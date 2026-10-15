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Leïla Lacan brille d'entrée en EuroLeague avec le Fenerbahçe

Leïla Lacan a réussi ses débuts en EuroLeague féminine avec Fenerbahçe. Meilleure marqueuse de la rencontre avec 19 points, l'arrière française a largement contribué à la victoire du champion en titre sur le parquet de Valence (69-88), mercredi 14 octobre. Nell Angloma était également titulaire, tandis que Tima Pouye a peu joué.
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Résumé
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Leïla Lacan brille d'entrée en EuroLeague avec le Fenerbahçe
Leïla Lacan a signé une belle première sortie en EuroLeague avec le Fenerbahçe
Crédit photo : FIBA
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Leïla Lacan (1,82 m, 22 ans) n'a pas tardé à prendre ses marques avec le Fenerbahçe. Pour son premier match d'EuroLeague féminine sous les couleurs du club turc, l'internationale française a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 19 points, contribuant au large succès des championnes en titre à Valence (69-88), mercredi 14 octobre.

Une première sortie européenne convaincante pour l'ancienne joueuse de Basket Landes, qui a également vu deux de ses compatriotes participer à cette victoire : Nell Angloma, titulaire, et Tima Pouye, utilisée un peu plus de quatre minutes.

Valencia BC féminin 69 - 88 Fenerbahce Opet féminin · EuroLeague Féminine 2026-2027 · 14/10/2026

Leaders

Valencia BC fémininFenerbahce Opet féminin
PTSVirag Takacs-Kiss 12Leïla Lacan 19
REBAlicia Florez 5Lauren Betts 5
PDLeticia Romero 4Julie Allemand 5

Statistiques d'équipe

Valencia BC fémininFenerbahce Opet féminin
TIRS36,7 %56,9 %
3PTS6/266/17
LF19/2416/17
REB2835
RO108

Leïla Lacan, meilleure marqueuse de Fenerbahçe dès son premier match

Alignée dans le cinq de départ, Leïla Lacan a disputé près de 28 minutes pour compiler 19 points à 7/12 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 rebond. Avec 18 d'évaluation, elle a signé la meilleure performance offensive de son équipe, devant Olcay Cakir Turgut (14 points) et Emma Meesseman (12 points, 4 rebonds et 5 passes décisives).

L'arrière française a notamment participé à l'accélération décisive du Fenerbahçe dans le deuxième quart-temps. Alors que les Turques menaient déjà 37-24, elles ont infligé un 11-0 à Valence, avec cinq points de Lacan durant cette séquence. De quoi porter l'écart à 24 unités (48-24) et prendre définitivement le contrôle de la rencontre.

Leïla LACAN
Leïla LACAN
19
PTS
1
REB
3
PDE
Logo EuroLeague Féminine
VAL
69 88
FEN

Nell Angloma titulaire, Tima Pouye limitée à quatre minutes

Autre Française présente dans le cinq de départ, Nell Angloma a également participé à la réussite collective de Fenerbahçe. En 16 minutes, l'arrière/ailière a inscrit 8 points à 3/6 aux tirs, auxquels elle a ajouté 2 rebonds. Elle a notamment converti ses deux lancers francs et terminé avec 8 d'évaluation.

Tima Pouye a en revanche bénéficié d'un temps de jeu beaucoup plus réduit. L'ancienne joueuse de Bourges n'a passé que 4 minutes et 33 secondes sur le parquet, sans inscrire de point (0/1 aux tirs). Elle a commis une faute et perdu un ballon.

Les trois Françaises ont ainsi participé, à des degrés différents, à la première victoire européenne de leur équipe cette saison.

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Le Fenerbahçe confirme son statut de champion en titre

Déjà vainqueur de la SuperCoupe d'Europe féminine, le Fenerbahçe a rapidement pris l'ascendant sur Valence. Après un premier quart-temps remporté 27-12, les Stambouliotes ont conservé leur avance jusqu'au terme de la rencontre, comptant jusqu'à 26 points d'avance.

Le collectif turc a notamment fait la différence par son adresse, avec 56,9 % de réussite aux tirs contre 37 % pour Valence. Le Fenerbahçe a également dominé le rebond (35 à 28) et distribué davantage de passes décisives (21 contre 14).

Avec cette victoire à l'extérieur, les tenantes du titre lancent idéalement leur campagne européenne. Pour Leïla Lacan, cette première prestation confirme surtout sa capacité à occuper immédiatement une place importante dans la rotation du favori de la compétition.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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