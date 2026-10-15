Fantasy BeBasket : Fadamental Squad perd la tête mi-octobre !

À la mi-octobre, le leader de la Fantasy BeBasket continue sa course en tête ! Installé depuis deux semaines sur la première marche du classement, Fadamental Squad a, à mi-parcours mensuel, cédé son trône !

Les écarts se resserrent avec à peine une dizaine de points d'écart entre les meilleurs concurrents ! Dans une soirée avec peu de matchs ce jeudi, pourrait-on assister à une bascule ?

Fadamental Squad cède devant JDABucks

Au sommet du classement mensuel d'octobre, la lutte fait rage. Toujours solidement accroché à sa place de patron, Fadamental Squad pointe à 1 378 points. Cependant, son trône ne lui appartient plus. JDABucks réalise une remontée spectaculaire pour prendre le lead avec 1 387 points, créant une tension au sommet avec une dizaine d'unités d'écart !

Derrière ce duo de tête, le podium est complété par Da_yeti (1 365 points) et LaPine (1 362 points), en embuscade.

Le top 10 provisoire du classement d'octobre (actualisé au jeudi 15) :

1. JDABucks : 1 387 pts

2. Fadamental Squad : 1 378 pts

3. Da_yeti : 1 365 pts

4. LaPine : 1 362 pts

5. Patat' team Do : 1 345 pts

6. Héritiers : 1 333 pts

7. Patty mid : 1 318 pts

8. Team Gegete : 1 308 pts

9. Oscar's Team : 1 303 pts

10. OLBCOMET : 1 294 pts

Entre plebiscites et rendez-vous manqués : la leçon tactique du mercredi

Si les positions se sont à ce point resserrées, c'est en grande partie en raison des choix stratégiques opérés lors d'un mercredi riche en enseignements. Le véritable coup de maître de la soirée est à mettre au crédit des managers ayant misé sur la jeunesse.

En Espoirs ELITE 2, le jeune intérieur de Levallois Charles Doat a livré une prestation gargantuesque face à Denain : 18 points, 16 rebonds et 5 passes décisives pour 35 d'évaluation en 28 minutes. Véritable "must-have" de la journée, il a été plébiscité par 70 % des managers dans leur cinq majeur.

À l'inverse, la soirée a visiblement réservé une surprise aux managers, qui ont manqué la deuxième meilleure évaluation de la soirée. Pour sa première sortie en EuroCup Féminine sous les couleurs de Villeneuve-d'Ascq, Stella Colas a brillé avec 14 points, 11 rebonds et 8 passes décisives pour 30 d'évaluation. Pourtant, la meneuse a été totalement ignorée par la communauté : 0 % des cinq majeurs ne l'incluaient !

À Stella Colas, les stratèges de la Fantasy ont clairement préféré l'option Coline Franchelin. Récemment couronnée MVP de la 4e journée de Wonderligue, la meneuse des Flammes Carolo a une nouvelle fois régalé, en EuroLeague Féminine cette fois, contre Bucarest : 12 points, 3 rebonds et 13 passes décisives pour 28 d'évaluation. Un choix payant pour les 33 % de managers qui ont choisi de lui faire confiance.

Jeudi restreint : 12 rencontres pour faire la différence

Après le marathon de mercredi, le programme de ce jeudi 15 octobre s'annonce nettement plus réduit. Seulement 12 rencontres à l'affiche : la marge de manœuvre est étroite et les opportunités plus rares.

Il faudra notamment scruter les parquets d'EuroLeague, où l'ASVEL défie le Real Madrid dans un choc au sommet. Côté féminin, la compétition européenne continue avec l'entrée en lice du BLMA, qui reçoit les Espagnoles de Duran Maquinaria Ensino. Dans une soirée à faible volume de matchs, chaque point inscrit pèsera lourd dans la balance pour tenter de faire sauter le verrou en tête du classement.