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Fabrice Lefrançois bluffé par Amadou Fall en BCL : "Il a plein de choses dans les mains"

BCL - Auteur d'une nouvelle prestation probante lors du succès de Cholet face à Vechta, Amadou Fall s'impose déjà comme un pion essentiel du collectif maugeois. Son entraîneur Fabrice Lefrançois n'a pas manqué de souligner le talent du jeune homme, "très loin encore de son plafond".
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Résumé
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Fabrice Lefrançois bluffé par Amadou Fall en BCL : "Il a plein de choses dans les mains"
Amadou Fall continue d'impressionner en BCL avec Cholet
Crédit photo : FIBA
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Du haut de ses 17 ans, Amadou Fall ne cesse de briller aux yeux des observateurs, mais aussi de son propre entraîneur Fabrice Lefrançois. Larges vainqueurs du RASTA Vechta à la Meilleraie (84-66) en Basketball Champions League, les Choletais ont une nouvelle fois pu s'appuyer sur la belle performance de l'arrière espoir qui confirme au très haut niveau européen aux côtés de son ami Aaron Towo-Nansi.

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Et ce alors qu'il est "encore vraiment vraiment vraiment loin de son plafond", assure le coach Lefrançois en conférence de presse après la rencontre.

"Sortons les livres d'histoire" : Lefrançois sous le charme du duo de 17 ans

Sur le parquet, l'impact des deux pépites de 17 ans n'a plus rien d'un simple appoint. Face aux Allemands de Vechta, Amadou Fall a noirci la feuille dans chacune des colonnes : 5 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 19 minutes.

Malgré un début de rencontre plus délicat pour l'équipe, Fabrice Lefrançois a fait le choix de le maintenir sur le terrain pour lui témoigner sa confiance. Une régularité qui prolonge ses sorties remarquées face à l'Hapoël Holon (15 points) en ouverture européenne, et contre Pau-Lacq-Orthez (8 points) le week-end dernier.

Amadou Fall

Stats moyennes des 3 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
315:479,32,73,30,70,3

3 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
14/1018:3254311V 84-66 vs VECBasketball Champions League
10/1012:2281210V 85-79 vs PAUBetclic ELITE
06/1016:27153500V 79-99 @ HOLBasketball Champions League

En conférence de presse, le technicien choletais a d'abord tenu à mesurer la portée historique du temps de jeu accordé à ses deux talents : "On en a peu parlé mais on a quand même deux joueurs de 17 ans qui jouent presque 40 minutes au cumulé ! On en reparlera en temps voulu mais je ne pense pas qu'on s'en rende bien compte. Sortons les livres d'histoire, c'est assez inédit."

Un "Ginobili" des Bleuets qui n'a pas encore touché son plafond

Relancé sur la progression de ses jeunes arrières après la rencontre, le coach des Mauges a salué la confirmation d'Aaron Towo-Nansi, avant de livrer un éloge appuyé à l'égard d'Amadou Fall : "Il y en a un qui confirme vraiment bien ; et un autre que vous découvrez", sourit Fabrice Lefrançois.

Surnommé le "Ginobili" des Bleuets par Tony Parker cet été lors de la Coupe du Monde U17 pour sa capacité à dynamiter le jeu en sortie de banc, Fall bluffe mais n'étonne pas pour autant son entraîneur, qui voit en lui de très grandes choses. "Il y a toujours une part d'incertitude à cet âge-là, mais il est de plus en plus consistant notamment sur le plan défensif. Il a plein de choses dans les mains. Je ne suis pas vraiment surpris car il a montré déjà des choses en fin de saison dernière avec nous à l'entraînement, dans sa campagne en équipe de France aussi."

"Encore loin loin loin d'avoir atteint son plafond"

Déjà capable de grandes choses, l'arrière dispose encore d'une belle marge de progression, sur laquelle Fabrice Lefrançois insiste. "Mais il est vraiment encore loin loin loin d'avoir atteint son plafond hein ! Mais vraiment ! Il a encore pas mal d'axes de progrès et il fait déjà ça. C'est un vrai créateur, pour lui et pour les autres, ce serait dommage de ne pas le mettre sur le terrain."

Cholet 84 - 66 RASTA Vechta · Basketball Champions League · 14/10/2026

MatchPTSREBPD
CholetMohamed Diarra1491
Aaron Towo-Nansi934
Jarrod West II1014
Sitraka Raharimanantoanina4132
Tony Snell321
Lynn Kidd1250
Nils Lobry-Pathouot000
Digué Diawara710
Noah Locke1120
Amadou Fall543
Malcolm Cazalon933
Tom Kasongo000
RASTA VechtaElijah Ndi510
D'Mitrik Trice414
Timo Lanmüller000
Lars Thiemann320
Tibor Pleiss1031
Linus Trettin051
Matt Lewis1031
Justin Edler Davis860
Dominik Dolic743
Peter Hemschemeier530
Armaan Franklin1432

Grâce à cette création, sa création ; et à cet équilibre collectif trouvé, Cholet aborde la suite de son marathon européen et national avec un réservoir de confiance au plus haut. Pas de surconfiance pour autant dans la bouche du coach Lefrançois avant le choc face à Chalon. "C'est un très gros morceau ; et la réalité de nos quatre derniers matchs n'est pas celle du prochain", prévient-il.

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Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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