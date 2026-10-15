Décès de Serge Clabau, ancien international français

Du haut de ses 2,08 m, il avait été l'un des premiers grands du basket français. Au point de s'offrir une vraie carrière internationale : 43 capes en équipe de France entre 1973 et 1978, pour 80 points cumulés.

Il avait 74 ans

Un total qui aurait pu être encore plus élevé si Serge Clabau n'avait pas fait partie de la vague de onze joueurs exclus pour un an des Bleus en 1976.

Comme de très grands noms de l'époque (Hervé Dubuisson, Jean-Michel Sénégal, Eric Beugnot, Saint-Ange Vébobe, Didier Dobbels, etc), il s'était présenté avec 24 heures de retard pour un stage en mars 1976 censé préparer le tournoi européen de qualification pour les JO de Montréal. La FFBB avait préféré trancher dans le vif et les Bleus avaient ensuite évidemment échoué à composter leur billet pour l'olympiade québécoise.

Le bras roulé, la spécialité de Serge Clabau

Un simple détail dans la longue carrière de l'ancien international, qui s'est malheureusement éteint dimanche dernier, à Beaune, des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 74 ans.

Jusqu'en demi-finale de Coupe Kporac

Une nouvelle confirmée par le club de Berck, où il a écrit certaines des plus belles pages de son parcours. Spécialiste du bras roulé (ou du bras cassé, disait-il plutôt), il a notamment disputé une demi-finale de Coupe Korac contre la Fortitudo Bologne en 1977.

Grand nom du basket nordiste, originaire de Lozingheim, formé entre l'ES Labeuvrières et le Lille BC, il a également joué à Denain, Caen, Nice, Monaco ou Proville.

Serge Clabau lors de son époque monégasque en 1980/81 avec George Brosterhous, Mike Stewart et Pascal Leburgue

Son après-carrière l'aura notamment mené en Nouvelle-Calédonie, où il a dirigé un supermarché Géant Casino.

La rédaction de BeBasket adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Serge Clabau.