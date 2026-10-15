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4 victoires de suite : Cholet "commence vraiment à trouver un équilibre intéressant" selon Fabrice Lefrançois

BCL - Grâce à sa démonstration face au RASTA Vechta (84-66), Cholet Basket s'installe en tête de sa poule de Basketball Champions League. Satisfait de la montée en puissance défensive et collective de son groupe, Fabrice Lefrançois se projette déjà vers la réception de Chalon-sur-Saône.
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Résumé
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4 victoires de suite : Cholet "commence vraiment à trouver un équilibre intéressant" selon Fabrice Lefrançois
Fabrice Lefrançois retient l'évolution de Cholet dans son "process" en BCL
Crédit photo : FIBA
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Semaine après semaine, Cholet monte en puissance jusqu'à atteindre un premier "équilibre intéressant", qui satisfait Fabrice Lefrançois en conférence de presse. Avec deux victoires en deux matchs de Basketball Champions League, les Choletais commencent leur campagne européenne de la plus belle des manières, tout en soignant leur différence de points (+20 à Holon, +18 ce mercredi).

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Après ce large succès face au RASTA Vechta (84-66) à La Meilleraie, le technicien français a évoqué le travail en cours et la solidité de son groupe. Celui-ci reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, avant "un gros morceau" en Betclic ÉLITE face à Chalon-sur-Saône.

« Chaque match compte, chaque point compte »

Dans une phase de poules européenne en six rencontres, réussir son entame était capital. Cholet a parfaitement appréhendé ce paramètre, et signe donc un deuxième succès autoritaire qui lui donne un avantage précieux au goal-average. Ce que Fabrice Lefrançois ne manque pas de saluer.

« C'est vraiment important de gagner deux matchs d'affilée pour démarrer cette compétition, parce qu'il n'y a que six matchs à jouer. Donc chaque match compte, chaque victoire compte, chaque point compte. C'était donc vraiment important de gagner, à +18 contre Vechta et +20 la semaine dernière. Nous devons donc continuer avec cet état d'esprit. C'est tout. »

Cholet 84 - 66 RASTA Vechta · Basketball Champions League 2026-2027 · 14/10/2026

Leaders

CholetRASTA Vechta
PTSMohamed Diarra 14Armaan Franklin 14
REBSitraka Raharimanantoanina 13Justin Edler Davis 6
PDAaron Towo-Nansi 4D'Mitrik Trice 4

Statistiques d'équipe

CholetRASTA Vechta
TIRS41,4 %35,5 %
3PTS9/239/28
LF17/2213/23
REB4642
RO1717

Pourtant, la soirée n'avait pas débuté idéalement pour les Choletais, bousculés par l'agressivité des Allemands. Mais après un quart d'heure poussif, les Maugeois ont repris le contrôle : « Il n'y a pas de recette miracle, nous sommes repartis dans notre identité. J'ai senti un peu de fébrilité sur la notion de rebonds offensifs. Vechta était à 9 rebonds offensifs à la mi-temps, mais il y en avait 4 qui étaient un peu des ballons 50-50, où on s'est gêné en voulant bien faire. L'équipe a vraiment avancé, est plus solide. On a enchaîné les bonnes situations de défense, de partage de balle après en avoir manqué. C'est un axe à retrouver car on peut y être très efficient. »

L'impression de « se jouer nous-mêmes »

Au-delà de la victoire, Fabrice Lefrançois a souligné la confrontation tactique intéressante offerte par le RASTA Vechta. Ni plus ni moins qu'une opposition de styles identiques, dont CB a su sortir gagnant : « C'est une équipe de Vechta très bien organisée, dans laquelle on retrouve beaucoup de similitudes dans la façon de jouer. Cela rendait la chose intéressante car on avait l'impression de se jouer nous-mêmes. »

Pour prendre l'ascendant, l'engagement physique et la rigueur défensive de ses troupes a semblé faire la différence : « On commence vraiment à trouver un équilibre intéressant. On a répondu présent beaucoup plus dans le combat et dans l'intensité qu'au dernier match, c'est un vrai point de satisfaction. Notre défense fait descendre notre adversaire sous les 80 points pour la quatrième fois, sous les 70 même ce mercredi. »

« Ce n'est que la vérité des quatre derniers matchs »

Avec une base défensive solide sur laquelle s'appuyer, le collectif choletais dévedloppe une identité collective de plus en plus marquée, nourrie par l'éclosion continue des jeunes pépites du centre de formation Amadou Fall et Aaron Towo-Nansi. Fabrice Lefrançois met d'ailleurs en avant la dynamique insufflée par ses postes 1 : « Imprégnés de la méthode mais il y a l'aspect confiance, l'aspect traction et l'aspect énergie que donnent nos meneurs et transmettent au reste de l'équipe. C'était recherché dans le recrutement. »

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Malgré un bilan de quatre victoires consécutives depuis le match face à l'ASVEL, l'entraîneur choletais refuse catégoriquement toute enflammade et garde les yeux fixés sur les prochaines échéances de Betclic ÉLITE. « Il y a des choses qui donnent de la confiance, mais ça n'est que la vérité des quatre derniers matchs. On se projette très rapidement sur un très gros morceau, Chalon-sur-Saône. Chalon est une très forte équipe qui ambitionne le top 8, ça sera challengeant. » Le message est clair : le chemin ne fait que commencer pour Cholet Basket.

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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