vite pris les commandes sans plus jamais les lâcher (47-30 à la mi-temps).
Au retour des vestiaires, l'ESBVA-LM a remis un coup d'accélérateur décisif : un 26-11 dans le troisième quart-temps. Bien que menés dans les premières minutes de la rencontre, les Guerrières ont réussi à écrasé chacune des périodes de la rencontre, face à un adversaire dépassé et un public réjoui.
Nouveau palier franchi pour Stella Colas (30 d'évaluation)
Dans une soirée de gala à l'ESBVA, la jeunesse villeneuvoise s'est particulièrement illustrée. Pour sa première sortie européenne chez les Nordistes, Stella Colas a livré une prestation complète, frôlant le triple-double avec 14 points, 11 rebonds, 8 passes décisives et 4 interceptions. Le tout pour une évaluation plus que solide à 30 ! La Championne d'Europe U20 2026 répond présente à chaque nouveau challenge !
À ses côtés dans la raquette, l'omniprésente Awa Trasi a été d'une régularité précieuse. Elle signe un solide double-double : 13 points et 10 rebonds. De très bonnes choses donc pour monter en puissance et emmagasiner de la confiance, après un début de saison collectivement délicat sur la scène nationale.
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