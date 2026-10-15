Leïla Lacan (1,82 m, 22 ans) n'a pas tardé à prendre ses marques avec le Fenerbahçe. Pour son premier match d'EuroLeague féminine sous les couleurs du club turc, l'internationale française a terminé meilleure marqueuse de la rencontre avec 19 points, contribuant au large succès des championnes en titre à Valence (69-88), mercredi 14 octobre.

Une première sortie européenne convaincante pour l'ancienne joueuse de Basket Landes, qui a également vu deux de ses compatriotes participer à cette victoire : Nell Angloma, titulaire, et Tima Pouye, utilisée un peu plus de quatre minutes.

Leïla Lacan, meilleure marqueuse de Fenerbahçe dès son premier match

Alignée dans le cinq de départ, Leïla Lacan a disputé près de 28 minutes pour compiler 19 points à 7/12 aux tirs, dont 2/4 à 3-points, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 rebond. Avec 18 d'évaluation, elle a signé la meilleure performance offensive de son équipe, devant Olcay Cakir Turgut (14 points) et Emma Meesseman (12 points, 4 rebonds et 5 passes décisives).

L'arrière française a notamment participé à l'accélération décisive du Fenerbahçe dans le deuxième quart-temps. Alors que les Turques menaient déjà 37-24, elles ont infligé un 11-0 à Valence, avec cinq points de Lacan durant cette séquence. De quoi porter l'écart à 24 unités (48-24) et prendre définitivement le contrôle de la rencontre.

Nell Angloma titulaire, Tima Pouye limitée à quatre minutes

Autre Française présente dans le cinq de départ, Nell Angloma a également participé à la réussite collective de Fenerbahçe. En 16 minutes, l'arrière/ailière a inscrit 8 points à 3/6 aux tirs, auxquels elle a ajouté 2 rebonds. Elle a notamment converti ses deux lancers francs et terminé avec 8 d'évaluation.

Tima Pouye a en revanche bénéficié d'un temps de jeu beaucoup plus réduit. L'ancienne joueuse de Bourges n'a passé que 4 minutes et 33 secondes sur le parquet, sans inscrire de point (0/1 aux tirs). Elle a commis une faute et perdu un ballon.

Les trois Françaises ont ainsi participé, à des degrés différents, à la première victoire européenne de leur équipe cette saison.

Le Fenerbahçe confirme son statut de champion en titre

Déjà vainqueur de la SuperCoupe d'Europe féminine, le Fenerbahçe a rapidement pris l'ascendant sur Valence. Après un premier quart-temps remporté 27-12, les Stambouliotes ont conservé leur avance jusqu'au terme de la rencontre, comptant jusqu'à 26 points d'avance.

Le collectif turc a notamment fait la différence par son adresse, avec 56,9 % de réussite aux tirs contre 37 % pour Valence. Le Fenerbahçe a également dominé le rebond (35 à 28) et distribué davantage de passes décisives (21 contre 14).

Avec cette victoire à l'extérieur, les tenantes du titre lancent idéalement leur campagne européenne. Pour Leïla Lacan, cette première prestation confirme surtout sa capacité à occuper immédiatement une place importante dans la rotation du favori de la compétition.