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Saison charnière pour Bilal Coulibaly, qui se retrouve face à une concurrence inédite aux Wizards

NBA - Après trois saisons comme pilier de la reconstruction des Wizards, Bilal Coulibaly se retrouve relégué sur le banc à l'approche de la saison 2026/27. Sa défense sera sa meilleure arme pour conserver un rôle, alors que son extension contractuelle tarde à arriver.
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Résumé
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Saison charnière pour Bilal Coulibaly, qui se retrouve face à une concurrence inédite aux Wizards
Bilal Coulibaly pendant le Media Day
Crédit photo : Rafael Suanes-Imagn Images
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Drafté en 2023 par Washington, Bilal Coulibaly (2,03 m, 22 ans) attaque déjà sa quatrième saison en NBA. Au sein des Wizards, il est même le deuxième joueur qui est là depuis le plus longtemps, derrière l’indéboulonnable Anthony Gill. C’est devenu son véritable chez lui.

Le jeune français a pu bénéficier de ces trois années de reconstruction pour démarrer 130 matchs en tant que titulaire et jouer plus de 28 minutes en moyenne. En tant que choix n°7 et pilier de la reconstruction, il a aussi pu avoir le feu vert des deux côtés du terrain.

Bilal Coulibaly

  • Poste : Arrière, Ailier
  • Taille : 203 cm
  • Âge : 22 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Washington Wizards

Stats 2025-2026 / NBA

PTS11,7#162
REB4,3#173
PD2,6#165

Une nouvelle page s'écrit dans la capitale

Mais cela pourrait s’arrêter lors de cette saison 2026/27. Car la reconstruction des Wizards arrive à son terme, et l’équipe semble enfin prête à passer un cap. Les recrutements de Trae Young et Anthony Davis et la Draft d’AJ Dybantsa en sont évidemment la raison principale.

Sauf que forcément, l’arrivée de gros noms dans une équipe empiète sur les responsabilités et le temps de jeu des joueurs présents. Bilal Coulibaly pourrait être une des victimes collatérales. En pré-saison, l'international tricolore a été décalé sur le banc, ce qui ne lui était pas arrivé depuis… février 2024.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
19
PTS
2
REB
1
PDE
Logo NBA Presaison
WAS
122 131
BRO

Quand tout le monde est en bonne santé, c’est l’autre francophone Kyshawn George qui a pris sa place en poste 2. L’ancien chalonnais offre un profil plus complet en attaque, et plus adroit à 3-points (38% la saison dernière, contre 32% pour Coulibaly).

Être un leader défensif

Mais de toute façon, ce qui va permettre à Bilal Coulibaly de gagner des minutes cette saison sera sa défense. « Sa mentalité défensive est extraordinaire, il a tellement d’impact en défense. Pour l’instant il est formidable » a déclaré son coach Brian Keefe pendant le camp d'entraînement.

Le principal intéressé a confirmé qu’il voulait être un leader défensif cette saison : « J’essaye de montrer l’exemple depuis le camp d’entraînement. Offensivement on est tellement talentueux, je ne m’inquiète pas là-dessus. Mais on doit mettre un point d’honneur à bien défendre. Dès que j’entre sur le parquet, c’est ce que j’essaye de montrer, apporter mon énergie. »

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Quid du futur ?

Pour l’instant, cela fonctionne en pré-saison. À chacune de ses entrées, l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama aux Mets 92 s’occupe de défendre sur le meilleur joueur adverse. Son but est clairement d’être un des meilleurs défenseurs de la ligue. Ce qui pourrait lui assurer un rôle de sixième homme, voué à être inséré dans le cinq majeur dès que l’un des trois joueurs extérieurs se blesse.

Car s’il ne répond pas à ces attentes, sa place pourrait être en danger. Ces dernières semaines, des rumeurs évoquent un éventuel transfert de Coulibaly, notamment aux Lakers. Des rumeurs renforcées par le fait qu’il n’a toujours pas signé l’extension de son contrat rookie, dont la deadline arrive au 19 octobre. Ce qui commence à être inquiétant quant à sa place dans le projet ambitieux des Wizards.

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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