Leïla Lacan brille d'entrée en EuroLeague avec le Fenerbahçe
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Leïla Lacan (1,82 m, 22 ans) n'a pas tardé à prendre ses marques avec le Fenerbahçe. Pour son premier match d'EuroLeague féminine sous les couleurs du club turc, l'internationale française a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 19 points, contribuant au large succès des championnes en titre à Valence (69-88), mercredi 14 octobre.
Une première sortie européenne convaincante pour l'ancienne joueuse de Basket Landes, qui a également vu deux de ses compatriotes participer à cette victoire : Nell Angloma, titulaire, et Tima Pouye, utilisée un peu plus de quatre minutes.
Valencia BC féminin 69 - 88 Fenerbahce Opet féminin · EuroLeague Féminine 2026-2027 · 14/10/2026
Leaders
|Valencia BC féminin
|Fenerbahce Opet féminin
|PTS
|Virag Takacs-Kiss 12
|Leïla Lacan 19
|REB
|Alicia Florez 5
|Lauren Betts 5
|PD
|Leticia Romero 4
|Julie Allemand 5
Statistiques d'équipe
|Valencia BC féminin
|Fenerbahce Opet féminin
|TIRS
|36,7 %
|56,9 %
|3PTS
|6/26
|6/17
|LF
|19/24
|16/17
|REB
|28
|35
|RO
|10
|8
Leïla Lacan, meilleure marqueuse de Fenerbahçe dès son premier match
Alignée dans le cinq de départ, Leïla Lacan a disputé près de 28 minutes pour compiler 19 points à 7/12 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 rebond. Avec 18 d'évaluation, elle a signé la meilleure performance offensive de son équipe, devant Olcay Cakir Turgut (14 points) et Emma Meesseman (12 points, 4 rebonds et 5 passes décisives).
L'arrière française a notamment participé à l'accélération décisive du Fenerbahçe dans le deuxième quart-temps. Alors que les Turques menaient déjà 37-24, elles ont infligé un 11-0 à Valence, avec cinq points de Lacan durant cette séquence. De quoi porter l'écart à 24 unités (48-24) et prendre définitivement le contrôle de la rencontre.
Nell Angloma titulaire, Tima Pouye limitée à quatre minutes
Autre Française présente dans le cinq de départ, Nell Angloma a également participé à la réussite collective de Fenerbahçe. En 16 minutes, l'arrière/ailière a inscrit 8 points à 3/6 aux tirs, auxquels elle a ajouté 2 rebonds. Elle a notamment converti ses deux lancers francs et terminé avec 8 d'évaluation.
Tima Pouye a en revanche bénéficié d'un temps de jeu beaucoup plus réduit. L'ancienne joueuse de Bourges n'a passé que 4 minutes et 33 secondes sur le parquet, sans inscrire de point (0/1 aux tirs). Elle a commis une faute et perdu un ballon.
Les trois Françaises ont ainsi participé, à des degrés différents, à la première victoire européenne de leur équipe cette saison.
Le Fenerbahçe confirme son statut de champion en titre
Déjà vainqueur de la SuperCoupe d'Europe féminine, le Fenerbahçe a rapidement pris l'ascendant sur Valence. Après un premier quart-temps remporté 27-12, les Stambouliotes ont conservé leur avance jusqu'au terme de la rencontre, comptant jusqu'à 26 points d'avance.
Le collectif turc a notamment fait la différence par son adresse, avec 56,9 % de réussite aux tirs contre 37 % pour Valence. Le Fenerbahçe a également dominé le rebond (35 à 28) et distribué davantage de passes décisives (21 contre 14).
Avec cette victoire à l'extérieur, les tenantes du titre lancent idéalement leur campagne européenne. Pour Leïla Lacan, cette première prestation confirme surtout sa capacité à occuper immédiatement une place importante dans la rotation du favori de la compétition.
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